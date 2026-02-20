يعتمد العديد من الأشخاص على تقارير المستهلك لمساعدتهم في العثور على الأجهزة التي تستحق الشراء، بدءًا من أفضل المقالي الهوائية لعام 2026 وحتى الثلاجات الأعلى تقييمًا. تعد تقارير المستهلك مصدرًا موثوقًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى إجراء عمليات شراء مهمة، حيث تقوم المنظمة غير الربحية (التي لا تقبل الإعلانات) بإجراء اختبارات وأبحاث مستقلة تهدف إلى مساعدة المستهلكين على إجراء عمليات شراء ذكية تناسب احتياجاتهم. وتدعو المنظمة أيضًا إلى تحسين جودة المنتج وسلامة المستهلك.

على الجانب الآخر، يستخدم بعض الأشخاص خبرة المنظمة لتصفية أسوأ المنتجات، حتى يتمكنوا من تجنب شرائها، كما هو الحال عندما تظهر بيانات تقارير المستهلك أسوأ شركات التأمين لأصحاب المنازل. عندما يحصل منتج ما على درجة منخفضة بشكل غير عادي، فإنه يبرز، كما كان الحال مع غسالة الأطباق Hotpoint HDF330PGRWW (299 دولارًا في Lowe’s). حصل طراز Hotpoint على أدنى درجة من بين 127 غسالة أطباق مقاس 24 بوصة تمت مراجعتها بواسطة Consumer Reports. تم تصنيف هذا النموذج خلف Hotpoint HDF310PGRWW مباشرةً (369 دولارًا في Lowe’s)، والذي احتل المرتبة 126 في قائمة تقارير المستهلك. كانت هاتان الغسالتان الوحيدتان اللتان تحملان علامة Hotpoint المدرجة في المراجعة.

في مراجعتها لـ Hotpoint HDF330PGRWW، أعطتها تقارير المستهلك درجات منخفضة للغاية في مجالات مثل أداء غسيل الرف العلوي، وسهولة الاستخدام، وتوليد الضوضاء. وكانت الفئة الوحيدة التي سجل فيها النموذج أعلى من المتوسط ​​هي كفاءة استخدام الطاقة. ومع ذلك، حتى في المنطقة، حصلت العشرات من غسالات الأطباق على درجة أعلى من تصميم Hotpoint. ونظرًا لدرجاته المنخفضة باستمرار، غالبًا ما يُشار إليه على أنه نموذج لغسالة أطباق قد يرغب المستهلكون في تجنبه.