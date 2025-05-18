الأبطال ، الأصفار من سلسلة مترو أنفاق ميتس: Huascar Brazoban ينقذ اليوم

الأبطال والأصفار والملعب من الداخل من الفوز 3-2 على يانكيز بعد ظهر يوم السبت في سلسلة مترو الأنفاق في برونكس:

بطل

في يوم عصيب آخر لضرب Mets Clutch ، رفع فرانسيسكو ليندور تضحية ذبابة عميقة بما فيه الكفاية حتى لويزانجيل أكويا لتسجيل ما أصبح المدى الحائز على اللعبة.

صفر

انزلق متوسط ​​الضرب من هارون القاضي من .414 إلى .402 في فترة ما بعد الظهيرة مقابل 5 ، حيث خرج ثلاث مرات ، وهو آخر واحد يتأرجح عبر كرة سريعة من إدوين دياز لإنهاء اللعبة.

بطل مجهول

من المحتمل ألا يفوز فريق Mets بالمباراة بدون Huascar Brazobán ، الذي ساعد Griffin Canning على الهروب من خطر في السادس ثم تقاعد الجانب في السابع ، وصدر عصره إلى 1.01.

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0 أضعاف Mets خسر ثلاثة على التوالي هذا الموسم ، فريق MLB الوحيد لتجنب المصير.

اقتباس اليوم

“ستكون كهربائية ، ولكن أي فرصة يمكننا تجنب Van Wyck ، سيكون ذلك رائعًا.”

– بيت ألونسو على فكرة سلسلة مترو الأنفاق العالمية.