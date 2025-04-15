اقلب عنصرًا أساسيًا في متجر التوفير إلى إضافة تخزين ملائمة للميزانية لحمامك

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يعد التخزين الوفيع مشكلة وفرصة في مساحة الحمام المحدودة ، وذلك بفضل جميع التصميمات الأنيقة التي يمكنك إنشاؤها لتحقيق أقصى استفادة منها. يعني DIY المظهر المخصص والحجم والميزات ، في كثير من الأحيان أقل بكثير من شراء شيء ما في بائع التجزئة. ومع ذلك ، من الجيد أحيانًا تخطي العمل الشاق والحصول على حل سريع وسهل لافتقارنا إلى التخزين. على الرغم من أن هناك بعض الطرق لتحقيق ذلك ، إلا أن رف الكتب المعاد للمعاد معروفة هو حل مثالي مع القليل من الحلول الوسط. A Finding store thrift الشهير ، يتيح رف الكتب الصغير تثبيتًا سهلاً في حزمة صديقة للميزانية ، مما يوفر بديلاً رائعًا لخزانة تتجاوز التخلص منها.
قم بقياس المساحة المفتوحة فوق المرحاض ، حيث تمثل خلوصًا على الأقل 24 بوصة بين الخزان والرف السفلي. حافظ على الأرقام في متناول يديك عندما تجد خزانة كتب قصيرة أو ثلاثية أو أربعة أدوات. تحقق من الأضرار التي قد تجعلها غير مستقرة على الحائط أو إنشاء مشكلات تجميلية. غالبًا ما يسهل إصلاح العيوب البسيطة ، ويمكنك حتى الإبداع لإخفاء أضرار لا يمكن إصلاحها. ربما يمكن أن تقلب خزانة الكتب رأسًا على عقب لإعطائك نفس الوظيفة ولكن إخفاء بعض الجوانب للتستر على الضرر. في حالات أخرى ، قد تحتاج ببساطة إلى تبديل أو إزالة جزء ، مثل الرف المكسور أو الدعم الوهمي. النقطة المهمة هي ، إذا وجدت خزانة كتب حمام في متجر التوفير الذي تحبه ، خذ لحظة للنظر في كيفية عملها للعمل.
قم بترقية تخزين الحمام الخاص بك مع رف كتب متجر التوفير
نظرًا لأن خزانة الكتب الخاصة بك تسير في بيئة رطبة ، اتخذ تدابير تسوية المياه المناسبة. يمكن أن يكون الصنفرة وتطبيق الورنيش أو ورنيش أمرًا بالغ الأهمية عند تجديد الأثاث الخشبي. يمكنك أيضًا زيادة اللون بالطلاء ، وهي فكرة رائعة عن أرفف الكتب الصديقة للميزانية. لمزيد من الجماليات ، اجمع الدهانات وورقة ملامسة منقوشة على الألواح.
عندما تكون جاهزًا لتركيب رف الكتب ، استخدم مكتشف مسمار لتحديد موقع الأزرار التي يمكن أن توفر تعليقًا قويًا. قم بتأمين رف الكتب الخاص بك حيث تريد تثبيته ، باستخدام مستوى للحفاظ عليه بشكل مستقيم. حفر الثقوب التجريبية من خلال خزانة الكتب وفي الحائط ، وتثبيت البراغي المتأخرة. إذا كان الحفر إلى دريوال ، تأكد من تثبيت مرساة جدار شاقة ، مثل الترباس التبديل ، لإدارة الوزن على هذا المسمار.
غالبًا ما يعمل التهدئة مباشرة إلى جدار الحمام فوق المرحاض مع خزائن الكتب الخشبية. تلك التي تتكون من لوحة الجسيمات أو لوح الألياف ، في الوقت نفسه ، قد لا تكون قوية بما يكفي للتعليق بالبراغي. بدلاً من ذلك ، يمكنك إعطاء هذه الدعامة المعلقة للجلوس عليها. أقواس قوية L ، مثل Hoze Huchfic Sheld Brackets ، تجلس تحت خزانة الكتب. تتصرف كجرف ، يمكن أن تدعم بضع مئات من الجنيهات مع البقاء مخفيًا نسبيًا. قم بتثبيت شريحة مضادة للتصوير تربط الجزء العلوي من خزانة الكتب بالجدار لمنعها من السقوط. بمجرد التثبيت ، املأ الرفوف بمناشف يدوية أو لفائف ورق التواليت أو أي عناصر ديكور الحمام العصرية من مبيعات العقارات ومتاجر التوفير التي تجدها أثناء التقاط حل تخزين مناسب للميزانية.