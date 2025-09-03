الأخضر الورقي الشهير الذي قد لا ترغب في الزرع بالقرب من الريحان

هل سبق لك أن كان لديك اللفت بيستو؟ يمتزج الريحان الطازج والحلو والعطر بشكل جميل مع نكهة الفلفل الترابية والفلفل قليلاً. من الطبيعي تجربة بيستو الريحان التقليدية مع دفعة من العناصر الغذائية وطبقات من نكهات اللفت. في المطبخ ، الزوجان الخضر الورقيان رائعان. ومع ذلك ، في الحديقة ، فهي بعيدة عن المباراة المثالية. في الواقع ، باسيل ولفت ليسا نباتات مرافقة جيدة على الإطلاق.

تكمن المشكلة في الظروف المتنامية المعاكسة. يحتاج باسيل (Ocimum basilicum) إلى طقس دافئ والكثير من أشعة الشمس (حوالي 6 إلى 8 ساعات من أشعة الشمس المباشرة) للنمو ، وينمو بشكل أفضل في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 10 إلى 11. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تريد ضمان حصاد الريحان الوفير ، يجب أن تكون التربة رطبة ولكنها جيدة. ينتج الريحان أعلى تركيز له من الزيوت الأساسية ، مثل Linalool و Eugenol ، عندما تظل درجات حرارة التربة ما بين 65 و 75 درجة فهرنهايت. هذه الزيوت هي التي تمنح الريحان عطرها ونكهتها المكثفة. لا يتسامح المصنع مع الصقيع ، لذلك ستحتاج إلى تغطيته أو العثور على طرق أخرى لحمايته.

Kale (Brassica oleracea var. acephala) ، على النقيض من ذلك ، يفضل الطقس البارد. ينمو Kale بشكل أفضل في درجات الحرارة بين 40 و 70 درجة فهرنهايت ، في تربة رطبة جيدة التصريف. في الواقع ، يمكن أن تتحسن اللفت في النكهة إذا تعرضت للصقيع الخفيف. نظرًا لأن اللفت هاردي ومتسامحة الصقيع ، فإنه لا يعمل بشكل جيد مع الريحان المحب للحرارة. لذا ، فإن زراعتها معًا ليست فكرة رائعة.