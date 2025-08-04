اقلب مصباحًا مزخرفًا إلى ضوء شمسي على الطراز القديم لحديقتك أو فناءك

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تعد إضافة الأضواء الشمسية حول الفناء طريقة رائعة لجعلها قابلة للاستخدام في الليل. إنها مريحة للغاية أيضًا ، لأن الشمس تقوم بكل العمل لإبقائها مشرقة! ولكن بدلاً من مجرد دفع هذه الأضواء إلى الأرض ، يمكنك إنشاء ضوء الشوارع الساحر الذي يعمل بالطاقة الشمسية عند دمجها مع مصباح قديم. إنها DIY سهلة ستضيء الفناء الخلفي أو الحديقة بطريقة فريدة من نوعها. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يقف كقطعة ديكور معدنية جميلة خلال اليوم.

الخطوة الأولى هي البحث عن مصباح أرضي – ويفضل أن يكون ذلك عتيقًا ، حيث ستضيف حرفًا. لا ينبغي أن يكون من الصعب جدًا العثور على واحد في متجر التوفير أو بيع المرآب بسعر معقول. إذا تم كسرها أو تججئتها أو تفتقدها في الظل ، فلا بأس ، لأنك ستزيل جميع الأسلاك الكهربائية وترسمها (من المحتمل أن تكون أرخص قليلاً). فقط تأكد من أن المصابيح مطلوبة للجلوس رأسياً في المصباح.

على الرغم من أن هذا المشروع يمكن أن يعمل مع معظم مصابيح الأرضية ، فحاول العثور على العديد من المصابيح التي تتطلب عدة مصابيح. هذا سيجعل القطعة النهائية مصدرا أكثر إشراقا للضوء. ستحتاج أيضًا إلى بعض الأضواء الشمسية وطلاء الرش والغراء القوي. غالبًا ما تبيع Dollar Tree حصص الفوانيس الشمسية مقابل 1.25 دولار لكل منها ، أو يمكنك الحصول على مجموعة من 12 مصباحًا شمسيًا في الهواء الطلق من Greluna مقابل أقل من 40 دولارًا. يعتمد المبلغ الذي تحتاجه على عدد المصابيح المصباح.