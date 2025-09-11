اقلب معكرونة البركة إلى ديكور المنزل المذهل مع DIY سهلة

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
أصبح اختراق المعكرونة البلياردو ذكيًا للغاية ، حيث يستخدمها الأشخاص لإنشاء كل شيء من اختراقات المعكرونة لماتية البركة لسقي حديقتك إلى شاشات الإضاءة المذهلة. نظرًا لمرونة المعكرونة الرغوية ، من الممكن بناء ديكور الإضاءة الملتوية في شكل ومليئة باللمس الرقيق للأضواء الخيالية وأغطية الماس الأكريليكي المتلألئة ، كما أظهرت my_home_by_kendra_nicole. إن الغبار الدقيق للألوان الذي يحصل عليه المصباح من طلاء رذاذ صغير يكمل هذه القطعة السحرية. بالنظر إلى مدى وضوح هذه المعكرونة ، قد يكون من الصعب فهم مدى جمال المنتج النهائي لهذا الاختراق.
تقع هذه القطعة على قاعدة خشبية مصنوعة من لوحات فنية خشبية 12 × 12 بوصة من متجر Hansilk. من الأفضل استخدام هذا النوع من الألواح الخشبية لأن الجانب السفلي مجوف ، وهي ميزة تصبح مهمة في إحدى خطوات DIY. تعد المعكرونة المسبقة ، بالإضافة إلى حبلا من أكريك كريستال كريستال من Jiakai البالغ طوله 16.5 قدمًا من Jiakai ، وبعض الأضواء الخيالية التي تعمل بالبطارية ، بعضًا من القطع الرئيسية الأخرى التي ستحتاجها لهذا المشروع. ستحتاج أيضًا إلى اثنين من الأمواج الخشبية لإعطاء البركة المعكرونة شكلها.
تدريبات ، بعض البراغي أو الغراء الخشبي ، بالإضافة إلى بعض الزردية المغطاة بالإبرة ، قص ميتري ، وزوج من المقص هو الأدوات التي تحتاجها لتشكيل DIY. أخيرًا ، ستحتاج إلى بعض فرش الطلاء والإسفنج المحكم لأخذ شعيرية حمام السباحة من لوحة ألوان النيون الطبيعية إلى شيء أكثر دقة وأنيقة.
بناء شاشة إضاءة المعكرونة في حمام السباحة
خطوتك الأولى هي قطع قضبان واضحة الخشب إلى قطعتين قصيرتين. قطعهم أسفل الوسط بزاوية 45 درجة باستخدام مقصات ميتري. إذا لم تكن قد استخدمت مقصات ميتري ، فستقدر مدى سهولة صنع القطع الزاوية. على الرغم من أننا نستخدمها لقطع الخشب هنا ، إلا أنها جيدة أيضًا لقطع البلاستيك والقولبة وغيرها من العناصر المتعلقة بالبناء.
بعد ذلك ، قم بقطع المعكرونة ببركة البركة بزاوية مطابقة. قم بتوصيل المسامير إلى اللوحة القاعدة مع تثبيت الجانب الزاوية على اللوحة. استخدم إما الغراء الخشبي أو الحفر وبعض البراغي لهذه الخطوة. يجب أن تكون الأبطال بزاوية بعيدا عن بعضها البعض. سيجعل هذا الموقف الحلقة الأكثر دراماتيكية في البركة المعكرونة عند إدراج المسامير في الثقوب في وسط المعكرونة. بمجرد إنشاء الشكل الأساسي للضوء ، قم برش طلاء DIY بالكامل باستخدام الطلاء غير اللامع من شيفون الصدأ ، ثم اتبع ذلك مع رذاذ نسيج الحجر المبيد الصدأ. هذا يجعل القطعة تبدو مثل الحجر الصلب.
بمجرد أن يجف الطلاء ، قم بتوصيل أربعة خيوط من الطوق إلى الجانب السفلي من المعكرونة. قم بتقطيعه إلى قطع قصيرة بحيث تناسب حدود المعكرونة الملتوية. سيساعدك زوجان من الزردية المغطاة بالإبرة على فتح الأسلاك التي تجمع بين البلورات معًا. الغراء الأضواء الجنية في بين خيوط إكليل. إذا لم ينجح Glue ، فاستخدم مسدسًا أساسيًا مفتوحًا لتلبية الأنوار على المعكرونة. إخفاء الحبل الأضواء على الجانب السفلي من القاعدة.
طرق لرفع عامل السحر
عروض الإضاءة الساحرة تجعل المنزل يبدو أكثر تكلفة. بفضل تصميم ضوء DIY هذا ، لقد حققت بالفعل نظرة أنيقة. ومع ذلك ، لديك بعض الخيارات لجعلها أكثر من ذلك. تتمثل إحدى الطرق البسيطة للقيام بذلك في بناء ضوء ثانٍ أصغر يحتوي على قاعدة مقاس 6 بوصات في 6 بوصات ومعكرونة بركة أقصر. بمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكن وضعها على جانب واحد من الضوء لإنشاء شاشة إضاءة غير متناظرة.
خيار آخر لديك هو إضافة المزيد من المعكرونة إلى القطعة الأصلية. هناك بعض التصميمات التي ستبدو جميلة. الأول هو وضع ثلاثة شعيرية من البلياردو من المرتفعات المتغيرة ، واحدة تلو الأخرى ، مع أقصر واحد في المقدمة وأطول واحد في الخلف. بدلاً من ذلك ، يمكنك وضع المعكرونة الأطول في المسبح في الوسط ثم يضعها على كلا الجانبين مع اثنين من أقصر قليلاً. إذا ذهبت مع هذه التصميمات ، فستحتاج إلى ضبط موضع أطول المعكرونة بحيث يكون لديك مساحة كافية لإضافة شعيرين آخرين إلى المزيج. ستحتاج إلى ترك بضع بوصات بين مسامير تحديد المواقع أيضًا ، بحيث تحتفظ كل المعكرونة بسبح. يضيف هذا التصميم البديل الارتفاع والعمق إلى غرفتك مع قطعة الديكور هذه ، مما يجعل مساحتك أكثر إثارة للاهتمام. يمكنك أيضًا تبديل لون طلاء الرش لشيء يناسب المزيد مع جمالي.