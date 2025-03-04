اقلب عنصرًا أساسيًا في حديقة شجرة الدولار إلى حامل ورق تواليت لطيف لحمامك

إذا لم يكن لديك خزانة مخصصة لتخزين ورق التواليت في حمامك ، فقد تجد صعوبة في معرفة مكان وضع ورق التواليت الإضافي الخاص بك. هذا هو المكان الذي تأتي فيه سلة التخزين المزخرفة في متناول يدي. يمكنك شراء واحدة من تاجر التجزئة ديكور المنزل المفضل لديك ، ولكن أين هي المتعة في ذلك؟ فكر في تحويل سياج الحديقة السوداء من شجرة الدولار إلى حامل ورق تواليت لطيف لحمامك بدلاً من ذلك. كل ما عليك فعله هو استخدام بعض قطع السياج القابلة للانحناء لتشكيل شكل سلة ، والاحتفاظ بالهيكل في مكانه باستخدام علاقات كابل نايلون لشجرة الدولار. كل من منتجات شجرة الدولار اللازمة لهذا المشروع هي فقط 1.25 دولار لكل منهما.
بفضل قطع السياج البلاستيكي الأسود ، ستتضمن سلة التخزين تصميمًا معقدًا. قد تجد حامل ورق التواليت الفريد مربعًا بصريًا بما يكفي لتركه كما هو. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلا تخف من إضافة عناصرك المزخرفة. يمكنك ، على سبيل المثال ، تغيير لون السلة مع عدد قليل من المعاطف من طلاء الرش. إذا كنت ترغب حقًا في توابل الأشياء ، فلا تتردد في إرفاق التفاصيل المذهلة مثل الأحجار الحرفية أو لف سلك الجوت حول قطع السياج. هذه مجرد نظرة عامة على العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تخصيص DIY بالكامل.
بناء سلة تخزين ورق التواليت هذه في بضع خطوات فقط
https://www.youtube.com/watch؟v=r-1vuprenlm
لصياغة سلة تخزين ورق التواليت هذه ، خذ اثنين من أسوار الحديقة السوداء وقطع القطع المدببة في النهاية. يمكنك بعد ذلك إرفاق كلا الفوزين ببعضهما البعض. على الرغم من أنه يمكنك استخدام الأسلاك ، إلا أنك قد ترغب في الحفاظ على الأمور بسيطة وبأسعار معقولة عن طريق تعبئة علاقات كبلات النايلون الخاصة بشجرة الدولار مع الأسوار لاستخدامها كبديل. يتداخل مع الأسافين في النهاية ولف ثلاثة من الكابلات من حولهما في نقاط متباعدة بالتساوي حيث تتداخل السيرتين. استخدم نفس الطريقة لتوصيل الطرفين المقابل. هذا يجب أن يشكل دائرة.
لإغلاق الجزء السفلي من السلة ، يمكنك استخدام سياج ثالث ؛ على الرغم من أنه من الأفضل استخدام مادة صلبة حتى لا تسقط العناصر الصغيرة التي تضعها في الداخل في الفتحات في الأسفل. النظر في الساخنة لصق قطعة مستديرة من الخشب إلى أسفل بدلاً من ذلك. إذا كان لديك صينية خشبية ذات حجم مناسب ، مثل صينية الخشب المستديرة من Ximisise ، فيمكنك استخدام ذلك أيضًا. بعد أن يكون الجزء السفلي في مكانه ، قم بقطع سياج ثالث كما هو موضح أعلاه وأرفقه مع روابط مضغوطة لاستخدامها كمقبض. ضع في اعتبارك أن هذه الإضافة اختيارية تمامًا. قد ترغب في حذف المقبض لجعل سلةك أكثر إحكاما إذا كنت بحاجة إلى حفظ مساحة الحمام. ضع في اعتبارك طلاء سلةك المكتملة باستخدام طلاء رذاذ Rust-Oleum المعدني في نهاية من اختيارك.