اكتشف غرفة الغسيل المثالية للمساحات الصغيرة وتبقيك منظمًا

إذا كان لديك غرفة غسيل صغيرة، فمن المحتمل أنك معتاد على تعظيم كل بوصة مربعة. ربما تكون معتادًا أيضًا على عدم وجود مساحة كافية أبدًا، خاصة لقطع الملابس التي تحتاج إلى التجفيف. لا يمكنك سوى وضع عدد كبير جدًا من الملابس الرقيقة في الجزء العلوي من المجفف، والمساحة الصغيرة الموجودة لديك تحتوي حاليًا على المنظفات وأوراق المجفف وعدد قليل من أعواد البقع التي لست متأكدًا من أنها تعمل. ينتهي بك الأمر بتعليق الملابس في جميع أنحاء المنزل حتى تجف، وبقدر ما تحب سترة الكشمير المفضلة لديك باللون الأزرق الطاووس (ترتديها للعمل كل يوم جمعة، بعد كل شيء)، فأنت تفضل ألا تكون قطعة مميزة في مطبخك. لحسن حظك، وجدنا حلاً بسيطًا لتخزين غرفة الغسيل والذي سيبقي مساحتك خالية من الفوضى ويمنحك أخيرًا مكانًا لتعليق سترتك بخلاف باب المخزن.
قضيب تعليق الغسيل المغناطيسي من Whitmor عبارة عن رف ملابس مغناطيسي يتم تثبيته بجانب الغسالة أو المجفف باستخدام مغناطيس قوي. يسمح لك العمود الأفقي في الأعلى بتعليق ملابسك الرقيقة، مما يخلق مساحة عملية تبدو وكأنها خارجة من الهواء الرقيق. نظرًا لأنه متصل فعليًا بالغسالة، يمكنك تعليق ملابسك بمجرد إخراجها من الغسالة لتجنب ترك تلك التجاعيد السيئة. إن المرفقات المغناطيسية تجعلها مناسبة للمستأجرين بشكل خاص، حيث يسهل إزالتها دون الإضرار بالجدران أو أي هياكل مدمجة. إنها طريقة سهلة وعملية لتسلل المزيد من مساحة التخزين إلى غرفة الغسيل الخاصة بك، ومن لا يريد المزيد من ذلك؟
رفوف الملابس التي تحافظ على تنظيم غرف الغسيل الصغيرة
في حين أن رف الغسيل Whitmor يعد اكتشافًا رائعًا ويحظى بمراجعات رائعة على أمازون، إلا أنه ليس متوفرًا دائمًا. نحن ندرك أيضًا أنه قد لا يعمل في كل غرفة غسيل. إنه يعمل جزئيًا لأنه يسمح للقضيب الأفقي بإنشاء مساحة معلقة فوق الغسالة أو المجفف. إذا كان لديك مجموعة غسالة ومجفف قابلة للتكديس، فهذا أمر صعب بعض الشيء. إذا كان لديك مساحة مفتوحة على جانب واحد، يمكنك تحويل القضيب الأفقي بعيدًا عن المجموعة، وسيظل بإمكانه العمل. ولكن إذا كانت أغراضك القابلة للتكديس محاطة بخزانة أو تم تكوينها بطريقة أخرى دون وجود مساحة مفتوحة على أحد الجانبين، فلن يعمل الرف المغناطيسي معك.
لا تقلق، رغم ذلك. لقد وجدنا بضعة خيارات أخرى لك. توفر علاقة التخزين التي توضع فوق الباب من هولدن طريقة ذكية للاستفادة من باب غرفة الغسيل. ما عليك سوى وضعه فوق الباب (ومن هنا الاسم)، وعندما تحتاج إليه، قم بفتحه للكشف عن شريط لتعليق الأطعمة الرقيقة عليه. عند عدم الاستخدام، يمكن أن ينهار على نفسه لذا فهو ليس في الطريق. للحصول على فكرة مماثلة، يمكنك استخدام علاقة تاجسون التي توضع فوق الباب مع رف التخزين. إنها ليست أنيقة ولن يتم طيها عند عدم الاستخدام، ولكنها تضيف رفًا للتخزين الإضافي وخطافات على شكل حرف S يمكن أن تكون مفيدة في تجفيف الملابس الرقيقة مثل الملابس الداخلية أو ملابس السباحة.