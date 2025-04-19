الآثار الجانبية المقلقة مع الأسرار على صحتك

كل شخص لديه سر. كطفل ، قد يكون شيئًا غير ضار ، مثل سحق الطفل الذي يجلس أمامك على الحافلة. ولكن مع تقدمنا في السن ، تميل أسرارنا إلى أن تصبح أكثر تعقيدًا. قد يكون الأمر مشكوكًا في ذلك أثناء السفر إلى الخارج ، أو الاتصال بالمرضى للعمل حتى تتمكن من حضور لعبة البيسبول. بعض الأسرار أكثر خطورة ، مثل علاقة خارجية أو الغش في الضرائب.
يستخدم مدمني الكحول مجهول العبارة ، “نحن فقط مريضون مثل أسرارنا”. على الرغم من أن هذا يتم تطبيقه غالبًا على الإدمان ، إلا أنه يمكن تطبيقه بسهولة على أي شخص. حتى لو لم ينطوي سرك على مواد أو سلوكيات إلزامية ، فإن فعل الحفاظ عليه قد يتسبب في خسائر جسدية وعقلية. إن حمل سر يدعو الإجهاد ، ومن المعروف أن الإجهاد المزمن يؤثر على الجسم بجميع أنواع الطرق. مع ارتفاع مستويات الكورتيزول ، قد تواجه ارتفاع ضغط الدم ، أو مشاكل في الجهاز الهضمي ، أو المتاعب في النوم ، أو استجابة مناعية ضعيفة.
إليك ما يحدث وراء الكواليس. القشرة الحزامية الأمامية ، وهي منطقة من الدماغ المشاركة في الكشف عن الأخطاء والتنظيم العاطفي ، سلكية لدعم الصدق ومساعدتك على الاستجابة بشكل مناسب لبيئتك. تقوم القشرة الفص الجبهي ، المسؤولة عن صنع القرار والتنبؤ بالنتائج ، بتقييم مخاطر الكشف عن سرك. إذا كان يشعر بعواقب محتملة ، فإنه يشير إلى قمع الرغبة في المشاركة. هذا الصراع الداخلي بين ما تريد التعبير عنه وما تحاول إخفاءه يمكن أن ينشط استجابة الإجهاد (لكل فوربس). بمرور الوقت ، يمكن أن يؤثر هذا الضغط على الرفاهية العاطفية والنوم والوظيفة المناعية.
الإجهاد النفسي للأسرار
إن الحفاظ على شيء خاص ، مثل عدم طرح الدراما العائلية في العمل ، هو شيء واحد. لكن السر مختلف لأنه شيء تشعر أنه عليك إخفاءه. في علاقات وثيقة ، قد تجد نفسك تحجب المعلومات عمداً ، حتى عندما تشعر بعدم الارتياح. إذا كنت منخرطًا في علاقة غير لائقة مع زميل في العمل ، فإن مجرد وجودها حولها في إعدادات المجموعة يمكن أن تكون مرهقة أثناء محاولتك الاحتفاظ بالأشياء تحت اللف.
على الرغم من أن إخفاء سر في هذه اللحظة قد يكون مرهقًا ، إلا أن الأمر الأكثر إرهاقًا هو عدد المرات التي يعود فيها عقلك بعد ذلك ، وفقًا لمقال عام 2024 في الاتجاهات الحالية في العلوم النفسية. سوف يفكر عقلك مرارًا وتكرارًا في سرك مرارًا وتكرارًا. إن التفكير باستمرار في سر يمكن أن يثير العار والوحدة والشعور بأنك لا تكون نفسك الحقيقي. بمرور الوقت ، يرتبط هذا النوع من التوتر العقلي بالقلق ، ورضا منخفضة الحياة ، والشعور بالانفصال عن الأشخاص من حولك.
