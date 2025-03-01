اقلب بابًا غير مستخدم في منزلك إلى ميزة نهائية مذهلة

سواء كنا نستأجر أو امتلاك منازلنا ، فهناك دائمًا هذا العيون التي لم نتحصل عليها حتى الآن. يمكن أن يكون مقبضًا Jigglyly ، أو ساق طاولة متزعزع ، أو حتى خزانة في حاجة ماسة إلى وظيفة الطلاء. بالطبع ، يمكننا إصلاح أي شيء تقريبًا حول المنزل بسعر رخيص مع عدد قليل من العناصر ، ولكن هناك أوقات تدعو فيها وظيفة الإصلاح البسيطة إلى الحصول على جمالي من الناحية الجمالية أيضًا. هذا هو الحال في تحويل باب قبيح وغير مستخدم إلى جدار لهجة لافتة للنظر.

يمكن استخدام لوحة حائط شريحة بسيطة لإنشاء جدار لهجة جميلة وباب مخفي. خطط لما يكفي من ألواح الجدار المخلوطة لتغطية مجمل الباب وكذلك المسافات المحيطة به. ستقوم بعد ذلك بتركيبها على الأسطح مع غراء بناء قوي مثل لاصق البناء loctite قبل تسميرها بمسدس الأظافر للحصول على أمن إضافي. يساهم هذا DIY في طبقة نصية مثيرة للاهتمام في أي مساحة ، وهي وسيلة ميسورة التكلفة إلى حد ما لتحويل ممرات المدخل إلى حلوى العين. يمكنك استخدام هذا الاختراق لإخفاء خزانة أو غرفة غسيل أو باب الطين حول المنزل.