الآثار الجانبية المتستر لأخذ حمام المغنيسيوم

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
عندما تحاول محاربة وجع العضلات أو المفاصل القاسية أو التعب العام أو الجلد الحكة ، فإن خفض نفسك إلى حمام كبريتات المغنيسيوم قد يبدو وكأنه الحل الأمثل. بعد كل شيء ، أقسمت أجيال من الناس الفوائد الصحية المزعومة لحمامات المغنيسيوم (المعروف أيضًا باسم حمامات الملح Epsom) لتهدئة الجسم وتوفير الراحة في العضلات والعظام. هناك مشكلة واحدة فقط: قد تتسبب هذه الأنواع من الحمامات في آثار جانبية متسللة (وغير متوقعة) يمكن أن تتركك مع مشاكل إضافية.
تتضمن حمامات كبريتات المغنيسيوم سكب الملح المصنوع من المغنيسيوم والأكسجين والكبريت تحت ماء حمام الجري الدافئ. يذوب الملح ، مما يتركك بحمام غني بالمغنيسيوم لاستيعاب آلامك. يعتقد البعض أنه بينما تنقع ، يدخل المغنيسيوم ببطء نظامك. ولكن هل ادعاءاتهم بنقل عبر الجلد صحيح أم غير معروف؟ ربما لا. لاحظت مراجعة 2017 في المواد الغذائية أنه على الرغم من أن بعض الدراسات (بما في ذلك تلك التي شملت حمامات المغنيسيوم) تظهر أنه من الممكن ، فإن النظرية تفتقر إلى أدلة داعمة أو دليل علمي.
ومع ذلك ، يزعم البعض أن حمامات كبريتات المغنيسيوم يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في العضلات ، والغثيان ، والإسهال بسبب الحمل الزائد من دخول المغنيسيوم إلى الجسم أثناء حمام كبريتات المغنيسيوم. ومع ذلك ، لا يمكن لأي مصادر موثوقة الإشارة إلى هذه الظاهرة التي تحدث في ظل التدقيق العلمي. ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين يشربون حلول كبريتات المغنيسيوم (بدلاً من الاستحمام فيها) لتخفيف الإمساك قد يواجهون تلك الأعراض غير السارة ، لذلك من المحتمل أن يكون من الحكمة أن تُعد من ذلك.
مرحبا أو وداعا لحكة الجلد؟
دعنا نقول أنك تريد تجربة حمام كبريتات المغنيسيوم بغض النظر عما إذا كان قد يؤدي إلى اضطراب في المعدة أو تفاعل العضلات. حتى إذا لم ينقل ملح المغنيسيوم كثيرًا (أو على الإطلاق) من خلال بشرتك ، فقد يمنحك مفاجأة غير سارة لأن كبريتات المغنيسيوم يمكن أن تسبب استجابات موضعية مزعجة وأحيانًا مخيفة.
على سبيل المثال ، بعد أخذ حمام كبريتات المغنيسيوم ، أبلغ بعض الناس عن اندلاع خلايا النحل أو الطفح الجلدي. (تعلم الفرق بين خلايا النحل والطفح الجلدي.) لذلك ، قد ترغب في تطبيق كبريتات المغنيسيوم الصغيرة والماء الدافئ في منطقة صغيرة من جسمك كاختبار. يجب عليك أيضًا تجنب أخذ حمام كبريتات المغنيسيوم إذا كان لديك قطع مفتوح أو قرحة.
لا يسبب كبريتات المغنيسيوم دائمًا تهيج الجلد: يمكن أن يكون مفيدًا لبعض الأشخاص الذين يعانون من الظروف بما في ذلك الأكزيما. في مقال لـ HealthCentral ، أوضح أخصائي اضطراب الجلد الدكتور دانييل دوبين أن المغنيسيوم الموضعي قد يعمل في قدرة مضادة للالتهابات ، وبالتالي ترويض الأكزيما. ومع ذلك ، أكدت أن “تقارير الفعالية هي قصصية بحتة أو تستند إلى دراسات أخرى تشمل كبريتات المغنيسيوم”.
ومع ذلك ، فإن الدكتور دوبين لديه نصائح لاستخدام حمامات كبريتات المغنيسيوم بشكل مناسب للأكزيما ، مثل الترطيب بعد ذلك ، والانزلاق في حمامات المغنيسيوم من حين لآخر (بدلاً من متكررة) ، وضبط كمية أملاح المغنيسيوم بناءً على رد فعلك. وبالتالي ، قد تحتاج إلى تجربة لمعرفة كيف سيؤثر الاستحمام مثل هذا على بشرتك.
قد يكون الماء الدافئ هو العنصر السري الحقيقي
قال الجميع ، يبدو أن الاستحمام بأملاح المغنيسيوم هو ممارسة آمنة نسبيًا لمحاولة استعادة وتجديد عضلاتك المتعبة أو التعافي من توهج الأكزيما. (يمكنك تجنب عمليات التوضيح من الأكزيما بطرق أخرى أيضًا ، مثل التخطيط بعناية في نظامك الغذائي وإيلاء الاهتمام بالمشغلات).
وفقًا لخبير الطب الرياضي الدكتور دينيس كاردوني في مقابلة مع نايك ، فإن السر الحقيقي لحمام المغنيسيوم قد يكون جزء الاستحمام. وقال: “يبدو أن فوائد حمام ملح إبسوم مرتبطة بالكامل بالنقع في الماء الدافئ” ، مضيفًا أن “النقع في حمام دافئ يمكن أن يكون مريحًا ويستفيد من الصحة العقلية والعاطفية”. أبرزت مراجعة 2019 في مراجعات طب النوم مزايا جودة النوم من الاستحمام أو الدش الدافئ قبل النوم. وبالمثل ، خلصت دراسة 2025 في التقارير الفسيولوجية إلى أن الحمامات الساخنة بعد التمرين أو الاستحمام يمكن أن تحسن مشاعر التعب في العضلات.