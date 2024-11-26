الأجهزة الأقل شهرة التي لم تدرك أبدًا أنك ستفتقدها

هل تعتقد أن مطبخك أو منزلك مجهز بالكامل بالفعل؟ من المؤكد أن جهاز Keurig مريح والمقلاة الهوائية ستغير قواعد اللعبة، ولكن هناك عالم كامل من الأجهزة المخفية التي قد لا تعرف حتى أنك تفتقدها. توفر هذه الأدوات الأقل شهرة حلولاً مبتكرة يمكنها تحويل روتينك اليومي، بدءًا من تبسيط إعداد الوجبات وحتى توفير الوقت في الأعمال المنزلية وحتى إضافة القليل من الرفاهية إلى حياتك اليومية.
لنبدأ مع الباخرة المحمولة باليد، وهي الشقيق الأسهل والمحمول للمكواة القديمة المخيفة. توفر هذه الأداة المدمجة حلاً سريعًا وسهلاً للملابس المتجعدة والستائر وحتى المفروشات. على عكس المكاوي التقليدية، تسخن أجهزة البخار المحمولة باليد بسرعة وتزيل التجاعيد دون الحاجة إلى طاولة كي أو إعدادات معقدة. بالإضافة إلى ذلك، فهي خفيفة الوزن ومناسبة للسفر ومتعددة الاستخدامات. بالإضافة إلى إزالة تجعد الملابس، يمكنك استخدام جهاز بخار محمول باليد للتخلص من العفن والأوساخ العنيدة الموجودة على الجص، وإزالة الروائح الكريهة من مواد التنجيد، والتخلص من الجراثيم المحتملة الموجودة على الألعاب البلاستيكية والحيوانات المحنطة بالبخار.
يعد جهاز البخار المحمول Conair Turbo ExtremeSteam خيارًا شائعًا مع تقييمات رائعة. يستغرق التسخين 40 ثانية فقط، ويوفر خزان المياه ما يصل إلى 15 دقيقة من البخار المستمر. يأتي جهاز البخار مزودًا بملحق ثلاثة في واحد يتميز بشريط من السيليكون لتمديد القماش للحصول على نتائج أكثر سلاسة، وفاصل قماش رقيق لحماية الزخارف والمواد الدقيقة، وفرشاة ذات شعر خشن لمساعدة البخار على اختراق الألياف الموجودة على الأقمشة الثقيلة.
الخلاط الغاطس: الحساء والصلصات سريعة التحضير
صلصة هولنديز في دقيقتين؟ هذه ليست مبالغة، إنها مجرد إحدى فوائد استخدام الخلاط الغاطس. هذه الأدوات، المعروفة أيضًا باسم الخلاطات اليدوية أو العصاية، هي أحد أجهزة المطبخ الأخرى التي لا تحظى بالتقدير الكافي والتي يمكن أن تزيد من مهاراتك في الطهي بشكل جدي. تشتهر الخلاطات الغاطسة بقدرتها على الخلط والهرس والاستحلاب في وقت قصير جدًا، مما يسهل إعداد الطعام بطرق لا تستطيع الخلاطات التقليدية القيام بها. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تخلق فوضى أقل.
هل تحتاج إلى إعداد دفعة سريعة من الحساء الناعم أو طعام الأطفال؟ ما عليك سوى غمس الخلاط الغاطس في الوعاء، وستكون جاهزًا للانطلاق. كما أنها مثالية لمزج العصائر أو الكريمة المخفوقة أو صنع الضمادات أو المايونيز محلي الصنع – دون الحاجة إلى نقل المكونات بين أوعية متعددة.
