اكتشاف التوفير هذا هو الحل النهائي لتنظيم البذور

أنت تجوب متاجرك المفضلة في متجر Thrift الذي يجد أنه يمكنك التحول إلى ديكور حديقة جميل عندما تكتشفه: كتالوج بطاقات عتيقة ، تمامًا مثل تلك التي انقلبت فيها كطفل. لا تبدو جميلة فحسب ، بل إنها مليئة بالتخزين. تكمن المشكلة في أن الأدراج الموجودة على كتالوج البطاقة المتوسطة صغيرة – فهي مصممة لعقد البطاقات التي تقيس إما بوصتين في 5 بوصات أو 3 بوصات في 5 بوصات. بالنسبة للبستانيين ، فإن الخيار واضح: يمكنك استخدام كتالوج البطاقة القديمة لتخزين البذور.
إنه ليس مفهومًا جديدًا. تستضيف العديد من المكتبات العامة واحدة من أكثر من 500 مكتب بذور في جميع أنحاء العالم ، وغالبًا ما تغلب على كتالوجات البطاقات القديمة هذه لعقد الحزم. الأدراج هي حجم مثالي لحزم البذور. إعدادات كتالوج البطاقات تجعل المؤسسة سهلة. يمكن لكل درج الاحتفاظ بأنواع مختلفة من البذور ، ويمكنك استخدام المقسمات داخل كل درج لمزيد من التصنيف. يضيف إعادة صياغة كتالوج البطاقة في تخزين البذور أيضًا قطعة محادثة إلى منزلك وتبقي بذورك بعيدًا عن الأنظار باستخدام قطعة أثاث فريدة من نوعها.
إعداد كتالوج بطاقة عتيقة للبذور
قد يحتاج كتالوج البطاقة المذهلة إلى بعض العمل قبل استخدامه كوسيلة ذكية لتخزين البذور التي تجمعها من حديقتك. تحقق من الأجهزة الموجودة على كل درج ، والذي يتضمن حامل السحب والعلامة. قد تحتاج إلى تشديد البراغي التي تؤمن الأجهزة. قد يحتاج الخشب أيضًا إلى إعادة صياغة ، خاصة إذا كنت تخطط لعرض كتالوج بطاقة تخزين البذور داخل منزلك.
إذا كنت تفكر في العودة إلى أيام مكتبتك المبكرة ، فقد تتذكر القضيب الذي يركض معظم أدراج كتالوج البطاقات لتثبيت البطاقات في مكانها. يمنحك إزالة القضيب غرفة تخزين إضافية صغيرة. هناك أنواع مختلفة من القضبان ، بما في ذلك قضيب الاحتكاك الذي يحتوي على أداة خاصة لإطلاقه. تحتاج القضبان الملولبة إلى إلغاء إطلاقها. يتطلب منك نمط الرفع والضغط رفع المقبض المرئي في مقدمة الدرج أثناء سحبه. تحتوي بعض أدراج كتالوج البطاقات على أزرار أو علامات تبويب أو إصدارات أخرى داخل الباب والتي تحتاج إلى الضغط عليها. ومع ذلك ، قد ترغب في الحفاظ على القضيب في مكانه إذا كنت ترغب في الحصول على فواصل ثقب وخيطها على قضيب للمساعدة في التنظيم.
لتخزين بذور الحديقة للحفاظ عليها طازجة ، سترغب في وضع كتالوج البطاقة في موقع جاف وبارد. إن إضافة جفاف السيليكا الهلام في كل درج يساعد على التحكم في الرطوبة. تجنب المناطق ذات أشعة الشمس المباشرة ودرجات حرارة عالية لأن ذلك يمكن أن يؤذي قابلية البذور المخزنة. غالبًا ما تصبح المرائب والسقوف رطبة وساخنة للغاية في فصل الصيف ، لذا فإن البقعة الداخلية مثالية.
كيفية تخزين البذور في كتالوج البطاقة
يمكنك الاحتفاظ بالبذور في حزمها الأصلية إذا قمت بشرائها من المتجر. بالنسبة للبذور التي تجمعها في حديقتك ، يمكنك شراء حزم بذور كرافت البنية أو حزم الزجاج. قم بتسمية الحزم باسم المصنع والمعلومات الأخرى ذات الصلة ، مثل التاريخ الذي تم جمعه أو موسم النمو.
يعد تنظيم الأصناف منطقيًا نصيحة تخزين بسيطة ستساعد في تتبع جميع البذور التي لديك. حتى كتالوجات البطاقات الصغيرة بها أدراج متعددة ، مما يتيح لك مساحة كبيرة لتنظيم وفرز البذور. وتشمل الخيارات تصنيفها حسب اسم المصنع والأسرة وموسم النمو ونوع النبات. ضمن كل فئة من هذه الفئات ، يمكنك الفرز بمزيد من الطرق. على سبيل المثال ، يمكنك فرز البذور الخاصة بك حسب نوع النبات ، مثل الشجيرات السنوية ، المعمرة ، والشجيرات ، والكروم. بعد ذلك ، يمكنك فرز البذور أبجديًا بناءً على اسم النبات داخل كل من هذه الفئات الفرعية.
النظر في ترتيب حزم متعددة من نفس النوع من البذور على أساس العمر. لنفترض أنك تنقذ بذور الطماطم الخاصة بك وحزمة بذور كل عام في مظروف جديد. ضع أحدث بذور السنة في الجزء الخلفي من قسم الطماطم. البذور لها مدة صلاحية محدودة ، لذلك تريد استخدام أقدم البذور أولاً. كم من الوقت يعتمد البذور الأخيرة على مجموعة متنوعة من النباتات. على سبيل المثال ، فإن الخس والبقدونس والبصل وبذور الذرة عادة ما تستمر فقط حوالي عامين بينما يمكن أن تستمر البراعم ، براعم بروكسل ، الفجل ، والبذور الإندونية 5 سنوات. إن كتابة التاريخ الذي تشتريه أو جمع البذور يساعدك على تتبع العمر واستخدام البذور بينما لا تزال قابلة للحياة.