الأبطال، الأصفار من سلسلة مترو الأنفاق Mets يفوزون

الأبطال والأصفار والملعب الداخلي من فوز ميتس 7-6 على يانكيز بعد ظهر يوم الأحد في سلسلة صب واي في كوينز:

بطل

مع وصول فريق ميتس إلى المركز الأخير في الجزء السفلي من المركز التاسع، سحق تيرون تايلور تسديدة ثلاثية من ديفيد بيدنار ليعادل المباراة بطريقة دراماتيكية.

صفر

في ما كانت رحلة صعبة لفريق يانكيز، كان بيدنار هو الجاني مرتين، حيث تخلى عن هوميروس لتايلور في كرة منحنى في الملعب الأول – وهو نفس الموقف الذي ضرب فيه بريس تورانج هوميروس في مواجهة أقرب يوم الأحد الماضي في ميلووكي.

البطل المجهول

ضرب كارسون بينج مروحية فائزة بالمباراة إلى المكان المثالي في الجزء السفلي من المركز العاشر، فوق التل مباشرة في ملعب مكون من خمسة لاعبين، حيث اصطدم أنتوني فولبي وماكس شويمان، مما قضى على أي فرصة للتخلص من سلسلة الانتصارات على أرضه.

احصائيات اليوم

91 مباراة متتالية خسرها فريق ميتس عندما كان متخلفًا بعد ثماني جولات، وهي أطول سلسلة متتالية للشركات الكبرى والتي كسروها أخيرًا يوم الأحد.

اقتباس من اليوم

“من الصعب شرح لعبة البيسبول في بعض الأحيان.”

– كارلوس ميندوزا على فريق ميتس يكسر هذا الخط الذي يعود تاريخه إلى تصفيات 2024