جزء من المشكلة هو أن الأسرار نادراً ما يكون لها نهاية واضحة. غالبًا ما يرتبطون بالمواقف المستمرة أو الأعمال غير المكتملة ، لذلك يستمر عقلك في العودة إليهم. حتى لو لم يكتشف أحد ، فإن السر لا يزال قائما ، ويشغل مساحة عقلية. ولأنك لا تشاركها مع أي شخص ، فإنك تفوت الدعم من الآخرين ، مما يضيف فقط إلى الحمل العاطفي. قد ترغب في الانفتاح ولكنك تشعر بالخجل الشديد أو الخوف من القيام بذلك.
يمكن أن يتأثر نظام المناعة الخاص بك بأسرارك
إن الحفاظ على السر يمكن أن يزنك بشكل كبير ليس فقط عاطفياً ولكن جسديًا أيضًا. لا تبقى مشاعر مثل العار والشعور بالذنب وتقدير الذات المنخفض في رأسك. يمكنهم أن يؤثروا على جسمك. وقال الدكتور كريستين تشابلو لصحيفة تورنتو ستار: “إذا كان الأمر وكأنه عبء وعليك أن تقمعه ، فيمكن أن يتداخل مع أفعالك تجاه الآخرين”. “يمكن أن تؤدي هذه الأنواع من الأسرار أيضًا إلى زيادة هرمونات الإجهاد واستجابة انخفاض في الجهاز المناعي التي تجعلك أكثر عرضة للمرض.”
في جرعات صغيرة ، يمكن أن يساعد الإجهاد جسمك في الواقع ، مما يمنحك دفعة مؤقتة في الطاقة والمناعة. عندما يصبح الإجهاد مزمنًا ، يمكن أن يحدث العكس. وفقًا لمراجعة 2024 في مجلة الطب السريري ، يؤدي الإجهاد المطول إلى إطلاق الكورتيزول المستمر ، مما قد يضعف استجابة المناعة لديك. هذا يجعل من الصعب على جسمك محاربة الالتهابات أو الاستجابة بفعالية لللقاحات. يمكن أن يزيد الإجهاد من مستويات البروتينات الالتهابية في الجسم ، والتي ترتبط بظروف مثل أمراض القلب والسكري والاكتئاب والقلق. (اقرأ عن الطرق الخطيرة التي يمكن أن تتسبب الإجهاد في تلف جسمك.) في النهاية ، قد يصبح جسمك أقل استجابة للكورتيزول نفسه ، مما يثير خطر اضطرابات المناعة الذاتية.
يمكن أن تؤثر الأسرار على نومك
قد يكون يومك مليئًا بالمسؤوليات من العمل والأسرة وحياتك الاجتماعية. في الخلفية ، أنت تنفق أيضًا كمية مدهشة من الطاقة العقلية مع الحفاظ على بعض الأفكار والمشاعر لنفسك. كل هذا الجهد يمكن أن لبسك ، حتى لو لم تدرك ذلك. عندما يحين الوقت في النهاية للنوم والنوم ، يكون ذلك في كثير من الأحيان عندما يبدأ عقلك في الغزل. قد تبدأ في التجويف أو إعادة التشغيل أو تخيل ما قد يحدث إذا خرج سرك. يمكن أن يثير وزن تلك الأفكار الإجهاد والانزعاج العاطفي ، مما يجعل من الصعب الاسترخاء والنوم.
وهذه ليست مجرد مشكلة للبالغين. وجدت دراسة أجريت عام 2017 في مجلة الأبحاث النفسية الجسدية أن المراهقين ، أيضًا ، يتأثرون بتوتر السرية. غالبًا ما يمنع المراهقون الأشياء من والديهم ، مثل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أو النضالات الأكاديمية أو المشاعر الخفية. وجدت الدراسة أنه كلما كانت المراهقين أكثر سرية ، كانت المشاعر السلبية التي شعروا بها حول تلك الأسرار. في المقابل ، كان هذا العبء العاطفي مرتبطًا بانخفاض جودة النوم واضطرابات نوم أكثر تكرارًا ، مثل الاستيقاظ خلال الليل.
