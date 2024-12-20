اكتشاف علمي جديد قد يكون مفتاح القضاء على مرض السرطان

تحسنت معدلات البقاء على قيد الحياة بسبب السرطان على مدى عدة عقود بفضل الأبحاث، لكن السرطان لا يزال السبب الرئيسي الثاني للوفاة في الولايات المتحدة بعد أمراض القلب. وفقا لجمعية سرطان الدم والليمفوما، يموت شخص واحد كل 9 دقائق بسبب سرطانات الدم مثل سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم. تتجنب بعض خلايا سرطان الدم اكتشافها بواسطة الجهاز المناعي أثناء خضوع شخص ما لعلاج السرطان الذي يسمى العلاج بالخلايا التائية CAR.

اكتشف باحثون في مركز أبحاث وعلاج السرطان، سيتي أوف هوب، بروتينًا يسمح للخلايا السرطانية بالتسلل عبر الجهاز المناعي. في مقال نُشر عام 2024 في مجلة Cell، تم وصف بروتين YTHDF2 بأنه المحرك الرئيسي لسرطانات الدم العدوانية. يعمل البروتين على تثبيت جزيئات الحمض النووي الريبوزي (RNA) لتعزيز إنتاج الطاقة، ولكنه يساعد أيضًا هذه السرطانات على الهروب من جهاز المناعة. إذا كان هذا البروتين مفرط النشاط، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تطور هذه السرطانات.

واختبر الباحثون أيضًا عقارًا يسمى CCI-38 الذي يثبط بروتين YTHDF2 لمنع السرطان من الهروب من اكتشاف الجهاز المناعي، مما يجعل العلاج بالخلايا التائية CAR T أكثر فعالية. يمكن أن يساعد هذا الدواء أيضًا في القضاء على هذه السرطانات.