اقلب عنصرًا أساسيًا في حديقة شجرة الدولار إلى حامل ورق تواليت لطيف لحمامك

إذا لم يكن لديك خزانة مخصصة لتخزين ورق التواليت في حمامك ، فقد تجد صعوبة في معرفة مكان وضع ورق التواليت الإضافي الخاص بك. هذا هو المكان الذي تأتي فيه سلة التخزين المزخرفة في متناول يدي. يمكنك شراء واحدة من تاجر التجزئة ديكور المنزل المفضل لديك ، ولكن أين هي المتعة في ذلك؟ فكر في تحويل سياج الحديقة السوداء من شجرة الدولار إلى حامل ورق تواليت لطيف لحمامك بدلاً من ذلك. كل ما عليك فعله هو استخدام بعض قطع السياج القابلة للانحناء لتشكيل شكل سلة ، والاحتفاظ بالهيكل في مكانه باستخدام علاقات كابل نايلون لشجرة الدولار. كل من منتجات شجرة الدولار اللازمة لهذا المشروع هي فقط 1.25 دولار لكل منهما.

بفضل قطع السياج البلاستيكي الأسود ، ستتضمن سلة التخزين تصميمًا معقدًا. قد تجد حامل ورق التواليت الفريد مربعًا بصريًا بما يكفي لتركه كما هو. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلا تخف من إضافة عناصرك المزخرفة. يمكنك ، على سبيل المثال ، تغيير لون السلة مع عدد قليل من المعاطف من طلاء الرش. إذا كنت ترغب حقًا في توابل الأشياء ، فلا تتردد في إرفاق التفاصيل المذهلة مثل الأحجار الحرفية أو لف سلك الجوت حول قطع السياج. هذه مجرد نظرة عامة على العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تخصيص DIY بالكامل.