يعد خلاط الغمر المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ Vitamix أحد أفضل الخلاطات المتوفرة في السوق. يأتي مزودًا بخمسة إعدادات للسرعة وواقي شفرة مقاوم للخدش لمنع إتلاف القدور والمقالي. حتى أن أحد مراجعي أمازون وصف خلاط Vitamix الغاطس بأنه “أفضل صديق جديد للمطبخ”. وتابعوا في الكتابة، “لقد غيرت لعبة الطبخ الخاصة بي تمامًا! أولاً، إنها سهلة الاستخدام للغاية. فقط قم بتوصيلها، وستكون جاهزًا لمزج الحساء والعصائر والصلصات مباشرة في الوعاء أو الوعاء. … يبدو التصميم المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ متينًا، والطول 18 بوصة مثالي للوصول إلى قاع الحاويات الأكبر حجمًا دون بذل الكثير من الجهد.
مانع التسرب الفراغي: نضارة تدوم
قد يبدو جهاز التفريغ الهوائي بمثابة جهاز متخصص، لكنه ضروري لأي شخص يبحث عن الحفاظ على الطعام وتقليل النفايات. تعمل أجهزة الغلق بالتفريغ عن طريق إزالة الهواء من الأكياس والحفاظ على نضارتها، مما يحافظ على الطعام عن طريق تثبيط نمو العفن والبكتيريا ومنع حرق المجمد. تعتبر أجهزة السدادات الفراغية أيضًا رائعة لأولئك الذين يحبون إعداد الوجبات. كما قال أحد مستخدمي Reddit، “ليس من قبيل المبالغة، لقد غيّر الحصول على مكنة الغلق بالتفريغ حياتي. لقد بدأت الطهي على دفعات وأصبح التعامل مع العشاء أسهل بكثير. أنا لا أصنع المارينارا للعشاء، بل أصنعه لعشر وجبات عشاء وأقوم بتجميده”. “.
تعتبر أدوات الختم الفراغي أدوات متعددة الاستخدامات تتجاوز مجرد حفظ الطعام. إنها مثالية لتتبيل اللحوم بسرعة عن طريق غرس النكهات تحت ضغط الفراغ. كما أنها تجعل تقسيم الوجبات الخفيفة أمرًا سهلاً، مما يبقيها طازجة لفترة أطول. خارج المطبخ، تعتبر أدوات الغلق الفراغي رائعة لضغط الملابس للتخزين طويل الأمد، أو تنظيم العناصر الموسمية، أو التعبئة بكفاءة للتنقل أو الإجازة. ويمكن أيضًا استخدامها لمنع جفاف فرش الرسم المبللة. أحد النماذج الأكثر شيوعًا هو Anova Culinary Precision Vacuum Sealer Pro، الذي يتميز بمكنسة كهربائية عالية الطاقة، وسداد مزدوج، وتخزين الأكياس المدمجة مع القاطع، ومنفذ ملحق لإغلاق الحاويات.
صانع الثلج على الطاولة: ثلج لا نهاية له، في أي وقت
يعد صانع الثلج على سطح العمل بمثابة تغيير جذري لعشاق الاستضافة أو أي شخص يحب المشروبات المبردة عند الطلب. تنتج هذه الآلات، صغيرة الحجم ولكنها فعالة، ثلجًا طازجًا في دقائق معدودة فقط – لا مزيد من الانتظار حتى تتجمد الصواني أو الاندفاع للحصول على كيس من المكعبات. فوائد شراء صانع الثلج عديدة: تسمح العديد من الطرز بأحجام ثلج قابلة للتخصيص، مما يجعلها مثالية لكل شيء بدءًا من الكوكتيلات والعصائر وحتى القهوة المثلجة أو مجرد الحفاظ على الماء باردًا. على عكس صانعات الثلج في الثلاجة، التي تقوم عادةً بتصفية مياه الصنبور واستخدامها، تتيح لك ماكينة صنع الثلج الموضوعة على سطح الطاولة اختيار الماء المفضل لديك للحصول على ثلج أنظف وأفضل مذاقًا. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يمتص الثلج المخزن في الفريزر الروائح من الأطعمة الأخرى، وهي ليست مشكلة مع هذه الوحدات المستقلة.
