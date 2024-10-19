الأبطال والأصفار من فوز يانكيز في المباراة الرابعة: قابض جليبر توريس مرة أخرى

الأبطال والأصفار والملعب الداخلي من فوز فريق يانكيز بنتيجة 8-6 على فريق جارديان في المباراة الرابعة سليلة الجمعة في كليفلاند:

بطل

حصل تومي كانلي على آخر ثلاث نقاط وتم التصدي له – بالكاد – في مباراة كانت فيها كلتا قاعدتي الثيران في حالة من الفوضى.

اتبع تغطية The Post لفريق يانكيز في فترة ما بعد الموسم:

صفر

إيمانويل كلاس، الذي يُزعم أنه أفضل لاعب أقرب في اللعبة، قدم أداءً سيئًا آخر بعد انتهاء الموسم، حيث تخلى عن الضوء الأخضر في الجزء العلوي من المركز التاسع.

البطل المجهول

أعطت أغنية RBI المنفردة لـ Gleyber Torres في الشوط التاسع لفريق Yankees جولة تأمين كانت ذات قيمة مع محاولة Kahnle تجاوز الجزء السفلي من الشوط.

الإحصائيات الرئيسية

اثنان من لاعبي يانكيز حققوا ما لا يقل عن أربعة أشواط على أرضهم في فترة ما بعد الموسم مرتين: ريجي جاكسون وجيانكارلو ستانتون، الذي ضرب انفجارًا ثلاثي الأشواط في الشوط السادس.

اقتباس من الليل

“أعتقد أننا لعبنا مباراة ممتازة. ليست مباراة مثالية، ولكنها مباراة شجاعة وصعبة وتحقق الفوز.

– آرون بون