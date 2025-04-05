الآثار الطويلة الأجل لأرضيات السجاد على قيمة إعادة بيع المنزل

قد يتمتع أصحاب المنازل بالحرية في التجديد أكثر من المستأجرين ، ولكن لا يزال هناك سبب وجيه للتخمين الثاني الذي تستحقه خيارات التصميم: السؤال الدائم عن إعادة البيع. تعتبر تغييرات الأرضيات كبيرة بشكل خاص نظرًا لأن لها تأثير كبير ويمكن أن تكون باهظة الثمن للمشترين المحتملين لإعادة. هل تؤذي السجاد قيمة منزلك أو تعززها؟ ذلك يعتمد على نوع السجاد. وفقًا لخبير العقارات ريان فيتزجيرالد ، يميل المشترون إلى تفضيل الخشب الصلب على أرضيات السجاد بشكل عام ، وعائد الاستثمار (ROI) من السجاد متواضع إلى حد كبير مقارنة بالخشب الصلب ، حتى في السيناريو الأفضل. لكن التأثير الدقيق على قيمة إعادة البيع لا يتعلق فقط بما إذا كان هناك سجادة في المنزل أم لا ، ولكن أيضًا حول شكل السجادة.

على سبيل المثال ، هل هي سجادة نظيفة وحياد بلون محايد في غرفة نوم؟ يمكن أن تكون مكافأة تضيف قيمة. “على الرغم من أن المشترين يميلون إلى اختيار الأرضيات الصلبة بسبب طول العمر وسهولة الصيانة ، إلا أنه لا يزال من الممكن سحب الكثير من الناس إلى السجاد الذي تم صيانته جيدًا في المنزل” ، قال فيتزجيرالد على وجه الحصر House Digest. وأضاف فيتزجيرالد ، من ناحية أخرى ، إذا تم ارتداء السجاد أو ملطخ أو ملطخ ، يمكن أن “يمكن أن” خارج وضع المشترين المحتملين “. لذلك إذا كنت ترغب في زيادة قيمة السجادة ، فاستمر في اليقظة بشأن الصيانة والوقاية من البقع.