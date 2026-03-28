الأبطال والأصفار من خسارة سانت جون سويت 16 أمام ديوك

الأبطال والأصفار من خسارة سانت جون 80-75 أمام ديوك في مباراة Sweet 16 ليلة الجمعة في واشنطن:

بطل

أفضل لاعب وطني محتمل لهذا العام، كاميرون بوزر، قاد ديوك في وقت عصيب.

أدى لعبه المكون من ثلاث نقاط قبل 3:06 من اليسار إلى دفع تقدم الشياطين الأزرق إلى ثلاث نقاط.

وسجل ابن نجم الدوري الاميركي للمحترفين السابق كارلوس بوزر 13 نقطة وتسع متابعات وتمريرتين في الشوط الثاني.

وأنهى المباراة برصيد 22 نقطة و10 متابعات.

صفر

تم التفوق على المنطقة الخلفية لسانت جون بشدة من قبل نظرائها في ديوك.

كانت الرباعية المكونة من ديلان دارلينج وإيان جاكسون وأوزيا سيلرز وجوسون سانون مجتمعة 7 من 28 من الميدان.

البطل المجهول

بعد أقل من ثلاثة أسابيع من خضوعه لعملية جراحية لكسر في قدمه اليمنى، كان كاليب فوستر، حارس نقطة ديوك، صانعًا للفارق.

حصل الشاب على جميع نقاطه الـ 11 بعد نهاية الشوط الأول ولم يرتكب أي دوران خلال 18 دقيقة من مقاعد البدلاء. قال المدرب جون شير إن حارسه الرئيسي “ليس له علاقة باللعب اليوم”.

الإحصائيات الرئيسية

57.1: نسبة الأهداف الميدانية لديوك في الشوط الثاني. سدد الشياطين الأزرق 16 من 28 من الملعب بعد نهاية الشوط الأول.

اقتباس من الليل

“لا يمكن أن ترتكب مثل هذه الأخطاء في هذا الوقت من العام، وقد كلفنا ذلك. لقد كلفنا المباراة. لقد كلفنا موسمنا.”

– ديلون ميتشل عن أخطاء سانت جون على طرفي الأرضية في أواخر الشوط الثاني.