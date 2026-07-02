اكتشافات مثيرة من مايكلز لترقية ديكور سمروين الخاص بك

من المثير دائمًا تغيير ديكورات منزلك لتتناسب مع الأعياد. لسوء الحظ، بعد الرابع من يوليو، هناك فجوة كبيرة جدًا في التقويم، مع عدم وجود أي شيء حتى عيد العمال – وهو يوم عطلة بلا موضوع إلى حد ما في حد ذاته. ولحسن الحظ، بدأ الناس في اعتماد عطلة غير رسمية لهذه النافذة، والتي يطلق عليها اسم سمروين. الجميع يفعل ذلك بشكل مختلف قليلا. يريد البعض زخارف عيد الهالوين التي يمكنك إعادة استخدامها طوال العام. ويتطلع آخرون إلى احتضان موسم عطلة الخريف بشكل كامل، حتى في منتصف الصيف. لدى مايكلز بعض ديكورات Summerween المثيرة لمنزلك، بغض النظر عن تفضيلاتك.
عندما تنظر إلى هذه الفئة على موقع مايكلز الإلكتروني، سترى بعض العناصر التي تركز على الزخارف ذات الطابع الوقح، مثل لوحة الحائط الفنية القماشية ذات الكعوب الحمراء ذات الكعب العالي. من المؤكد أن هذا يفسح المجال للعطلة مع إشارة إلى الساحرات، ولكنه أيضًا ممتع بما يكفي للاحتفاظ به على الحائط الخاص بك طوال العام، خاصة بفضل لوحة الألوان الوردي والأحمر والأسود.
متعة أخرى هي وسادة Oh My Gourd، Becky Throw Pillow. من المؤكد أن هذا الديكور الساحر يجلب إحساس الهالوين والخريف بشكل عام، لكن ظلال الباستيل تضمن أنه لا يزال مناسبًا لفصل الصيف. تعد Michaels واحدة من أفضل الأماكن للحصول على زينة عيد الهالوين ذات الطابع الوردي، ولكنها تحتوي على تنوع أكثر بكثير من ذلك. عنصر ديكور آخر من Summerween هو مفرش طاولة من نسيج قطني طويل بنمط الهيكل العظمي للقطط، والذي يتميز بمزيج من قطط الأشعة السينية بألوان ممتعة. عنصر آخر يعتمد على لوحة ألوان أكثر اتساعًا من البرتقالي والأسود التقليديين، فهو مثالي لأولئك الذين لديهم لمسة من الرعب خلال الأشهر الأكثر حرارة في السنة.
يقدم مايكلز أيضًا المزيد من ديكورات Summerween التي تركز على الهالوين
في حين أن القطع المخيفة الغامضة والجميلة بما يكفي لاستخدامها على مدار العام هي اكتشافات شائعة في مايكلز، إلا أن هناك أيضًا عناصر تشير بشكل مباشر جدًا إلى مفهوم Summerween. إذا كنت تريد شيئًا يبدو مرتبطًا بشكل وثيق ومتعمد بالعطلة، فأنت محظوظ. لا يمكنك شراء هذه الديكورات عبر الإنترنت فحسب، بل تبيعها أيضًا العديد من المتاجر شخصيًا.
العديد منها من خط Mischief Magic، وهي مجموعة من العناصر السخيفة التي تشير إلى عيد الهالوين مع الحفاظ على جودة ملونة وجذابة. أحد الأمثلة على ذلك هو Ashland Disco Ghost Decor. يمكن أن تجذب هذه الأشياء الأشخاص بسهولة إلى موضوعك وتلفت الأنظار، حيث تصل إلى 2 ½ أو 3 أقدام حسب الحجم الذي تختاره. إنها ألوان قوس قزح زاهية مثالية لفصل الصيف، لكن شكل الشبح المخيف لا يزال يذكر الجميع بأنك تقوم بالعد التنازلي للعدد الدقيق للأيام حتى عيد الهالوين.
إن ديكور سطح الطاولة Paper Mache Smiling Jack-O’-Lantern من Ashland هو أيضًا متعة من التشبع مع لمحة من الهالوين. يعد هذا أمرًا رائعًا لإضافته إلى أي غرفة تبحث فيها عن لمسة من الحيوية. كما أنها صغيرة بما يكفي بحيث يمكنك استخدامها كقطعة مركزية على طاولة أو رف، أو كديكور مبهج للترحيب بالناس في منزلك.