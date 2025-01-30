اقلب صندوق المجوهرات الأساسي إلى حل تخزين سري سيفجر ضيوفك

تقوم الصناديق الصافية والمنظمين بالألوان المحايدة بإغراق أرفف تجار التجزئة للسلع المنزلية ، ولكن لا يجب أن تكون حلول التخزين مملًا. تخيل صياغة عمل فني يبقي ممتلكاتك مدسوسًا مع تعزيز النداء البصري لمساحتك. الآن ، لماذا لا تجعل هذا الخيال في حقيقة؟ يمكنك تحويل صندوق المجوهرات الأساسي إلى حل تخزين سري سيفجر ضيوفك في بضع خطوات فقط.

لإكمال هذا DIY ، قم بإزالة الباب من صندوق المجوهرات واستبداله بقطعة من الأعمال الفنية ذات الإطار بنفس حجم الباب السابق. يمكنك بعد ذلك وضع بضعة عناصر داخل الصندوق ، وإغلاق الباب ، وتعليقه على الحائط. في هذه المرحلة ، سيكون لديك حاوية تخزين معلقة للغاية تتضاعف كفن الجدار. لن يعرف الضيوف حتى الوظيفة السرية للوحة الإطار – حتى ، فأنت تُظهر اختراق عبقريتك.

هذا DIY ليس مذهلاً فحسب ، بل إنه أيضًا حل تخزين ذكي لأولئك الذين لديهم مساحة صغيرة. يمكنك مسح بعض العناصر من طاولة مزدحمة أو كونترتوب ووضعها داخل الصندوق بحيث يكون لها منطقة تخزين مخصصة لا تسهم في الفوضى المرئية. هذا من شأنه أن يتركك مع مساحة أكبر قليلاً. فكر في استخدامه لتخزين المجوهرات في خزانتك أو الحمام ، أو المفاتيح بالقرب من مدخلك ، أو الحلي الصغيرة في غرفة نومك.