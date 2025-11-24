الأبطال، الأصفار من خسارة جيتس أمام رافينز: ديريك هنري يتخلص من البداية البطيئة

الأبطال والأصفار والهجوم الكامل من خسارة طريق جيتس 23-10 أمام فريق رافينز يوم الأحد:

بطل

ديريك هنري. لقد تغلب على الشوط الأول البطيء بزوج من جولات الهبوط وانتهى بحفلتي استقبال لمسافة 24 ياردة أيضًا.

صفر

قاعة بريس. لقد كان قد تمزح للتو وتعرج وشق طريقه لحفل استقبال على مساحة 40 ياردة عندما تم تجريده من ملابسه وتخبطه في طريقه إلى منطقة النهاية للحصول على نتيجة من شأنها أن تخفض عجز جيتس إلى 20-17 في الربع الرابع.

البطل المجهول

دبليو آر جون ميتشي الثالث. لقد أثبت أنه الهدف المفضل لتيرود تايلور، خاصة في التمريرات العرضية. أنهى ستة حفلات استقبال لمسافة 65 ياردة على سبعة أهداف ، مع 13 ياردة هبوطًا في المركزين الثالث و 10 في الشوط الأول.

الإحصائيات الرئيسية

10. كما هو الحال في 10 مواسم متتالية من الخسارة للأخضر والأبيض.

اقتباس اليوم

“لا نريد أن نكون 2-9، لكنني أفهم ذلك – هناك بعض الأشياء التي نقوم بها، وبعض الأشياء الأساسية التي نقوم بها، وبعض الأشياء الأساسية التي نقوم بها والتي أنا متحمس لها. علينا فقط التأكد الآن من أن الرقم القياسي يواكب تلك الأشياء التي نبنيها.”

– آرون جلين