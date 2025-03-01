اقلب بابًا غير مستخدم في منزلك إلى ميزة نهائية مذهلة

سواء كنا نستأجر أو امتلاك منازلنا ، فهناك دائمًا هذا العيون التي لم نتحصل عليها حتى الآن. يمكن أن يكون مقبضًا Jigglyly ، أو ساق طاولة متزعزع ، أو حتى خزانة في حاجة ماسة إلى وظيفة الطلاء. بالطبع ، يمكننا إصلاح أي شيء تقريبًا حول المنزل بسعر رخيص مع عدد قليل من العناصر ، ولكن هناك أوقات تدعو فيها وظيفة الإصلاح البسيطة إلى الحصول على جمالي من الناحية الجمالية أيضًا. هذا هو الحال في تحويل باب قبيح وغير مستخدم إلى جدار لهجة لافتة للنظر.
يمكن استخدام لوحة حائط شريحة بسيطة لإنشاء جدار لهجة جميلة وباب مخفي. خطط لما يكفي من ألواح الجدار المخلوطة لتغطية مجمل الباب وكذلك المسافات المحيطة به. ستقوم بعد ذلك بتركيبها على الأسطح مع غراء بناء قوي مثل لاصق البناء loctite قبل تسميرها بمسدس الأظافر للحصول على أمن إضافي. يساهم هذا DIY في طبقة نصية مثيرة للاهتمام في أي مساحة ، وهي وسيلة ميسورة التكلفة إلى حد ما لتحويل ممرات المدخل إلى حلوى العين. يمكنك استخدام هذا الاختراق لإخفاء خزانة أو غرفة غسيل أو باب الطين حول المنزل.
كيفية إنشاء باب مخفي وجدار لهجة
قبل بدء المشروع ، تذكر أن الإعداد هو المفتاح. قم بإزالة أي حدود ، وحشائر ، وألواح القاعدة حول الباب والجدران. سيؤدي ذلك إلى الحفاظ على مستوى لوحات الألواح الخاصة بك ، وبالتالي تجنب أحد أكبر الأخطاء عند التخلص من جدار لهجة الخشب. قياس وقطع لوحاتك لتناسب وحول الباب. تأكد من قطع الألواح لاستيعاب أجهزة بابك ، إن وجدت ، وأن الشرائح تتماشى بدقة مع بعضها البعض.
بالنسبة للمواد ، نوصي باستخدام ألواح الجدار الخشبية الصوتية مثل هذه الألواح الصوتية الخشبية من Home Depot. بالإضافة إلى صفات امتصاص الصوت الخاصة بهم ، يتم دعم هذه اللوحات بالرغوة أو الشعور ، والتي تأتي في متناول اليد بسهولة لتسهيل المفصلات لتسهيل فتح وإغلاق باب منزلك. للقيام بذلك ، ضع اللوحة الخشبية الموجودة بجوار الباب وتقطيع مساحة للأجهزة في دعم الرغوة بسكين فائدة حادة. بمجرد تغطية بابك بالكامل بالشرائح ، يمكنك الغراء وتسفر بقية الألواح إلى العروض المتساوية على جانبي مدخلك ، وتغطيها من الأرض إلى السقف لخلق وهم باب مخفي داخل جدار لهجة.
استخدم مواد أخرى لإنشاء جدار لهجة/مدخل مخفي
إذا لم تكن ألواح الخشب تروق لك ، فيمكنك تعديل هذا DIY لإنشاء جدار لهجة وتصميم يناسب أسلوبك. ستكون أسهل طريقة لطلاء الجدار بأكمله حيث يقع المدخل بلون مذهل. ينتج عن هذا ميزة جدار لهجة تسمح للباب نفسه بالذوبان في الخلفية.
مع أخذ العظة من أفكار جدار اللكنة الأخرى ، يمكنك إضافة تفاصيل تقطيع Wainscoting للتدفق بسلاسة عبر الجدران والأبواب ، وذلك باستخدام قطع قشر Coengwui المريحة واللصق أو لوحات جدارية أكثر تفصيلاً مثل Ekena Millwork Ashford المصبوب. يمكنك أيضًا تغطية الباب بأي خلفية أو نسيج عن رغبتك ، واستكشاف خيارات مختلفة مع القوام والأنماط والألوان. علاوة على ذلك ، إذا كنت تشعر ببراعة بشكل خاص ، فيمكنك استخدام هذه الفرصة لتثبيط قدراتك الفنية ورسم جدارية فوق بابك وجدارك.