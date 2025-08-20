الآثار الجانبية المتستر لأخذ حمام المغنيسيوم

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

عندما تحاول محاربة وجع العضلات أو المفاصل القاسية أو التعب العام أو الجلد الحكة ، فإن خفض نفسك إلى حمام كبريتات المغنيسيوم قد يبدو وكأنه الحل الأمثل. بعد كل شيء ، أقسمت أجيال من الناس الفوائد الصحية المزعومة لحمامات المغنيسيوم (المعروف أيضًا باسم حمامات الملح Epsom) لتهدئة الجسم وتوفير الراحة في العضلات والعظام. هناك مشكلة واحدة فقط: قد تتسبب هذه الأنواع من الحمامات في آثار جانبية متسللة (وغير متوقعة) يمكن أن تتركك مع مشاكل إضافية.

تتضمن حمامات كبريتات المغنيسيوم سكب الملح المصنوع من المغنيسيوم والأكسجين والكبريت تحت ماء حمام الجري الدافئ. يذوب الملح ، مما يتركك بحمام غني بالمغنيسيوم لاستيعاب آلامك. يعتقد البعض أنه بينما تنقع ، يدخل المغنيسيوم ببطء نظامك. ولكن هل ادعاءاتهم بنقل عبر الجلد صحيح أم غير معروف؟ ربما لا. لاحظت مراجعة 2017 في المواد الغذائية أنه على الرغم من أن بعض الدراسات (بما في ذلك تلك التي شملت حمامات المغنيسيوم) تظهر أنه من الممكن ، فإن النظرية تفتقر إلى أدلة داعمة أو دليل علمي.

ومع ذلك ، يزعم البعض أن حمامات كبريتات المغنيسيوم يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في العضلات ، والغثيان ، والإسهال بسبب الحمل الزائد من دخول المغنيسيوم إلى الجسم أثناء حمام كبريتات المغنيسيوم. ومع ذلك ، لا يمكن لأي مصادر موثوقة الإشارة إلى هذه الظاهرة التي تحدث في ظل التدقيق العلمي. ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين يشربون حلول كبريتات المغنيسيوم (بدلاً من الاستحمام فيها) لتخفيف الإمساك قد يواجهون تلك الأعراض غير السارة ، لذلك من المحتمل أن يكون من الحكمة أن تُعد من ذلك.