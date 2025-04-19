الآثار الجانبية المقلقة مع الأسرار على صحتك

كل شخص لديه سر. كطفل ، قد يكون شيئًا غير ضار ، مثل سحق الطفل الذي يجلس أمامك على الحافلة. ولكن مع تقدمنا ​​في السن ، تميل أسرارنا إلى أن تصبح أكثر تعقيدًا. قد يكون الأمر مشكوكًا في ذلك أثناء السفر إلى الخارج ، أو الاتصال بالمرضى للعمل حتى تتمكن من حضور لعبة البيسبول. بعض الأسرار أكثر خطورة ، مثل علاقة خارجية أو الغش في الضرائب.

يستخدم مدمني الكحول مجهول العبارة ، “نحن فقط مريضون مثل أسرارنا”. على الرغم من أن هذا يتم تطبيقه غالبًا على الإدمان ، إلا أنه يمكن تطبيقه بسهولة على أي شخص. حتى لو لم ينطوي سرك على مواد أو سلوكيات إلزامية ، فإن فعل الحفاظ عليه قد يتسبب في خسائر جسدية وعقلية. إن حمل سر يدعو الإجهاد ، ومن المعروف أن الإجهاد المزمن يؤثر على الجسم بجميع أنواع الطرق. مع ارتفاع مستويات الكورتيزول ، قد تواجه ارتفاع ضغط الدم ، أو مشاكل في الجهاز الهضمي ، أو المتاعب في النوم ، أو استجابة مناعية ضعيفة.

إليك ما يحدث وراء الكواليس. القشرة الحزامية الأمامية ، وهي منطقة من الدماغ المشاركة في الكشف عن الأخطاء والتنظيم العاطفي ، سلكية لدعم الصدق ومساعدتك على الاستجابة بشكل مناسب لبيئتك. تقوم القشرة الفص الجبهي ، المسؤولة عن صنع القرار والتنبؤ بالنتائج ، بتقييم مخاطر الكشف عن سرك. إذا كان يشعر بعواقب محتملة ، فإنه يشير إلى قمع الرغبة في المشاركة. هذا الصراع الداخلي بين ما تريد التعبير عنه وما تحاول إخفاءه يمكن أن ينشط استجابة الإجهاد (لكل فوربس). بمرور الوقت ، يمكن أن يؤثر هذا الضغط على الرفاهية العاطفية والنوم والوظيفة المناعية.