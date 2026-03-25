اكتشف لماذا تسمي تقارير المستهلك هذه الغسالة ذات التحميل العلوي بأنها واحدة من أسوأ الغسالات

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إذا كنت في السوق لشراء غسالة جديدة، فقد تكون مهتمًا بشراء غسالة ذات تحميل علوي عالي الكفاءة (HE). عند مقارنة الغسالات عالية الكفاءة والغسالات التقليدية، يمكنك توفير ما يصل إلى 6000 جالون من المياه خلال العام لعائلة متوسطة، وفقًا لمايتاغ. كما أنها تقلل من استخدام الطاقة.

إذا كنت تتسوق لشراء غسالة جديدة، فيمكنك أن تتوقع أن يكلف طراز HE ما بين 500 دولار و1600 دولار. إذا كنت ستنفق هذا القدر من المال لتوفير الطاقة والمياه، فقد تحتاج إلى بعض المساعدة من الخبراء في العثور على أفضل نموذج لاحتياجاتك، مثل منظمة تقارير المستهلك غير الربحية، والتي تعمل على إنشاء سوق عادلة للمستهلكين. أنشأت تقارير المستهلك قائمة بأفضل الغسالات ذات التحميل العلوي عالية الكفاءة للمساعدة في بحثك. ومع ذلك، في بعض الأحيان، من المفيد أيضًا فهم الأجهزة التي تم تصنيفها ضمن الأسوأ. بعد كل شيء، أنت لا ترغب في شراء الليمون عندما تنفق عدة مئات من الدولارات أو أكثر. صنفت تقارير المستهلك غسالة Avanti STW30D0W HE ذات التحميل العلوي على أنها الأسوأ من بين 28 طرازًا مدرجًا في التصنيف. تقول CR إنها ذات سعة صغيرة ولا تنظف الملابس مثل الملابس الأخرى المدرجة في القائمة.

لإنشاء تصنيفاتها، تعتمد تقارير المستهلك بشكل كبير على الاختبارات الداخلية لقياس النجاح في إزالة أنواع مختلفة من البقع، واللطف على الأقمشة، وأداء كفاءة المياه والطاقة، ومستويات الضوضاء. عند اختبار الغسالات، تقوم مجلة Consumer Reports بشرائها من أحد متاجر البيع بالتجزئة، تمامًا كما تفعل أنت. يستخدم الفريق هذه الطريقة بدلاً من قبول وحدات الاختبار من الشركات المصنعة للحفاظ على استقلالية CR.