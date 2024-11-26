الأجهزة الأقل شهرة التي لم تدرك أبدًا أنك ستفتقدها

هل تعتقد أن مطبخك أو منزلك مجهز بالكامل بالفعل؟ من المؤكد أن جهاز Keurig مريح والمقلاة الهوائية ستغير قواعد اللعبة، ولكن هناك عالم كامل من الأجهزة المخفية التي قد لا تعرف حتى أنك تفتقدها. توفر هذه الأدوات الأقل شهرة حلولاً مبتكرة يمكنها تحويل روتينك اليومي، بدءًا من تبسيط إعداد الوجبات وحتى توفير الوقت في الأعمال المنزلية وحتى إضافة القليل من الرفاهية إلى حياتك اليومية.

لنبدأ مع الباخرة المحمولة باليد، وهي الشقيق الأسهل والمحمول للمكواة القديمة المخيفة. توفر هذه الأداة المدمجة حلاً سريعًا وسهلاً للملابس المتجعدة والستائر وحتى المفروشات. على عكس المكاوي التقليدية، تسخن أجهزة البخار المحمولة باليد بسرعة وتزيل التجاعيد دون الحاجة إلى طاولة كي أو إعدادات معقدة. بالإضافة إلى ذلك، فهي خفيفة الوزن ومناسبة للسفر ومتعددة الاستخدامات. بالإضافة إلى إزالة تجعد الملابس، يمكنك استخدام جهاز بخار محمول باليد للتخلص من العفن والأوساخ العنيدة الموجودة على الجص، وإزالة الروائح الكريهة من مواد التنجيد، والتخلص من الجراثيم المحتملة الموجودة على الألعاب البلاستيكية والحيوانات المحنطة بالبخار.

يعد جهاز البخار المحمول Conair Turbo ExtremeSteam خيارًا شائعًا مع تقييمات رائعة. يستغرق التسخين 40 ثانية فقط، ويوفر خزان المياه ما يصل إلى 15 دقيقة من البخار المستمر. يأتي جهاز البخار مزودًا بملحق ثلاثة في واحد يتميز بشريط من السيليكون لتمديد القماش للحصول على نتائج أكثر سلاسة، وفاصل قماش رقيق لحماية الزخارف والمواد الدقيقة، وفرشاة ذات شعر خشن لمساعدة البخار على اختراق الألياف الموجودة على الأقمشة الثقيلة.