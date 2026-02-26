الأثاث العتيق الذي يبحث عنه هواة الجمع في متجر التوفير (إنه ذو قيمة كبيرة)

تمتلئ متاجر التوفير حتى أسنانها بالعناصر العتيقة الثمينة المثالية لإضافة العمق والشخصية إلى منزلك. من أطقم الشاي العتيقة إلى الطاولات الخشبية، هناك الكثير من القطع الفريدة من نوعها في انتظار المطالبة بها. مخبأة في أكوام من الاحتمالات والغايات، هناك أكوام من الاكتشافات العتيقة القيمة التي يمكنك إحضارها إلى المنزل مقابل سرقة صفقة. كل ما عليك فعله هو معرفة ما تبحث عنه.

يبحث المقتصدون الأذكياء دائمًا عن السلع السويدية العتيقة – وخاصة القطع التي تعود إلى عصر غوستافيان والروكوكو. كلا الأسلوبين ولدا في القرن الثامن عشر. بدأ عصر الروكوكو في منتصف القرن الثامن عشر، مستوحى من التصميم الفرنسي المعاصر. بدأ عصر غوستافيان بعد فترة وجيزة، مما أفسح المجال لتصاميم أقل إسرافًا. يعتبر الأثاث من أي من العصرين نادرًا وذو قيمة استثنائية. في حين أن هناك الكثير من التحف من فرنسا وإنجلترا، إلا أنه من الصعب تعقب القطع السويدية.

يتميز أثاث عصر الروكوكو بعدم التناسق والزخارف العضوية المرحة. غالبًا ما تتميز القطع الأصلية بأنماط نحت غير منتظمة ملحوظة وتذهيب حقيقي. اتخذ التصميم الجوستافي خروجًا عمليًا ومختصرًا عن البذخ الذي كان سائدًا في العصر السابق. الأثاث من هذا الإطار الزمني أعطى الأولوية للوظيفة، ويتميز بخطوط مستقيمة وأعمدة مخددة. غالبًا ما تتميز القطع الأصلية بزخارف منحوتة بالأدوات، وطبقة خارجية ملحوظة، وأدراج منتهية تقريبًا. أبقِ عينيك مفتوحتين لرؤية نسخ القرن التاسع عشر، والتي تتميز بمظهر مشابه لأثاث الروكوكو والغوستافيان الأصليين ولكنها ستكون قيمتها أقل بكثير. إذا لم تكن متأكدًا من صحة الحالة، فاستشر أحد المثمنين.