اكتشافات مثيرة من مايكلز لترقية ديكور سمروين الخاص بك

من المثير دائمًا تغيير ديكورات منزلك لتتناسب مع الأعياد. لسوء الحظ، بعد الرابع من يوليو، هناك فجوة كبيرة جدًا في التقويم، مع عدم وجود أي شيء حتى عيد العمال – وهو يوم عطلة بلا موضوع إلى حد ما في حد ذاته. ولحسن الحظ، بدأ الناس في اعتماد عطلة غير رسمية لهذه النافذة، والتي يطلق عليها اسم سمروين. الجميع يفعل ذلك بشكل مختلف قليلا. يريد البعض زخارف عيد الهالوين التي يمكنك إعادة استخدامها طوال العام. ويتطلع آخرون إلى احتضان موسم عطلة الخريف بشكل كامل، حتى في منتصف الصيف. لدى مايكلز بعض ديكورات Summerween المثيرة لمنزلك، بغض النظر عن تفضيلاتك.

عندما تنظر إلى هذه الفئة على موقع مايكلز الإلكتروني، سترى بعض العناصر التي تركز على الزخارف ذات الطابع الوقح، مثل لوحة الحائط الفنية القماشية ذات الكعوب الحمراء ذات الكعب العالي. من المؤكد أن هذا يفسح المجال للعطلة مع إشارة إلى الساحرات، ولكنه أيضًا ممتع بما يكفي للاحتفاظ به على الحائط الخاص بك طوال العام، خاصة بفضل لوحة الألوان الوردي والأحمر والأسود.

متعة أخرى هي وسادة Oh My Gourd، Becky Throw Pillow. من المؤكد أن هذا الديكور الساحر يجلب إحساس الهالوين والخريف بشكل عام، لكن ظلال الباستيل تضمن أنه لا يزال مناسبًا لفصل الصيف. تعد Michaels واحدة من أفضل الأماكن للحصول على زينة عيد الهالوين ذات الطابع الوردي، ولكنها تحتوي على تنوع أكثر بكثير من ذلك. عنصر ديكور آخر من Summerween هو مفرش طاولة من نسيج قطني طويل بنمط الهيكل العظمي للقطط، والذي يتميز بمزيج من قطط الأشعة السينية بألوان ممتعة. عنصر آخر يعتمد على لوحة ألوان أكثر اتساعًا من البرتقالي والأسود التقليديين، فهو مثالي لأولئك الذين لديهم لمسة من الرعب خلال الأشهر الأكثر حرارة في السنة.