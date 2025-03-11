الأخطاء التي يجب تجنبها عند تنظيف موزع مياه الثلاجة

يتم التغاضي عن موزع المياه في الثلاجة بسهولة عند النظر في قائمة التحقق من التنظيف العميق. يتم استخدام هذا الجزء الصغير ولكن القوي من الثلاجة بشكل متكرر ، وعادة ما يكون عدة مرات في اليوم ، وغالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد ، وللأسف ، غير نظيف. على الرغم من أنه قد يتم إغراءك ببساطة باستخدام منشفة ورقية لمنحها مسحًا جيدًا ، فمن الأفضل تجنب هذا الخطأ المكلف. المناشف الورقية خشنة ويمكن أن تتسبب في نهاية المطاف في الخدش على الطلاء على الموزع وحوله.
خطأ آخر لتجنبه هو استخدام مواد كيميائية تنظيف قاسية مثل التبييض للقيام بهذه المهمة. في حين أن هذه المواد الكيميائية جيدة في التطهير ، فإنها يمكن أن تسبب أضرارًا للأجزاء البلاستيكية من الموزع. وبدون شطف شامل ، يمكن أن يتم تناولها ويمكن أن تتسبب في مشاكل السمية. بالإضافة إلى ذلك ، حتى مع الشطف الشامل ، يمكن أن يتمكن التبييض وغيرها من المواد الكيميائية القاسية من التنظيف من المحتمل أن تترك طعمًا سيئًا على الموزع ، مما يغير طريقة تذوق الماء. بالإضافة إلى ذلك ، من الأفضل تجنب نسيان مرشح موزع المياه ، لأن هذا هو ما يساعد في الحفاظ على تدفق المياه نظيفًا ولذيذًا. يلتقط مرشح مياه الثلاجة أشياء مثل الرصاص والمبيدات الحشرية والكلور من مياه الشرب. بدون استبدال مناسب ، فإن هذه الأشياء ، إلى جانب الرواسب الأخرى ، ستشق طريقها إلى موزع المياه الخاص بك ، مما يسبب تراكمًا ومسدود محتملًا.
اختر طرق التنظيف هذه بدلاً من ذلك
في المرة القادمة التي تقوم فيها بتنظيف الثلاجة العميقة ، خذ بعض الوقت الإضافي لإظهار موزع المياه بعض الحب و TLC. بعد كل شيء ، يضع هذا الجزء من الثلاجة الكثير من العمل ، لذلك من الأفضل تنظيفه كل ثلاثة إلى ستة أشهر. في حين أن هناك بعض الخطوات الحاسمة لتنظيف موزع المياه في الثلاجة التي يجب أن تتبعها ، فمن المهم بنفس القدر معرفة بدائل الأخطاء الشائعة.
بدلاً من الاستيلاء على منشفة ورقية ، والتي يمكن أن تخدش ليس فقط الغلاف البلاستيكي للموزع ولكن سطح الثلاجة ، يختار قطعة قماش من الألياف الدقيقة لهذه المهمة التنظيف. تكون ملابس الألياف الدقيقة أكثر ليونة وأكثر ثباتًا من المناشف الورقية ، مما يجعلها خيارًا أفضل للتنظيف (خاصة إذا كان هناك أي تنظيف ضروري). بدلاً من الوصول إلى زجاجة التبييض الخاصة بك لهذه الوظيفة (أو أي مادة كيميائية قاسية أخرى) ، يمكنك استخدام الخل الأبيض المقطر للتخلص من أي تراكم للإيداع المعدني من فوهة الموزع والمناطق المحيطة بها. الخل الأبيض المقطر هو قوة للتنظيف برفق حتى الآن. ومع ذلك ، للمساعدة في الحفاظ على موزع مياه الثلاجة والحفاظ عليها نظيفة بين التنظيفات العميقة ، تأكد من تغيير مرشح المياه في الثلاجة كل ستة أشهر ، ما لم تشير الثلاجة إلى التغيير بشكل متكرر.