اقلب الزهور المقطوعة من حديقتك إلى دبابيس جميلة مع DIY بسيط

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واحدة من أصعب أجزاء كونك محبًا للنبات هو مشاهدة ذبول أزهارك الرائعة. ومع ذلك ، لا يتعين على التغيير في الموسم علامة على نهاية حياة الزهرة ، لأن هناك الكثير من الطرق لإعادة استخدامها. على سبيل المثال ، يمكنك الحفاظ على بتلات جميلة مع جرة بسيطة. وتشمل الخيارات الرائعة الأخرى تغليفها في الراتنج أو الضغط على الزهور لتحويلها إلى ديكور جميل. على الرغم من ذلك ، يأتي أحد مشاريع DIY المفضلة لدينا من Instagrammer_plantswithkrystal_ ، التي حولت أزهارها العزيزة إلى فن يمكن ارتداؤها في شكل بروش ودخل الشعر.

يتطلب هذا DIY البسيط حاوية بلاستيكية مع غطاء ، وحقيبة من هلام Activia Flower Drying Silica (20 دولارًا على Amazon) ، ومجموعة راتنجات الأشعة فوق البنفسجية (يمكنك الحصول على مجموعة راتنجات UV Kisrel مقابل 15 دولارًا على Amazon). ابدأ بقطع أزهارك المطلوبة من سيقانها ، مع الحرص على عدم اختراق الزهور أو إتلافها. اختار The Crafter الفاكهة البيضاء والأرجواني ، ولكن السماء هي الحد الأقصى. املأ الجزء السفلي من الحاوية البلاستيكية بطبقة من هلام السيليكا المجففة بالزهور ، ضع زهورك مسطحة ومساعد بالتساوي في الأعلى ، ثم قم بتغطيتها بالكامل مع طبقة أخرى من هلام السيليكا. أغلق غطاء محكم الإغلاق واسمحوا لهم بالتجفيف بالكامل لمدة أسبوعين على الأقل. بمجرد الاستعداد ، ارفع بلطف الأزهار المحفوظة حديثًا وتحويلها إلى دبابيس جميلة باستخدام مجموعة الراتنجات الأشعة فوق البنفسجية. إليك كيفية القيام بذلك.