اقلب عنصرًا أساسيًا في متجر التوفير إلى إضافة تخزين ملائمة للميزانية لحمامك

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يعد التخزين الوفيع مشكلة وفرصة في مساحة الحمام المحدودة ، وذلك بفضل جميع التصميمات الأنيقة التي يمكنك إنشاؤها لتحقيق أقصى استفادة منها. يعني DIY المظهر المخصص والحجم والميزات ، في كثير من الأحيان أقل بكثير من شراء شيء ما في بائع التجزئة. ومع ذلك ، من الجيد أحيانًا تخطي العمل الشاق والحصول على حل سريع وسهل لافتقارنا إلى التخزين. على الرغم من أن هناك بعض الطرق لتحقيق ذلك ، إلا أن رف الكتب المعاد للمعاد معروفة هو حل مثالي مع القليل من الحلول الوسط. A Finding store thrift الشهير ، يتيح رف الكتب الصغير تثبيتًا سهلاً في حزمة صديقة للميزانية ، مما يوفر بديلاً رائعًا لخزانة تتجاوز التخلص منها.

قم بقياس المساحة المفتوحة فوق المرحاض ، حيث تمثل خلوصًا على الأقل 24 بوصة بين الخزان والرف السفلي. حافظ على الأرقام في متناول يديك عندما تجد خزانة كتب قصيرة أو ثلاثية أو أربعة أدوات. تحقق من الأضرار التي قد تجعلها غير مستقرة على الحائط أو إنشاء مشكلات تجميلية. غالبًا ما يسهل إصلاح العيوب البسيطة ، ويمكنك حتى الإبداع لإخفاء أضرار لا يمكن إصلاحها. ربما يمكن أن تقلب خزانة الكتب رأسًا على عقب لإعطائك نفس الوظيفة ولكن إخفاء بعض الجوانب للتستر على الضرر. في حالات أخرى ، قد تحتاج ببساطة إلى تبديل أو إزالة جزء ، مثل الرف المكسور أو الدعم الوهمي. النقطة المهمة هي ، إذا وجدت خزانة كتب حمام في متجر التوفير الذي تحبه ، خذ لحظة للنظر في كيفية عملها للعمل.