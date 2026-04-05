الأبطال، أصفار من فوز UConn في Final Four على إلينوي

أبطال وأصفار فوز UConn 71-62 على إلينوي للعودة إلى مباراة بطولة NCAA:

بطل

بعد ستة أيام من إرسال قدمه البالغ طولها 35 قدمًا كونيتيكت إلى النهائي الرابع، قام برايلون مولينز بأكبر تسديدة في فوز فريق الهاسكي في نصف النهائي الوطني على إلينوي. دفع مؤشره الثلاثي قبل 52.1 ثانية من النهاية تقدم UConn إلى سبعة. لقد حقق أيضًا هدفين مبكرين من 3s ليبدأ قوة Big East بداية جيدة في طريقه إلى 15 نقطة كبيرة.

صفر

سيكون لدى براد أندروود كوابيس بشأن ولاية كونيتيكت. أصبح مدرب إلينوي الآن 0 مقابل 3 ضد دان هيرلي وكلاب الهاسكي. هذا العام، جاءت المباراتان الأقل تسجيلًا لفريق Illini ضد UConn. في 2024 Elite Eight، تم تفجير إلينوي أيضًا.

البطل المجهول

كان تاريس ريد جونيور هادئًا في الغالب في الشوط الثاني حيث بذلت إلينوي كل ما في وسعها للحد من لمساته. لا يزال اللاعب المركزي يحقق ثالث ثنائية مزدوجة له ​​في بطولة NCAA برصيد 17 نقطة و11 كرة مرتدة، كما سجل أربع رميات حرة كبيرة في الدقيقة 2:46 النهائية.

الإحصائيات الرئيسية

18: انتصارات ولاية كونيتيكت خلال بطولات NCAA الأربع الماضية.

يقتبس

“لا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا برفاقي ومدى قوتهم في القتال، في حين أن معظم الناس ربما لم يعتقدوا أننا سنفوز بالمباراة.” – هيرلي، في إشارة إلى أن كلاب الهاسكي الخاصة به مستضعفون.