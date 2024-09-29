الأخبار، والنتيجة، ويسلط الضوء وأكثر من ذلك

يشعر جانج جرين بالارتياح.

وبدا فريق جيتس وكأنه متنافس على لقب السوبر بول في فوزه 24-3 على باتريوتس يوم الخميس الماضي.

كمكافأة إضافية، كان لديهم أكثر من أسبوع للراحة مع فريق برونكو، الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم ضد القراصنة الأسبوع الماضي.

افتتح فريق برونكو 1-2 كمستضعفين بشدة (+340) في DraftKings. سيعود زاك ويلسون إلى ملعب MetLife بزي برونكو، ولكن من غير المرجح أن يرى أي أحداث في اللعبة لأنه مدرج كسلسلة ثالثة على مخطط العمق.

سيكون Rookie QB Bo Nix تحت مركز دنفر. هل سيستمر آرون رودجرز وشركاه في الاستمرار؟ أم أن اللاعب الصاعد سيلعب دور المفسد في الأسبوع الرابع؟

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