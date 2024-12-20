اكتشاف علمي جديد قد يكون مفتاح القضاء على مرض السرطان

تحسنت معدلات البقاء على قيد الحياة بسبب السرطان على مدى عدة عقود بفضل الأبحاث، لكن السرطان لا يزال السبب الرئيسي الثاني للوفاة في الولايات المتحدة بعد أمراض القلب. وفقا لجمعية سرطان الدم والليمفوما، يموت شخص واحد كل 9 دقائق بسبب سرطانات الدم مثل سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم. تتجنب بعض خلايا سرطان الدم اكتشافها بواسطة الجهاز المناعي أثناء خضوع شخص ما لعلاج السرطان الذي يسمى العلاج بالخلايا التائية CAR.
اكتشف باحثون في مركز أبحاث وعلاج السرطان، سيتي أوف هوب، بروتينًا يسمح للخلايا السرطانية بالتسلل عبر الجهاز المناعي. في مقال نُشر عام 2024 في مجلة Cell، تم وصف بروتين YTHDF2 بأنه المحرك الرئيسي لسرطانات الدم العدوانية. يعمل البروتين على تثبيت جزيئات الحمض النووي الريبوزي (RNA) لتعزيز إنتاج الطاقة، ولكنه يساعد أيضًا هذه السرطانات على الهروب من جهاز المناعة. إذا كان هذا البروتين مفرط النشاط، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تطور هذه السرطانات.
واختبر الباحثون أيضًا عقارًا يسمى CCI-38 الذي يثبط بروتين YTHDF2 لمنع السرطان من الهروب من اكتشاف الجهاز المناعي، مما يجعل العلاج بالخلايا التائية CAR T أكثر فعالية. يمكن أن يساعد هذا الدواء أيضًا في القضاء على هذه السرطانات.
كيف يحارب العلاج بالخلايا CAR T السرطان؟
يُستخدم العلاج بالخلايا التائية CAR بشكل شائع في علاج سرطانات الدم. وفقًا للمعهد الوطني للسرطان، سيقوم الأطباء بجمع الخلايا التائية من جسمك وهندستها لاكتشاف الخلايا السرطانية ثم تدميرها. ثم يتم غرس هذه الخلايا التائية مرة أخرى في الجسم. تبحث خلايا CAR T عن مستضد محدد موجود في الخلايا السرطانية.
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“أحد التحديات في علاج سرطانات الدم هو ظاهرة تسمى” هروب المستضد “. وقال مؤلف الدراسة جيانجون تشن، دكتوراه، في بيان صحفي: “الهدف الرئيسي لهذه العلاجات هو بروتين يسمى CD19 الموجود في الخلايا السرطانية”. تشين هو أيضًا مدير مركز بيولوجيا الحمض النووي الريبي والعلاجات في معهد بيكمان للأبحاث في مدينة الأمل.
في بعض الأحيان تفقد الخلايا السرطانية مستضد CD19 أو تقلله، وبالتالي تفلت الخلايا السرطانية من اكتشاف خلايا CAR T. ويساعد بروتين YTHDF2 أيضًا هذه الخلايا السرطانية على الاختباء. والآن بعد أن حدد الباحثون هذا البروتين، يمكنهم البحث عن طرق إضافية لتحسين فعالية العلاج بالخلايا التائية CAR. يقوم فريق أبحاث مدينة الأمل بتطوير تجارب سريرية لاختبار سلامة وفعالية عقار CCI-38.