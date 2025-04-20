الأبطال والأصفار من لعبة نيكس 1 الفوز على بيستونز

رياضة
الأبطال والأصفار من لعبة نيكس 1 الفوز على بيستونز

فوز الأبطال والأصفار من لعبة Knicks ‘123-112 على Pistons يوم السبت:

البطل: جالين برونسون

بعد بداية تقريبية ، غير أحذية رياضية وعاد بينما اعتاد النجم على Knicks. بعد أن بدأ 3 مقابل 14 من الميدان ، حصل برونسون على 9 من طلقاته الـ 13 التالية وانتهى برصيد 34 نقطة وثمانية تمريرات حاسمة.

صفر: ميكال الجسور

لقد اختفى لفترة طويلة من اللعبة ، وهو مصدر قلق لديه الكثير من دخوله إلى التصفيات. أنهى بثمانية نقاط فقط وكان يعمل فريقًا ناقصًا في 16 عامًا. كان نيكس محظوظا للتغلب على عدم ظهوره.

البطل المجهول: كام باين

وهو سؤال حتى في دوران ما بعد الموسم ، وسجل 11 من أصل 14 نقطة في الربع الرابع ، مما ساعد على تضييق الجولة التعاطفية بين نيكس 21-0. كانت طاقته معدية مع زملائه في الفريق أيضًا.

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62-46 ميزة Knicks في النقاط في الطلاء. على كل ما تم صنعه حول مدى صعوبة المكابس في الداخل ، قام نيكس بتخويفهم هناك. جاء الكثير من ذلك من Karl-Anthony Towns ، الذي أنهى 23 نقطة.

يقتبس

“أعتقد أنه أمسك برأسه.”

– توم ثيبودو على ما تغير لبرونسون

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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