قد يتأثر ضغط الدم بأسرارك
ليس سراً أن الإجهاد المزمن يمكن أن يرفع ضغط الدم. عندما تكون متوترًا ، يطلق جسمك الأدرينالين وهرمونات الإجهاد الأخرى ، والتي تسبب لك الاحتفاظ بالصوديوم. هذا الصوديوم الإضافي يؤدي إلى احتباس السوائل ، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية. بمرور الوقت ، يمكن أن يسهم هذا في ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يلعب العبء النفسي المتمثل في الحفاظ على السر دورًا في خطر ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يؤدي الخوف من التعرض أو الحكم ، إلى جانب قمع عواطفك ، إلى استجابة للإجهاد التي قد تبقي ضغط دمك مرتفعًا.
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عسر الجنسين ، يمكن أن يكون لضغوط إخفاء هويتهم الحقيقية عواقب صحية خطيرة. يمكن أن يؤدي تثبيط التعبير عن الذات والضغط المستمر إلى التوافق إلى سلوكيات تتعارض مع نفسها الأصيلة. نظرت دراسة أجريت عام 2012 في المجلة الدولية لطب الأسرة في معدل ارتفاع ضغط الدم بين 195 من الذكور الوراثي الذين يبحثون عن علاج هرمون أنثوي. بالمقارنة مع مجموعة مراقبة من الرجال من نفس العيادة ، كان للذكور الذين يبحثون عن العلاج معدلات ارتفاع كبيرة من ارتفاع ضغط الدم. هذا يشير إلى أن الإجهاد المزمن لقمع الهوية قد يؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية.
تخفيف أسرارك قد يقلل من التوتر
يمكن أن تشعر مشاركة السر برغبة في رفع الوزن عن كتفيك ، لكن العبء لا يختفي بالضرورة. قد يحمل الشخص الذي تبحث عنه عندما تحتاج إلى التحدث إلى شخص ما هذا الوزن الآن ، والذي يمكن أن يكون مرهقًا لهم أيضًا. فكر في شعوره عندما يطلب منك شخص ما الحفاظ على سره – ليس من السهل دائمًا. لهذا السبب يتردد بعض الناس في إثبات الآخرين أو أن يكونوا على الطرف المتلقي للاعتراف.
يمكن أن يكون إخبار سرك بشخص تثق به مفيدًا بشكل لا يصدق ، خاصةً إذا استجابوا بالتعاطف أو يقدمون إرشادات مدروسة. هذا النوع من الاتصال يمكن أن يجعلك تشعر بأنك أقل وحيدا ويقلل من الخسائر العاطفية للسرية. في الواقع ، قد يساعدك الانفتاح ببساطة على التوقف عن الهوس على السر بنفس القدر.
بالنسبة للبعض ، فإن الاعتراف لديه منفذ روحي رسمي. في حين أن بعض الكاثوليك قد يشعرون بالتوتر تجاه الاعتراف بالكاهن ، إلا أن الطقوس يمكن أن تكون شفاء عاطفيًا ونفسيًا. وجدت دراسة أجريت عام 2024 في المجلة الدولية للدراسات المتعددة التخصصات والبحوث المبتكرة أن معظم الأشخاص الذين شاركوا في سر الاعتراف عانوا من الإغاثة العاطفية ، والتجديد الروحي ، والشعور بالحرية النفسية.
حتى لو لم تكن متدينًا ، فإن الكتابة عن سرك يمكن أن يكون لها فوائد مماثلة. وفقًا لـ Scientific American ، تساعد الكتابة التعبيرية في تنظيم أفكارك ، وتقلل من التجويف العقلي ، ويمكن أن تحسن صحتك البدنية عن طريق تعزيز وظيفة النوم والقلب.