الآثار الجانبية المخيفة من إخفاء العفن في منزلك

عندما اشترت امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا تدعى سارة منزلها الأول في مايو من عام 2024 ، من المحتمل أن شعرت بنفس العصبية والإثارة التي يفعلها الكثيرون عندما يصبحون أصحاب المنازل. ومع ذلك ، فإن أي مشاعر إيجابية شعرت بها قد تبخرت قريبًا. في غضون أيام من الانتقال إلى منزلها الجديد ، بدأت في تجربة ما قالت إنه احتقان شديد وعدوى الجيوب الأنفية المزمنة.
ثم ، بعد ستة أشهر من الإقامة في منزلها ، بدأت تهيج الجفن. وذلك عندما اكتشفت مستندات طبية خلفها المالك السابق ، بتفصيل مشكلات متشابهة في العين. وبعد أن تهيج عينها أثناء إجازتها ، قالت سارة إنها بدأت تبحث في الأمور أكثر. بعد النصيحة التي تلقتها على Tiktok ، اتصلت في خدمة الكشف عن القالب ، وسرعان ما تعلمت أنه ، نعم ، كان منزلها مليئًا بالعفن المخفي (لكل نيوزويك).
ما مرت به سارة لم يكن حادثة معزولة. وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فمن الشائع جدًا للأشخاص الذين يقضون وقتًا في المباني الرطبة لتجربة مشاكل صحية متعلقة بالعفن. أيضًا ، قد لا يتعرف الأفراد المتضررين على القالب كمصدر ، بدلاً من ذلك يخطئون في الحالات الصحية الأخرى.
ما هي الأعراض المرتبطة بالقالب الخفي
يلاحظ مركز السيطرة على الأمراض أن التعرض للعفن يمكن أن يظهر أولاً كحساسية. إذا كنت حساسًا للعفن ، حتى استنشاق جراثيمه أو لمس سطح ملوث يمكن أن يسبب العطس أو الازدحام أو الأنف السيلان أو العيون الحاكة أو الطفح الجلدي. وحتى إذا لم يكن لديك حساسية حقيقية للعفن ، فقد لا يزال لديك تهيج العين أو الأنف أو الحلق أو الرئة. أيضًا ، نظرًا لأن هذه تشبه أعراض الحساسية الموسمية ، فإن الناس غالبًا ما يتجاهلون العفن باعتباره الجاني الحقيقي.
إذا كان لديك الربو ، يمكن أن يكون القالب مصدر قلق خاص. يتسبب الربو بالفعل في التهاب وتضييق الشعب الهوائية ، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة ، ويمكن أن يكون العفن مشغلًا للهجوم. يمكن أن يقود هذا الشخص المصاب بالربو لتجربة الصفير والسعال وضيق الصدر وضيق التنفس عندما يتعرضون للعفن. يضيف مركز السيطرة على الأمراض أن هناك بحثًا يربط بيئات داخلية رطبة ليس فقط تفاقم الربو ، ولكن أيضًا تطوير حالات الربو الجديدة. يؤكدون أنه من الأهمية بمكان مراقبة العفن في المنازل وأماكن العمل على حد سواء.
أخيرًا ، يصف مركز السيطرة على الأمراض استجابة أكثر خطورة للتعرض للعفن المعروف باسم “التهاب الرئة فرط الحساسية”. هذه حالة رئة ذات صلة بالمناعة وقد تسبب الحمى ، والتعرق الليلي ، وآلام العضلات ، والتعب الشديد ، والضيق التدريجي في التنفس. يحذر مركز السيطرة على الأمراض من أن التعرض المستمر يمكن أن يؤدي إلى التهاب الرئة المزمن وحتى الأضرار الدائمة. لهذا السبب ، فإن التعرف على الأعراض المتعلقة بالعفن في وقت مبكر ومعالجة المصدر أمر ضروري للصحة على المدى الطويل.
كيف تعرف ما إذا كان القالب هو مصدر الأعراض الخاصة بك
يقول الخبراء إنه قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان التعرض للعفن هو ما يسبب أعراضك. وقالت مونيكا كرافت ، التي هي أخصائي الحساسية والمناعة في ولاية أوهايو ، لا يوجد اختبار محدد لمعرفة ما إذا كنت قد تعرضت ، على الرغم من أنه من الممكن اختبار ما إذا كنت تعاني من حساسية من العفن. وقالت: “إذا كان لديك احتقان مستمر وسعال في الطابق السفلي أو في أي مكان رأيت فيه القالب ، ولكن تتحسن عندما تكون خارج منزلك ، فقد يكون ذلك علامة على أن القالب هو المسؤول”.
كما أنها لا تنصح باختبار منزلك للعفن لأنه موجود في كل مكان. قالت: “ستجدها ، إذا اختبرت ذلك”. “لكن من غير المرجح أن تسبب أعراضًا سريرية ما لم يكن هناك تلف واضح في الماء والعفن المرئي.” وأضاف كرافت ، مع ذلك ، أنه إذا كان القالب هو مصدر مرضك ، بمجرد انتهائه ، فإن أعراضك ستتبدد.
ما الذي يمكن فعله حول العفن في منزلك
يوضح Healthline أنه يمكنك في كثير من الأحيان التعامل مع مساحات صغيرة من العفن بمفردك. يعد استخدام الصابون والماء ، ومنتجات إزالة العفن التجارية ، أو محلول التبييض المخفف (لا يزيد عن كوب واحد من التبييض لكل جالون من الماء) من أفضل الطرق لإزالة العفن. تأكد من فتح النوافذ للتهوية واستخدام معدات السلامة مثل القفازات ، ونظارة واقية ، وقناع N95. لا تخلط أبدًا التبييض مع عمال النظافة أو الأمونيا الآخرين لأنه يمكن أن ينتج غازات ضارة. يمكنك تنظيف العفن من الأسطح الصلبة. ومع ذلك ، قد تحتاج إلى تجاهل عناصر مسامية مثل البلاط السجاد والبلاط. إذا كان هناك الكثير من العفن ، فهو في المناطق التي يصعب الوصول إليها ، أو أن القالب يجعلك مريضًا ، فمن الأفضل الاتصال في شركة معالجة العفن المهنية.
الوقاية هي ، بالطبع ، أفضل سياسة. ينصح Healthline بتثبيت التسريبات على الفور ، وتجفيف المناطق الرطبة ، والحفاظ على الرطوبة منخفضة مع AC أو مزيل الرطوبة. التهوية الجيدة تقطع شوطًا طويلاً أيضًا ، لذا استخدم مراوح العادم أو النوافذ عند الاستحمام. ستحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى تجنب المساحات الرطبة مثل الحمامات. أيضا ، الستائر والمناشف الجافة ، وغسل الملابس في الوقت المناسب. يمكنك أيضًا التنظيف باستخدام منتجات القتل واستخدام مثبطات العفن في الطلاء. أخيرًا ، يقترحون الحفاظ على الأجهزة ، والحفاظ على استنزاف المياه بعيدًا عن المنزل ، وإصلاح نوافذ التسرب أو التعرق.