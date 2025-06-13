اقلب الزهور المقطوعة من حديقتك إلى دبابيس جميلة مع DIY بسيط

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واحدة من أصعب أجزاء كونك محبًا للنبات هو مشاهدة ذبول أزهارك الرائعة. ومع ذلك ، لا يتعين على التغيير في الموسم علامة على نهاية حياة الزهرة ، لأن هناك الكثير من الطرق لإعادة استخدامها. على سبيل المثال ، يمكنك الحفاظ على بتلات جميلة مع جرة بسيطة. وتشمل الخيارات الرائعة الأخرى تغليفها في الراتنج أو الضغط على الزهور لتحويلها إلى ديكور جميل. على الرغم من ذلك ، يأتي أحد مشاريع DIY المفضلة لدينا من Instagrammer_plantswithkrystal_ ، التي حولت أزهارها العزيزة إلى فن يمكن ارتداؤها في شكل بروش ودخل الشعر.
يتطلب هذا DIY البسيط حاوية بلاستيكية مع غطاء ، وحقيبة من هلام Activia Flower Drying Silica (20 دولارًا على Amazon) ، ومجموعة راتنجات الأشعة فوق البنفسجية (يمكنك الحصول على مجموعة راتنجات UV Kisrel مقابل 15 دولارًا على Amazon). ابدأ بقطع أزهارك المطلوبة من سيقانها ، مع الحرص على عدم اختراق الزهور أو إتلافها. اختار The Crafter الفاكهة البيضاء والأرجواني ، ولكن السماء هي الحد الأقصى. املأ الجزء السفلي من الحاوية البلاستيكية بطبقة من هلام السيليكا المجففة بالزهور ، ضع زهورك مسطحة ومساعد بالتساوي في الأعلى ، ثم قم بتغطيتها بالكامل مع طبقة أخرى من هلام السيليكا. أغلق غطاء محكم الإغلاق واسمحوا لهم بالتجفيف بالكامل لمدة أسبوعين على الأقل. بمجرد الاستعداد ، ارفع بلطف الأزهار المحفوظة حديثًا وتحويلها إلى دبابيس جميلة باستخدام مجموعة الراتنجات الأشعة فوق البنفسجية. إليك كيفية القيام بذلك.
كيفية تحويل الزهور المقطوعة بسهولة إلى دبابيس رائعة
نعلم جميعًا فوائد تزيين المنزل بالزهور ، ولكن ماذا عن تزيين ملابسك بأزهار رائعة محفوظة؟ قم بإعداد منطقة عملك باستخدام وسادة سيليكون لالتقاط تدفق راتنج محتمل ، ووضعه على القفازات والقناع ، ثم ابدأ في طلاء أول زهرة مع راتنج الأشعة فوق البنفسجية. تتمثل الأسلوب الجيد في تشغيل شريط رفيع من الراتنج على طول حافة واحدة ، ثم نشره برفق باستخدام فرشاة رسام صغير. بمجرد أن تكون الجبهة مغلفة بالكامل ، علاجها تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية ، باتباع تعليمات المجموعة الخاصة بك. كرر العملية على الجانب الآخر ، ولكن قبل المعالجة ، قم بتوصيل مشط الشعر أو دبوس معدني إلى الراتنجات التي لا يزال وليكًا. سيتيح لك ذلك ارتداء الزهرة في شعرك أو مثبتة على ملابسك كملحق أنيق. بدلاً من ذلك ، قم بتوصيل حلقة معدنية صغيرة وخيطها على سلك لإنشاء قلادة بيان.
هناك أيضًا طريقة ممتعة أخرى لاستخدام مجموعة راتنجات الأشعة فوق البنفسجية نفسها لتحويل الزهور إلى جواهر مذهلة ، خاصة بالنسبة للأزهار الأصغر. أضف دمية من الراتنج إلى صينية قلادة مديك أو صينية حلق alysee ، اضغط برفق على زهرة مجففة فيها باستخدام ملاقط ، علاج ، وفويلا. إذا كنت تفضل استخدام قلادة إطار مدعومة مفتوحة ، فضعها على طبقة من شريط راتنجات الأشعة فوق البنفسجية لسهولة الإزالة ، ثم باستخدام مسواك ، قم بتشغيل دمية من الراتنج في الداخل. أدخل أزهارك المجففة ، وعلاج ، ثم أضف طبقة رقيقة أخرى من الراتنج وعلاجها مرة أخرى قبل التكرار على الظهر. إذا اكتشفت أي فقاعات الهواء ، فقم بإزالتها بأخف وزنا قبل المعالجة.