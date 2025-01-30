اقلب صندوق المجوهرات الأساسي إلى حل تخزين سري سيفجر ضيوفك

تقوم الصناديق الصافية والمنظمين بالألوان المحايدة بإغراق أرفف تجار التجزئة للسلع المنزلية ، ولكن لا يجب أن تكون حلول التخزين مملًا. تخيل صياغة عمل فني يبقي ممتلكاتك مدسوسًا مع تعزيز النداء البصري لمساحتك. الآن ، لماذا لا تجعل هذا الخيال في حقيقة؟ يمكنك تحويل صندوق المجوهرات الأساسي إلى حل تخزين سري سيفجر ضيوفك في بضع خطوات فقط.
لإكمال هذا DIY ، قم بإزالة الباب من صندوق المجوهرات واستبداله بقطعة من الأعمال الفنية ذات الإطار بنفس حجم الباب السابق. يمكنك بعد ذلك وضع بضعة عناصر داخل الصندوق ، وإغلاق الباب ، وتعليقه على الحائط. في هذه المرحلة ، سيكون لديك حاوية تخزين معلقة للغاية تتضاعف كفن الجدار. لن يعرف الضيوف حتى الوظيفة السرية للوحة الإطار – حتى ، فأنت تُظهر اختراق عبقريتك.
هذا DIY ليس مذهلاً فحسب ، بل إنه أيضًا حل تخزين ذكي لأولئك الذين لديهم مساحة صغيرة. يمكنك مسح بعض العناصر من طاولة مزدحمة أو كونترتوب ووضعها داخل الصندوق بحيث يكون لها منطقة تخزين مخصصة لا تسهم في الفوضى المرئية. هذا من شأنه أن يتركك مع مساحة أكبر قليلاً. فكر في استخدامه لتخزين المجوهرات في خزانتك أو الحمام ، أو المفاتيح بالقرب من مدخلك ، أو الحلي الصغيرة في غرفة نومك.
كيفية تحويل صندوق المجوهرات إلى تخزين مزخرف
قبل بدء فكرة ديكور الجدار DIY هذه لتخزين إضافي ، ستحتاج إلى الحصول على صندوق مجوهرات قديم مع غطاء مثل تلك الموضحة أعلاه. إذا لم يكن لديك بالفعل صندوق المجوهرات الصحيح في متناول اليد ، ففكر في البحث عن متجر التوفير المحلي الخاص بك للعثور على واحد بسعر معقول. صندوق الظل مع غطاء يمكن أن يعمل أيضا. بعد ذلك ، افصل الغطاء عن طريق إزالة البراغي من المفصلات ، ثم إزالة المفصلات نفسها.
فكر فيما إذا كنت تريد رسم صندوق المجوهرات لأن محيطه سيكون مرئيًا. سيكون من الأسهل القيام بذلك قبل إرفاق عملك الفني المؤطر. من شأن الطلاء الرش والمجموعة التمهيدية أن تجعل عملية الطلاء هذه سهلة للغاية. لمسة رسام Rust-Oleum تناسب هذا المطلب. إذا كان لديك صندوق خشبي طبيعي ، فقد تفضل ترك هذا النهاية مكشوفة وتزيين المحيط بتصميمات صغيرة (باستخدام استنسل) تسمح للخشب العاري بإظهاره. بهذه الطريقة ، يمكنك الاستمتاع بالجمال الريفي للخشب مع إضافة بعض الشخصية.
بعد أن ترسم الصندوق والسماح له بالتجفيف تمامًا ، استخدم مفك البراغي والمفصلات التي قمت بإزالتها مسبقًا لتوصيل عملك الفني المؤطر بالمربع الذي كان الباب مرة واحدة. لا تنس أن اللوحة يجب أن تكون بنفس حجم الباب الذي أزلته. قد ترغب أيضًا في إضافة مغناطيس مع الغراء لمنع الباب من التأرجح. أخيرًا ، قم بتعليق محلول تخزين DIY على الحائط مع المرابط الفرنسية الشاقة ، حيث يمكنهم تحمل كميات أكبر من الوزن.