الآثار الطويلة الأجل لأرضيات السجاد على قيمة إعادة بيع المنزل

قد يتمتع أصحاب المنازل بالحرية في التجديد أكثر من المستأجرين ، ولكن لا يزال هناك سبب وجيه للتخمين الثاني الذي تستحقه خيارات التصميم: السؤال الدائم عن إعادة البيع. تعتبر تغييرات الأرضيات كبيرة بشكل خاص نظرًا لأن لها تأثير كبير ويمكن أن تكون باهظة الثمن للمشترين المحتملين لإعادة. هل تؤذي السجاد قيمة منزلك أو تعززها؟ ذلك يعتمد على نوع السجاد. وفقًا لخبير العقارات ريان فيتزجيرالد ، يميل المشترون إلى تفضيل الخشب الصلب على أرضيات السجاد بشكل عام ، وعائد الاستثمار (ROI) من السجاد متواضع إلى حد كبير مقارنة بالخشب الصلب ، حتى في السيناريو الأفضل. لكن التأثير الدقيق على قيمة إعادة البيع لا يتعلق فقط بما إذا كان هناك سجادة في المنزل أم لا ، ولكن أيضًا حول شكل السجادة.
على سبيل المثال ، هل هي سجادة نظيفة وحياد بلون محايد في غرفة نوم؟ يمكن أن تكون مكافأة تضيف قيمة. “على الرغم من أن المشترين يميلون إلى اختيار الأرضيات الصلبة بسبب طول العمر وسهولة الصيانة ، إلا أنه لا يزال من الممكن سحب الكثير من الناس إلى السجاد الذي تم صيانته جيدًا في المنزل” ، قال فيتزجيرالد على وجه الحصر House Digest. وأضاف فيتزجيرالد ، من ناحية أخرى ، إذا تم ارتداء السجاد أو ملطخ أو ملطخ ، يمكن أن “يمكن أن” خارج وضع المشترين المحتملين “. لذلك إذا كنت ترغب في زيادة قيمة السجادة ، فاستمر في اليقظة بشأن الصيانة والوقاية من البقع.
الموقع واللون والمواد يهم أيضا
يلعب موقع السجادة أيضًا دورًا كبيرًا في كيفية تأثيره على قيمة إعادة البيع ، جزئياً لأنه يمكن أن يزيد من احتمالات أن تكون السجادة في حالة سيئة (أو ستكون في مرحلة ما). وقال ريان فيتزجيرالد على وجه الحصر: “قد يجد المشترون سجادًا في مساحات عالية الفطريات ، مثل الحمامات أو الطوابق السفلية ، غير جذابة للغاية بسبب مخاوف الصيانة والمخاوف”. وبالمثل ، فإن السجاد في المناطق التي تتلقى الكثير من حركة المرور على الأقدام ، مثل الممرات ، أكثر عرضة للبقع وستتطلب المزيد من الصيانة لتجنب الخزانات لقيمة إعادة بيع المنزل. وقال فيتزجيرالد: “في تجربتي ، من الأفضل أن تحتفظ بأرضيات السجاد لبعض المناطق المختارة في منزلك حيث يتم إعطاء الأولوية للراحة ، مثل غرف النوم”.
كما نصح اختيار لون وأسلوب أكثر حيادية إذا كانت قيمة إعادة البيع مصدر قلق. “فيما يتعلق بخيارات الأسلوب وخيارات الألوان ، وعمومًا ، لأنها تعود إلى الذوق الشخصي للفرد ، تميل النغمات المحايدة إلى أن تكون أكثر جاذبية ، في حين أن الألوان والتصميمات الأكثر جرأة يمكن أن تحد من جاذبية السجاد ولا تتطابق مع ذوق مشتري المساكن المحتملة” ، أوضح فيتزجيرالد. الألوان والأنماط هي أيضًا المسؤولية عن أنواع معينة من غرف المعيشة المغطاة بالسجاد تبدو قديمة بشكل رهيب. أخيرًا ، كما هو الحال في كثير من الأحيان مع التجديدات ، قد تكون المواد ذات الجودة العالية مثل الصوف أكثر جاذبية للمشترين من المواد التركيبية الأقل تكلفة-ولكن هذا ليس صحيحًا بالضرورة لجميع المشترين. وفقًا لـ Fitzgerald ، يفضل البعض بالفعل السجادة الاصطناعية ، مثل النايلون ، حيث أنه من الأسهل الحفاظ عليها من الصوف ودائم.
خلاصة القول
على الرغم من أنه من الممكن أن تزيد أرضيات السجاد من إعادة بيع المنزل ، إلا أنه ربما لا يكفي سبب إضافة السجاد إذا لم يكن لديك بالفعل. في أفضل السيناريو الحالات ، توفر أرضيات السجاد عائدًا فقط على الاستثمار (ROI) من 20 ٪ إلى 40 ٪ ، وفقًا لفيتزجيرالد. بالمقارنة ، يمكن أن تسفر خيارات الأرضيات الأخرى ، مثل الخشب الصلب ، إلى عائد استثمار يصل إلى 70 إلى 80 ٪. وقال فيتزجيرالد لـ House Digest على وجه الحصر: “لسوء الحظ ، عندما يتعلق الأمر بإعادة البيع ، فإن العيوب تتجاوز المزايا”. ومع ذلك ، إذا كنت تريد السجاد لأسباب أخرى تتجاوز قيمة إعادة البيع ، فقد لا يزال هذا هو أفضل خيار الأرضيات بالنسبة لك إذا كان يناسب احتياجاتك وأسلوب حياتك. وقال فيتزجيرالد إن إحدى فوائد السجاد هي أنه من غير المكلف بالتثبيت مقارنةً بالبلاط أو الخشب الصلب. من الممكن أن تكون DIY مع الأدوات الصحيحة في متناول اليد أيضًا.
وأضاف “قد يكون هناك جاذبية أخرى هي الراحة والدفء ، خاصة في المناخات الباردة”. “تقدر العائلات التي لديها أطفال صغار أو كبار السن بشكل خاص الوسادة التي يوفرها لأنها تخلق سطحًا أكثر ليونة وأكثر أمانًا. السجاد أفضل أيضًا في امتصاص الصوت ، مما قد يساعد في خفض مستويات الضوضاء بين الأرضيات في المنازل ذات القصص المتعددة.” قد يكون إحدى التسوية للاستمتاع ببعض امتيازات السجاد دون التأثير على قيمة إعادة البيع هو اختيار سجادة كبيرة للمنطقة.