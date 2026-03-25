اكتشف لماذا تسمي تقارير المستهلك هذه الغسالة ذات التحميل العلوي بأنها واحدة من أسوأ الغسالات

إذا كنت في السوق لشراء غسالة جديدة، فقد تكون مهتمًا بشراء غسالة ذات تحميل علوي عالي الكفاءة (HE). عند مقارنة الغسالات عالية الكفاءة والغسالات التقليدية، يمكنك توفير ما يصل إلى 6000 جالون من المياه خلال العام لعائلة متوسطة، وفقًا لمايتاغ. كما أنها تقلل من استخدام الطاقة.
إذا كنت تتسوق لشراء غسالة جديدة، فيمكنك أن تتوقع أن يكلف طراز HE ما بين 500 دولار و1600 دولار. إذا كنت ستنفق هذا القدر من المال لتوفير الطاقة والمياه، فقد تحتاج إلى بعض المساعدة من الخبراء في العثور على أفضل نموذج لاحتياجاتك، مثل منظمة تقارير المستهلك غير الربحية، والتي تعمل على إنشاء سوق عادلة للمستهلكين. أنشأت تقارير المستهلك قائمة بأفضل الغسالات ذات التحميل العلوي عالية الكفاءة للمساعدة في بحثك. ومع ذلك، في بعض الأحيان، من المفيد أيضًا فهم الأجهزة التي تم تصنيفها ضمن الأسوأ. بعد كل شيء، أنت لا ترغب في شراء الليمون عندما تنفق عدة مئات من الدولارات أو أكثر. صنفت تقارير المستهلك غسالة Avanti STW30D0W HE ذات التحميل العلوي على أنها الأسوأ من بين 28 طرازًا مدرجًا في التصنيف. تقول CR إنها ذات سعة صغيرة ولا تنظف الملابس مثل الملابس الأخرى المدرجة في القائمة.
لإنشاء تصنيفاتها، تعتمد تقارير المستهلك بشكل كبير على الاختبارات الداخلية لقياس النجاح في إزالة أنواع مختلفة من البقع، واللطف على الأقمشة، وأداء كفاءة المياه والطاقة، ومستويات الضوضاء. عند اختبار الغسالات، تقوم مجلة Consumer Reports بشرائها من أحد متاجر البيع بالتجزئة، تمامًا كما تفعل أنت. يستخدم الفريق هذه الطريقة بدلاً من قبول وحدات الاختبار من الشركات المصنعة للحفاظ على استقلالية CR.
لماذا قامت شركة CR بتخفيض مستوى غسالة Avanti HE ذات التحميل العلوي
لم تمنح تقارير المستهلك Avanti STW30D0W (671 دولارًا) أقل درجة لجميع الغسالات ذات التحميل العلوي عالية الكفاءة التي اختبرتها فحسب، بل حصلت ثلاث غسالات أخرى فقط على درجة أقل بشكل عام من بين 125 غسالة تم اختبارها بواسطة CR (بما في ذلك غسالات التحميل الأمامي والمدمجة والتحريك العلوي).
تمنح تقارير المستهلك ماكينة Avanti أدنى الدرجات في فئتي أداء الغسيل وتوليد الضوضاء. حصل جهازان آخران فقط في القائمة لنماذج HE ذات التحميل العلوي على درجة أداء غسيل منخفضة مثل Avanti STW30D0W. على الرغم من أن اختبارات تقارير المستهلك وجدت أن ماكينة أفانتي كانت لطيفة عند غسل الملابس، إلا أن أداء التنظيف الخاص بها كان “متوسطًا”.
بالإضافة إلى الاختبار العملي، تستخدم تقارير المستهلك عادةً نتائج استطلاعات أعضائها لإنشاء نتائج لكل جهاز. تلقت تقارير المستهلك 33.753 استطلاعًا من الأعضاء الذين اشتروا غسالة ذات تحميل علوي عالي الكفاءة خلال العقد الماضي. ومع ذلك، لم يقم عدد كافٍ من الأعضاء بشراء جهاز Avanti، مما يعني أن CR لم يكن لديها بيانات كافية لتشمل رضا المالك في تسجيلها لجهاز Avanti STW30D0W. وبدلاً من ذلك، فقد حصلت على متوسط نقاط مرجح مقارنة بالنماذج الأخرى في القائمة.
كيف يرى مراجعو العملاء غسالة Avanti HE
على الرغم من أن Avanti STW30D0W متاح لدى العديد من تجار التجزئة الرئيسيين، بما في ذلك Home Depot وLowe’s وWalmart، إلا أنه لا يحتوي إلا على بضع عشرات من مراجعات العملاء مجتمعة على تلك المواقع. تمثل الأسطوانة الصغيرة مشكلة في طراز Avanti والتي ذكرها العديد من مراجعي العملاء. أحد الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص عند شراء غسالة جديدة هو عدم مراعاة السعة. يؤدي اختيار سعة الأسطوانة المناسبة لتتناسب مع الطريقة التي تريد بها استخدام الماكينة إلى تحسين مستوى رضاك عنها بشكل عام. يقول أحد مراجعي العملاء في Lowe’s، الذي اختار ماكينة Avanti عمدًا نظرًا لحجمها الإجمالي الصغير: “الحوض صغير جدًا، لذا من أجل الاستخدام الأمثل، تأكد من القيام بأحمال خفيفة صغيرة فقط”.
بالمقارنة مع موديلات HE الأخرى ذات التحميل العلوي في قائمة تقارير المستهلك، تتمتع Avanti STW30D0W بسعة أصغر بكثير تبلغ 3 أقدام مكعبة. تبلغ سعة الغسالة الأصغر التالية للآلات الـ 28 المدرجة في القائمة 3.9 قدم مكعب. نصف الآلات المدرجة في القائمة لديها قدرة تتراوح بين 5 و 5.5 قدم مكعب.
من المعروف أن الغسالات ذات السعة الصغيرة تواجه صعوبة في تنظيف الغسيل بشكل فعال مثل الوحدات الأكبر حجمًا إذا قمت بتحميلها بشكل زائد. على الرغم من أن تقارير المستهلك أعطت Avanti STW30D0W درجات أقل من المرضية في أداء التنظيف، إلا أن حجم الحمولة المستخدمة للاختبار غير معروف. ذكر CR استخدام حمولة متوسطة الحجم أثناء الاختبارات، لكن المختبرين لم يذكروا ما إذا كانت حمولة متوسطة الحجم لآلة صغيرة مثل Avanti أو حمولة متوسطة الحجم لوحدة متوسطة السعة.