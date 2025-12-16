اكتشف متجر Thrift Store الحل المثالي لتخزين ورق التواليت

أنت تجلس على المرحاض وتصل إلى ورق التواليت – إنه فارغ. بالنسبة للكثيرين، يعد التعامل مع هذه المشكلة أمرًا سهلاً مثل الوصول إلى جوارك والإمساك بلفة جديدة من مخزن المغزل، أو من الجزء الخلفي من المرحاض، أو من إحدى مناطق التخزين المرئية الأخرى. من المؤكد أن أماكن التخزين هذه سهلة الاستخدام، لكنها بالتأكيد ليست أنيقة. لفات ورق التواليت الاحتياطية الخاصة بك متاحة للجميع ليراها، ولكن ألن يكون لطيفًا إذا كان لديك مساحة سرية لتخزين لفة إضافية أو اثنتين تضيف لمسة فريدة من نوعها إلى حمامك؟ لقد وجدنا طريقة عبقرية يمكنك صنعها بنفسك لتخزين ورق التواليت. نعم، هناك حوامل مخفية لورق التواليت، غالبًا ما تكون مصنوعة من الخشب أو البلاستيك. ومع ذلك، فإننا نفضل هذا الخيار الزخرفي، والذي لم يتم تصميمه بشكل صريح لإخفاء اللفائف الإضافية: ما عليك سوى استخدام جرة الزنجبيل أو الجرة المزخرفة للحفاظ على اللفائف الإضافية في متناول المرحاض.
يمكن العثور على الجرار المزخرفة وأوعية الزنجبيل في متاجر السلع المستعملة، وهي مكان مثالي للعثور على ديكور لحمامك بميزانية محدودة، ولكنك ستحتاج إلى البحث عن أوعية أكبر يمكنها استيعاب لفة واحدة على الأقل من ورق التواليت (يمكن استرجاعها بسهولة عند الحاجة)، ويفضل أكثر. خلاصة القول هي أن ورق التواليت لا يجب أن يكون جزءًا من ديكور حمامك. إن إخفائه، بدلاً من تكديسه في سلة أو وضعه في كومة على حامل برجي، يجعل حمامك يبدو أكثر أناقة.
استخدام مرطبانات الزنجبيل لتخزين اللفات الإضافية من ورق التواليت
بدأت الجرار الزنجبيل كمخزن للتوابل والأعشاب، ومن هنا جاء الاسم. بعض الجرار الزنجبيل الأصلية ذات قيمة. لكن أنواع الجرار المماثلة الأخرى تقدم هذا التصميم الزهري باللونين الأزرق والأبيض، بالإضافة إلى خيارات بألوان مختلفة، بما في ذلك الأشكال الصلبة. الجرار المعبدية، والتي هي في الأساس الجرار الزخرفية، عادة ما يكون لها أغطية مدببة، في حين أن الجرار الزنجبيل لها أغطية مسطحة. عند استخدام قطع الديكور هذه كأماكن إخفاء سرية لورق التواليت، لا يهم شكل الغطاء. سوف تحتاج إلى قياس عرض لفات ورق التواليت المفضلة لديك للتأكد من حصولك على جرة ذات فم واسع بما فيه الكفاية.
ليس عليك أن تقتصر على واحدة فقط من هذه الجرار أيضًا. اعتمادًا على مساحة الحمام لديك للتزيين، هناك كل أنواع الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام مرطبان فاخر، بدءًا من الاحتفاظ بمجموعة منها معروضة بشكل خيالي على الأرض مع نبات جميل إلى إضافة زوجين إلى رف المرحاض الخاص بك. أهم شيء في استخدامها لإخفاء ورق التواليت هو أنها في متناول اليد من المرحاض، لذلك لا يتعين عليك النهوض لالتقاط لفافة احتياطية!