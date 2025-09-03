الأخضر الورقي الشهير الذي قد لا ترغب في الزرع بالقرب من الريحان

هل سبق لك أن كان لديك اللفت بيستو؟ يمتزج الريحان الطازج والحلو والعطر بشكل جميل مع نكهة الفلفل الترابية والفلفل قليلاً. من الطبيعي تجربة بيستو الريحان التقليدية مع دفعة من العناصر الغذائية وطبقات من نكهات اللفت. في المطبخ ، الزوجان الخضر الورقيان رائعان. ومع ذلك ، في الحديقة ، فهي بعيدة عن المباراة المثالية. في الواقع ، باسيل ولفت ليسا نباتات مرافقة جيدة على الإطلاق.
تكمن المشكلة في الظروف المتنامية المعاكسة. يحتاج باسيل (Ocimum basilicum) إلى طقس دافئ والكثير من أشعة الشمس (حوالي 6 إلى 8 ساعات من أشعة الشمس المباشرة) للنمو ، وينمو بشكل أفضل في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 10 إلى 11. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تريد ضمان حصاد الريحان الوفير ، يجب أن تكون التربة رطبة ولكنها جيدة. ينتج الريحان أعلى تركيز له من الزيوت الأساسية ، مثل Linalool و Eugenol ، عندما تظل درجات حرارة التربة ما بين 65 و 75 درجة فهرنهايت. هذه الزيوت هي التي تمنح الريحان عطرها ونكهتها المكثفة. لا يتسامح المصنع مع الصقيع ، لذلك ستحتاج إلى تغطيته أو العثور على طرق أخرى لحمايته.
Kale (Brassica oleracea var. acephala) ، على النقيض من ذلك ، يفضل الطقس البارد. ينمو Kale بشكل أفضل في درجات الحرارة بين 40 و 70 درجة فهرنهايت ، في تربة رطبة جيدة التصريف. في الواقع ، يمكن أن تتحسن اللفت في النكهة إذا تعرضت للصقيع الخفيف. نظرًا لأن اللفت هاردي ومتسامحة الصقيع ، فإنه لا يعمل بشكل جيد مع الريحان المحب للحرارة. لذا ، فإن زراعتها معًا ليست فكرة رائعة.
لماذا يؤدي الانفصال إلى حصاد أقوى
باسيل واللفت كلاهما محاصيل مجزية للنمو. ومع ذلك ، فإن إقرانهم في نفس السرير يخلق تحديات غير ضرورية. على سبيل المثال ، يعد باسل عرضة للغاية للقضايا الفطرية ، مثل ذبول العفن الفطري والفوساريوم. و Kale عرضة للآفات ، بما في ذلك المن ، وخنافس البراغيث ، وديدان الملفوف. إن زراعةها جنبًا إلى جنب يزيد من خطر تداخل مشاكل الآفات ، والتي يمكن أن تنتشر بسرعة من خلال حديقة مزدحمة. يتيح لك إبقائها منفصلة إدارة هذه المشكلات بشكل أكثر فعالية.
بدلاً من أن تسبب لديك مشكلة وإجبار باسيل واللفت معًا ، فكر في زراعتها مع نباتات مصاحبة أفضل من شأنها أن تساعدهم على الازدهار. يزدهر الريحان عندما يزرع بالقرب من محاصيل الموسم الدافئ ، مثل الطماطم والفلفل والأوريغانو والفاصوليا. الطماطم ، على وجه الخصوص ، تصنع نباتات مرافقة رائعة للريحان. ينمو باسيل أيضًا بشكل جيد في الداخل في الأواني. لذلك ، يمكنك زراعتها في وعاء في فصل الشتاء ، مما يتيح لهم امتصاص الشمس دون مواجهة ظروف التجمد.
اللفت ، من ناحية أخرى ، يزحف بشكل جيد مع المحاصيل التي تفضل الظروف الباردة والرطبة. الكرفس والخيار والسبانخ ينمو بشكل مريح في نفس البيئة. يتيح التسامح مع الصقيع Kale تمديد حصاد حديقتك إلى خريف وشتاء. إذا كنت ترغب في زيادة مساحتك إلى الحد الأقصى ، فإن القاعدة البسيطة هي تجميع الريحان مع الخضار والأعشاب التي يمكن أن تأخذ الحرارة ، وزرع اللفت مع محاصيل الموسم البارد. بهذه الطريقة ، تقدم كلا النباتين حصادًا قويًا ولذيذًا دون حل وسط.