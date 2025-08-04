اقلب مصباحًا مزخرفًا إلى ضوء شمسي على الطراز القديم لحديقتك أو فناءك

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تعد إضافة الأضواء الشمسية حول الفناء طريقة رائعة لجعلها قابلة للاستخدام في الليل. إنها مريحة للغاية أيضًا ، لأن الشمس تقوم بكل العمل لإبقائها مشرقة! ولكن بدلاً من مجرد دفع هذه الأضواء إلى الأرض ، يمكنك إنشاء ضوء الشوارع الساحر الذي يعمل بالطاقة الشمسية عند دمجها مع مصباح قديم. إنها DIY سهلة ستضيء الفناء الخلفي أو الحديقة بطريقة فريدة من نوعها. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يقف كقطعة ديكور معدنية جميلة خلال اليوم.
الخطوة الأولى هي البحث عن مصباح أرضي – ويفضل أن يكون ذلك عتيقًا ، حيث ستضيف حرفًا. لا ينبغي أن يكون من الصعب جدًا العثور على واحد في متجر التوفير أو بيع المرآب بسعر معقول. إذا تم كسرها أو تججئتها أو تفتقدها في الظل ، فلا بأس ، لأنك ستزيل جميع الأسلاك الكهربائية وترسمها (من المحتمل أن تكون أرخص قليلاً). فقط تأكد من أن المصابيح مطلوبة للجلوس رأسياً في المصباح.
على الرغم من أن هذا المشروع يمكن أن يعمل مع معظم مصابيح الأرضية ، فحاول العثور على العديد من المصابيح التي تتطلب عدة مصابيح. هذا سيجعل القطعة النهائية مصدرا أكثر إشراقا للضوء. ستحتاج أيضًا إلى بعض الأضواء الشمسية وطلاء الرش والغراء القوي. غالبًا ما تبيع Dollar Tree حصص الفوانيس الشمسية مقابل 1.25 دولار لكل منها ، أو يمكنك الحصول على مجموعة من 12 مصباحًا شمسيًا في الهواء الطلق من Greluna مقابل أقل من 40 دولارًا. يعتمد المبلغ الذي تحتاجه على عدد المصابيح المصباح.
إليكم كيف تصنع مصباح حديقة يعمل بالطاقة الشمسية
ابدأ بتنظيف المصباح بماء صابون دافئ – إذا كان عليه الصدأ ، فامنحه رملية جيدة. بعد ذلك ، قم بإزالة عاكس الضوء ، المصباح ، وحاملي المصابيح ، ثم قم بتخليص جميع الأسلاك الكهربائية – يجب أن يكون هيكلًا عظميًا للمصباح بحلول الوقت الذي تمر به. والخطوة التالية هي رش طلاء المصباح بأكمله ، مما يمنحه بعض المعاطف. يمكنك اختيار أي لون تريده ، ولكن للحصول على مظهر كلاسيكي في Streetlight ، فكر في استخدام طلاء رذاذ اللمس في Rust-Oleum باللون الأسود. أثناء تجفيفه ، احصل على مصابيح الطاقة الشمسية جاهزة للتواصل. تأتي معظم الأضواء الشمسية مع حصص قابلة للإنجاز ، لكنها ليست مطلوبة لهذا الاختراق الرائع.
باستخدام غراء قوي مثل E6000 ، قم بتوصيل ضوء شمسي بكل جزء من المصباح حيث كان المصباح يجلس. افعل ذلك بعناية لضمان بقائهم ضيقة. إذا كنت تواجه مشكلة في الحصول على مصابيح الطاقة الشمسية الخاصة بك للبقاء في وضع مستقيم ، فيجب على لمسة من الغراء الفائق جنبًا إلى جنب مع E6000 أن تقوم بالخدعة. إنه الآن ضوء في الفناء الخلفي الذي سوف يضيء حديقتك دون استخدام الكهرباء. اضبطه على طول مسار ، بجوار الباب ، أو أي مكان ستكون فيه الإضاءة الإضافية مفيدة. يخلق المصباح عتيقًا مظهرًا قديمًا من الطراز القديم ، ولكن إذا كنت تفضل خذًا حديثًا ، فحاول استخدام مصباح أرضي أنيق أو لون طلاء يجعله يبرز. مهما كانت النظرة التي تختارها ، فإن قطعة الديكور الصديقة للميزانية هذه ستضيف لمسة نهائية مثالية إلى الفناء الخاص بك.