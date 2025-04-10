اكتشاف التوفير هذا هو الحل النهائي لتنظيم البذور

قد يحتاج كتالوج البطاقة المذهلة إلى بعض العمل قبل استخدامه كوسيلة ذكية لتخزين البذور التي تجمعها من حديقتك. تحقق من الأجهزة الموجودة على كل درج ، والذي يتضمن حامل السحب والعلامة. قد تحتاج إلى تشديد البراغي التي تؤمن الأجهزة. قد يحتاج الخشب أيضًا إلى إعادة صياغة ، خاصة إذا كنت تخطط لعرض كتالوج بطاقة تخزين البذور داخل منزلك.

إذا كنت تفكر في العودة إلى أيام مكتبتك المبكرة ، فقد تتذكر القضيب الذي يركض معظم أدراج كتالوج البطاقات لتثبيت البطاقات في مكانها. يمنحك إزالة القضيب غرفة تخزين إضافية صغيرة. هناك أنواع مختلفة من القضبان ، بما في ذلك قضيب الاحتكاك الذي يحتوي على أداة خاصة لإطلاقه. تحتاج القضبان الملولبة إلى إلغاء إطلاقها. يتطلب منك نمط الرفع والضغط رفع المقبض المرئي في مقدمة الدرج أثناء سحبه. تحتوي بعض أدراج كتالوج البطاقات على أزرار أو علامات تبويب أو إصدارات أخرى داخل الباب والتي تحتاج إلى الضغط عليها. ومع ذلك ، قد ترغب في الحفاظ على القضيب في مكانه إذا كنت ترغب في الحصول على فواصل ثقب وخيطها على قضيب للمساعدة في التنظيم.

لتخزين بذور الحديقة للحفاظ عليها طازجة ، سترغب في وضع كتالوج البطاقة في موقع جاف وبارد. إن إضافة جفاف السيليكا الهلام في كل درج يساعد على التحكم في الرطوبة. تجنب المناطق ذات أشعة الشمس المباشرة ودرجات حرارة عالية لأن ذلك يمكن أن يؤذي قابلية البذور المخزنة. غالبًا ما تصبح المرائب والسقوف رطبة وساخنة للغاية في فصل الصيف ، لذا فإن البقعة الداخلية مثالية.