الآثار الجانبية المخيفة من إخفاء العفن في منزلك

عندما اشترت امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا تدعى سارة منزلها الأول في مايو من عام 2024 ، من المحتمل أن شعرت بنفس العصبية والإثارة التي يفعلها الكثيرون عندما يصبحون أصحاب المنازل. ومع ذلك ، فإن أي مشاعر إيجابية شعرت بها قد تبخرت قريبًا. في غضون أيام من الانتقال إلى منزلها الجديد ، بدأت في تجربة ما قالت إنه احتقان شديد وعدوى الجيوب الأنفية المزمنة.

ثم ، بعد ستة أشهر من الإقامة في منزلها ، بدأت تهيج الجفن. وذلك عندما اكتشفت مستندات طبية خلفها المالك السابق ، بتفصيل مشكلات متشابهة في العين. وبعد أن تهيج عينها أثناء إجازتها ، قالت سارة إنها بدأت تبحث في الأمور أكثر. بعد النصيحة التي تلقتها على Tiktok ، اتصلت في خدمة الكشف عن القالب ، وسرعان ما تعلمت أنه ، نعم ، كان منزلها مليئًا بالعفن المخفي (لكل نيوزويك).

ما مرت به سارة لم يكن حادثة معزولة. وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فمن الشائع جدًا للأشخاص الذين يقضون وقتًا في المباني الرطبة لتجربة مشاكل صحية متعلقة بالعفن. أيضًا ، قد لا يتعرف الأفراد المتضررين على القالب كمصدر ، بدلاً من ذلك يخطئون في الحالات الصحية الأخرى.