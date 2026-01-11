اكتشف غرفة الغسيل المثالية للمساحات الصغيرة وتبقيك منظمًا

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إذا كان لديك غرفة غسيل صغيرة، فمن المحتمل أنك معتاد على تعظيم كل بوصة مربعة. ربما تكون معتادًا أيضًا على عدم وجود مساحة كافية أبدًا، خاصة لقطع الملابس التي تحتاج إلى التجفيف. لا يمكنك سوى وضع عدد كبير جدًا من الملابس الرقيقة في الجزء العلوي من المجفف، والمساحة الصغيرة الموجودة لديك تحتوي حاليًا على المنظفات وأوراق المجفف وعدد قليل من أعواد البقع التي لست متأكدًا من أنها تعمل. ينتهي بك الأمر بتعليق الملابس في جميع أنحاء المنزل حتى تجف، وبقدر ما تحب سترة الكشمير المفضلة لديك باللون الأزرق الطاووس (ترتديها للعمل كل يوم جمعة، بعد كل شيء)، فأنت تفضل ألا تكون قطعة مميزة في مطبخك. لحسن حظك، وجدنا حلاً بسيطًا لتخزين غرفة الغسيل والذي سيبقي مساحتك خالية من الفوضى ويمنحك أخيرًا مكانًا لتعليق سترتك بخلاف باب المخزن.

قضيب تعليق الغسيل المغناطيسي من Whitmor عبارة عن رف ملابس مغناطيسي يتم تثبيته بجانب الغسالة أو المجفف باستخدام مغناطيس قوي. يسمح لك العمود الأفقي في الأعلى بتعليق ملابسك الرقيقة، مما يخلق مساحة عملية تبدو وكأنها خارجة من الهواء الرقيق. نظرًا لأنه متصل فعليًا بالغسالة، يمكنك تعليق ملابسك بمجرد إخراجها من الغسالة لتجنب ترك تلك التجاعيد السيئة. إن المرفقات المغناطيسية تجعلها مناسبة للمستأجرين بشكل خاص، حيث يسهل إزالتها دون الإضرار بالجدران أو أي هياكل مدمجة. إنها طريقة سهلة وعملية لتسلل المزيد من مساحة التخزين إلى غرفة الغسيل الخاصة بك، ومن لا يريد المزيد من ذلك؟