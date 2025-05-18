الأبطال ، الأصفار من سلسلة مترو أنفاق ميتس: Huascar Brazoban ينقذ اليوم

الأبطال والأصفار والملعب من الداخل من الفوز 3-2 على يانكيز بعد ظهر يوم السبت في سلسلة مترو الأنفاق في برونكس:
بطل
في يوم عصيب آخر لضرب Mets Clutch ، رفع فرانسيسكو ليندور تضحية ذبابة عميقة بما فيه الكفاية حتى لويزانجيل أكويا لتسجيل ما أصبح المدى الحائز على اللعبة.
صفر
انزلق متوسط الضرب من هارون القاضي من .414 إلى .402 في فترة ما بعد الظهيرة مقابل 5 ، حيث خرج ثلاث مرات ، وهو آخر واحد يتأرجح عبر كرة سريعة من إدوين دياز لإنهاء اللعبة.
بطل مجهول
من المحتمل ألا يفوز فريق Mets بالمباراة بدون Huascar Brazobán ، الذي ساعد Griffin Canning على الهروب من خطر في السادس ثم تقاعد الجانب في السابع ، وصدر عصره إلى 1.01.
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0 أضعاف Mets خسر ثلاثة على التوالي هذا الموسم ، فريق MLB الوحيد لتجنب المصير.
اقتباس اليوم
“ستكون كهربائية ، ولكن أي فرصة يمكننا تجنب Van Wyck ، سيكون ذلك رائعًا.”
– بيت ألونسو على فكرة سلسلة مترو الأنفاق العالمية.