أحد النماذج الشائعة هو GE Profile Opal 2.0، الذي ينتج قطع ثلج ناعمة قابلة للمضغ، وهي أسهل على الأسنان من المكعبات التقليدية. قادر على إنتاج ما يصل إلى 38 رطلاً من الثلج يوميًا، وهو مثالي للمنازل أو الحفلات المزدحمة. يتميز Opal 2.0 أيضًا بشبكة Wi-Fi مدمجة ويتكامل مع تطبيق SmartHQ، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة الأداء وجدولة إنتاج الثلج عن بُعد.
سخان المنشفة: الفخامة والراحة
يوفر جهاز تدفئة المناشف مزيجًا مثاليًا من الفخامة والراحة، مما يجعله ضروريًا لأولئك الذين يتوقون إلى تجربة تشبه المنتجع الصحي في المنزل. تخيل أنك خرجت من الحمام ولف نفسك بمنشفة دافئة ومريحة – لا مزيد من الأقمشة الباردة والرطبة! لا توفر هذه الرفوف الراحة فحسب، بل توفر أيضًا النظافة، وهو جزء من سبب وجودها بشكل متكرر في أوروبا وآسيا. يمكن أن تستغرق المناشف المبللة بعض الوقت حتى تجف وغالبًا ما تتسبب في ظهور العفن الفطري، مما يؤدي إلى ظهور رائحة عفن (مألوفة على الأرجح). من ناحية أخرى، يقوم رف المناشف الساخن بتجفيف المناشف بسرعة، مما يقلل من نمو البكتيريا بنسبة تصل إلى 90٪ (عبر كبير خدم الحمام). وهذا لا يحافظ على انتعاش المناشف فحسب، بل يوفر أيضًا الراحة للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.
تأتي رفوف المناشف المُدفأة بتصميمات مختلفة، بدءًا من النماذج المثبتة على الحائط وحتى الوحدات القائمة بذاتها على شكل دلو، مما يجعلها مناسبة للمساحات المختلفة. إنها موفرة للطاقة، وتوفر حلاً منخفض الطاقة لتدفئة المناشف دون استخدام الكهرباء الزائدة. بالإضافة إلى المناشف، يمكن استخدامها أيضًا لتجفيف الجلباب والبطانيات والملابس. يعد جهاز تدفئة المناشف HEATGENE ذو 8 بار خيارًا شائعًا يوفر تصميمًا أنيقًا وقدرات تسخين سريعة – حيث يمكن أن يصل إلى 110 درجة فهرنهايت في 15 دقيقة فقط و130 درجة فهرنهايت في 30 دقيقة.
البيديه: إعادة تعريف النظافة والراحة
يميل الأمريكيون إلى أن يكونوا شديدي الحساسية بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بالشطافة، ولكن الأجهزة شائعة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا لسبب وجيه. توفر المراحيض بديلاً ممتازًا وصديقًا للبيئة لورق التواليت باستخدام تيار لطيف من الماء للتنظيف. تأتي طريقة البيديه مع العديد من الفوائد – تنظيفها ليس فقط أكثر شمولاً مما يمكنك تحقيقه باستخدام ورق التواليت، ولكنه أيضًا يقلل من التهيج، ويحد من انتشار الجراثيم، كما أنه أكثر نظافة بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، في حالة حدوث نقص آخر في ورق التواليت (الطرق على الخشب)، لن يكون لدى مستخدمي البيديه ما يدعو للقلق.
هناك مجموعة متنوعة من الشطافات في السوق، بدءًا من النماذج الأساسية التي تركز على توفير تنظيف فعال مع ضغط ماء قابل للتعديل إلى الشطافات الفاخرة التي توفر تجربة تشبه المنتجع الصحي مع مقاعد ساخنة، ومياه دافئة، وزوايا رش قابلة للتعديل، وحتى تجفيف بالهواء. وظائف. تم تصميم معظم الشطافات المباعة اليوم كمرفقات لمقاعد المراحيض، مما يجعلها ميسورة التكلفة وسهلة التركيب. يعد البيديه الإلكتروني TOTO WASHLET من بين أكثر المنتجات شعبيةً لميزاته المتقدمة، بما في ذلك المقعد المُدفأ ودرجة حرارة الماء القابلة للتخصيص والضغط القابل للتعديل.