اقلب معكرونة البركة إلى ديكور المنزل المذهل مع DIY سهلة

أصبح اختراق المعكرونة البلياردو ذكيًا للغاية ، حيث يستخدمها الأشخاص لإنشاء كل شيء من اختراقات المعكرونة لماتية البركة لسقي حديقتك إلى شاشات الإضاءة المذهلة. نظرًا لمرونة المعكرونة الرغوية ، من الممكن بناء ديكور الإضاءة الملتوية في شكل ومليئة باللمس الرقيق للأضواء الخيالية وأغطية الماس الأكريليكي المتلألئة ، كما أظهرت my_home_by_kendra_nicole. إن الغبار الدقيق للألوان الذي يحصل عليه المصباح من طلاء رذاذ صغير يكمل هذه القطعة السحرية. بالنظر إلى مدى وضوح هذه المعكرونة ، قد يكون من الصعب فهم مدى جمال المنتج النهائي لهذا الاختراق.

تقع هذه القطعة على قاعدة خشبية مصنوعة من لوحات فنية خشبية 12 × 12 بوصة من متجر Hansilk. من الأفضل استخدام هذا النوع من الألواح الخشبية لأن الجانب السفلي مجوف ، وهي ميزة تصبح مهمة في إحدى خطوات DIY. تعد المعكرونة المسبقة ، بالإضافة إلى حبلا من أكريك كريستال كريستال من Jiakai البالغ طوله 16.5 قدمًا من Jiakai ، وبعض الأضواء الخيالية التي تعمل بالبطارية ، بعضًا من القطع الرئيسية الأخرى التي ستحتاجها لهذا المشروع. ستحتاج أيضًا إلى اثنين من الأمواج الخشبية لإعطاء البركة المعكرونة شكلها.

تدريبات ، بعض البراغي أو الغراء الخشبي ، بالإضافة إلى بعض الزردية المغطاة بالإبرة ، قص ميتري ، وزوج من المقص هو الأدوات التي تحتاجها لتشكيل DIY. أخيرًا ، ستحتاج إلى بعض فرش الطلاء والإسفنج المحكم لأخذ شعيرية حمام السباحة من لوحة ألوان النيون الطبيعية إلى شيء أكثر دقة وأنيقة.