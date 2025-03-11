الأخطاء التي يجب تجنبها عند تنظيف موزع مياه الثلاجة

يتم التغاضي عن موزع المياه في الثلاجة بسهولة عند النظر في قائمة التحقق من التنظيف العميق. يتم استخدام هذا الجزء الصغير ولكن القوي من الثلاجة بشكل متكرر ، وعادة ما يكون عدة مرات في اليوم ، وغالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد ، وللأسف ، غير نظيف. على الرغم من أنه قد يتم إغراءك ببساطة باستخدام منشفة ورقية لمنحها مسحًا جيدًا ، فمن الأفضل تجنب هذا الخطأ المكلف. المناشف الورقية خشنة ويمكن أن تتسبب في نهاية المطاف في الخدش على الطلاء على الموزع وحوله.

خطأ آخر لتجنبه هو استخدام مواد كيميائية تنظيف قاسية مثل التبييض للقيام بهذه المهمة. في حين أن هذه المواد الكيميائية جيدة في التطهير ، فإنها يمكن أن تسبب أضرارًا للأجزاء البلاستيكية من الموزع. وبدون شطف شامل ، يمكن أن يتم تناولها ويمكن أن تتسبب في مشاكل السمية. بالإضافة إلى ذلك ، حتى مع الشطف الشامل ، يمكن أن يتمكن التبييض وغيرها من المواد الكيميائية القاسية من التنظيف من المحتمل أن تترك طعمًا سيئًا على الموزع ، مما يغير طريقة تذوق الماء. بالإضافة إلى ذلك ، من الأفضل تجنب نسيان مرشح موزع المياه ، لأن هذا هو ما يساعد في الحفاظ على تدفق المياه نظيفًا ولذيذًا. يلتقط مرشح مياه الثلاجة أشياء مثل الرصاص والمبيدات الحشرية والكلور من مياه الشرب. بدون استبدال مناسب ، فإن هذه الأشياء ، إلى جانب الرواسب الأخرى ، ستشق طريقها إلى موزع المياه الخاص بك ، مما يسبب تراكمًا ومسدود محتملًا.