اكتشف لماذا تصف تقارير المستهلك غسالة الأطباق هذه بأنها واحدة من أسوأ أجهزة المطبخ

يعتمد العديد من الأشخاص على تقارير المستهلك لمساعدتهم في العثور على الأجهزة التي تستحق الشراء، بدءًا من أفضل المقالي الهوائية لعام 2026 وحتى الثلاجات الأعلى تقييمًا. تعد تقارير المستهلك مصدرًا موثوقًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى إجراء عمليات شراء مهمة، حيث تقوم المنظمة غير الربحية (التي لا تقبل الإعلانات) بإجراء اختبارات وأبحاث مستقلة تهدف إلى مساعدة المستهلكين على إجراء عمليات شراء ذكية تناسب احتياجاتهم. وتدعو المنظمة أيضًا إلى تحسين جودة المنتج وسلامة المستهلك.
على الجانب الآخر، يستخدم بعض الأشخاص خبرة المنظمة لتصفية أسوأ المنتجات، حتى يتمكنوا من تجنب شرائها، كما هو الحال عندما تظهر بيانات تقارير المستهلك أسوأ شركات التأمين لأصحاب المنازل. عندما يحصل منتج ما على درجة منخفضة بشكل غير عادي، فإنه يبرز، كما كان الحال مع غسالة الأطباق Hotpoint HDF330PGRWW (299 دولارًا في Lowe’s). حصل طراز Hotpoint على أدنى درجة من بين 127 غسالة أطباق مقاس 24 بوصة تمت مراجعتها بواسطة Consumer Reports. تم تصنيف هذا النموذج خلف Hotpoint HDF310PGRWW مباشرةً (369 دولارًا في Lowe’s)، والذي احتل المرتبة 126 في قائمة تقارير المستهلك. كانت هاتان الغسالتان الوحيدتان اللتان تحملان علامة Hotpoint المدرجة في المراجعة.
في مراجعتها لـ Hotpoint HDF330PGRWW، أعطتها تقارير المستهلك درجات منخفضة للغاية في مجالات مثل أداء غسيل الرف العلوي، وسهولة الاستخدام، وتوليد الضوضاء. وكانت الفئة الوحيدة التي سجل فيها النموذج أعلى من المتوسط هي كفاءة استخدام الطاقة. ومع ذلك، حتى في المنطقة، حصلت العشرات من غسالات الأطباق على درجة أعلى من تصميم Hotpoint. ونظرًا لدرجاته المنخفضة باستمرار، غالبًا ما يُشار إليه على أنه نموذج لغسالة أطباق قد يرغب المستهلكون في تجنبه.
حيث تقول تقارير المستهلك أن غسالة أطباق Hotpoint غير كافية
تقوم تقارير المستهلك بجمع الأموال عن طريق بيع الاشتراكات للمستهلكين للحصول على المعلومات والتقارير التي تقدمها. وبحسب ما ورد لدى المنظمة 6 ملايين مشترك، وفقًا لصحيفة The Street. للحصول على معلومات حول المنتجات، ترسل تقارير المستهلك استبيانًا واستبيانًا إلى أعضائها المشتركين، وتطرح عليهم أسئلة تفصيلية حول أداء المنتجات التي يمتلكونها، بدءًا من مقدمي التأمين إلى الأجهزة والسيارات. تساعد هذه الاستجابات في تحديد درجات الموثوقية ورضا المالك. بالإضافة إلى ذلك، تقوم تقارير المستهلك بشراء المنتجات بنفسها واختبارها في مجموعة متنوعة من الفئات. فهو يحدد كيفية أدائها ومدى موثوقيتها عند إنشاء التقييمات.
في استطلاعاتها المتعلقة بغسالة أطباق Hotpoint HDF330PGRWW، لم تجد تقارير المستهلك أي فئات أداء حيث تم تصنيف العلامة التجارية أعلى من المتوسط. تتضمن بعض الصعوبات عدم تقديم أي خيار لضبط الرف العلوي، وعدم وجود ميزة تتيح لك تأخير أو جدولة وقت البدء، وعدم القدرة على معرفة مقدار الوقت المتبقي في الدورة. ذكرت تقارير المستهلك أن النموذج كان لديه أوقات دورة جيدة، حتى عند العمل مع حمولة كاملة من الأطباق التي تحتوي على جزيئات كبيرة من التربة والطعام. قال أعضاء تقارير المستهلك الذين استجابوا للاستطلاع إن موثوقيتها خلال خمس سنوات على الأقل من الملكية كانت أعلى من المتوسط. من بين 27 علامة تجارية لغسالات الأطباق التي شملتها الدراسة، احتلت المرتبة الأدنى من حيث رضا المالكين.
ماذا تعرف عن غسالة الصحون هوت بوينت
يعود تاريخ Hotpoint إلى عام 1911، عندما تم تأسيسها تحت اسم شركة Hotpoint Electric Heating Company. تقوم شركة Hotpoint بتصنيع مجموعة من الأجهزة، بما في ذلك الثلاجات وأفران الميكروويف وغسالات الأطباق. يبيع العديد من تجار التجزئة المختلفين أجهزة Hotpoint، بما في ذلك بعض تجار التجزئة المحليين والإقليميين بالإضافة إلى العلامات التجارية الوطنية مثل Best Buy وLowe’s. اليوم، تعتبر Hotpoint علامة تجارية قائمة على القيمة.
العلامة التجارية Hotpoint متاحة في كل من الأمريكتين وأوروبا. تدير شركة GE Appliances وتمتلك منتجات Hotpoint في الولايات المتحدة وكندا ومناطق أخرى. في أوروبا، تم بيع منتجات Hotpoint تاريخيًا تحت اسم Whirlpool. تغير ذلك بعد أن استحوذت شركة Arcelik على جزء من أعمال Whirlpool الأوروبية، مما أدى إلى إنشاء شركة Beko Europe BV
تُظهر تقييمات العملاء على موقع Lowe الإلكتروني ردود فعل متباينة، حيث أوصى حوالي 63% من المراجعين بالنموذج. حصل النموذج على تقييم 3.7 نجوم، وتم نشر أكثر من 2600 تقييم، ومنحه 20% من المراجعين نجمة واحدة. يقول أحد المراجعين إن غسالة الأطباق تطلبت خمس مكالمات خدمة في أول 15 شهرًا من امتلاكها. قال المراجع: “فوق لوحتي التحكم… بدأت الرفوف تصدأ بعد بضعة أشهر”. “الحوض مصنوع من البلاستيك الرقيق ولن يسخن بدرجة كافية أو يغسل لفترة كافية لتكسير المنظف بشكل صحيح أو تنظيف أي شيء.”