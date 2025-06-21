الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند تحريك صبار عيد الميلاد في الهواء الطلق

الهواء النقي ، ونسيم خفيف ، وقليل من الشمس غير المسلحة هو مجرد خدعة لتذكير أجسامنا بأن موسم النمو في متناول اليد. يمكن أن تجني النباتات المنزلية فوائد مماثلة كما نفعل من فترة في الهواء الطلق الصيفية. إذا تمكنت صبار عيد الميلاد الخاص بك (شلمبرجيررا) من استخدام لقطة في الذراع التصويرية ، فإن أخذها إلى الخارج لبضعة أشهر فقط قد يكون المفتاح. يشجع القليل من الهواء الطلق على إزهار أفضل في وقت لاحق من العام ، ولكن ببساطة انزلق وعاء على الفناء في يوم دافئ لن يقطعه إذا أردنا أن يبقى نبات صحي على هذا النحو.
قد تحافظ فترة الفرسو على الصبار على مدار السنة ، ولكن فقط إذا كنت تولي اهتمامًا وثيقًا لمستويات الشمس والرطوبة ودرجة الحرارة التي تتعرض لها. الكثير من الماء وأشعة الشمس والحرارة يمكن أن يتهجى كل من صبار عيد الميلاد في الهواء الطلق.
أيضًا ، تمامًا مثل تخفيف أصابع قدمينا إلى حمام سباحة بارد ، من المهم أن تمنح الصبار فرصة للتعود على التغيير في بيئته الجديدة. الصبر أمر بالغ الأهمية خلال هذا الوقت ؛ قضاء ما بين أسبوع أو أسبوعين يزيد تدريجياً من الوقت الذي يقضيه في الخارج ومقدار أشعة الشمس. رعاية هذا النكران المنزلي من خلال البدء ببضع ساعات من الظل ، والعمل نحو أشعة الشمس غير المباشرة كل يوم.
احصل على صبار عيد ميلاد سعيد في الهواء الطلق
يمكنك تحويل الفناء الخاص بك مع الزهور والنباتات التي يتم إحضارها من الداخل إلى الخارج. ولكن لكي يزدهر الصبار في عيد الميلاد بعد فصل الصيف في الهواء الطلق ، عليك اختيار المكان الصحيح لذلك. لا تنخدع بكلمة “الصبار” ؛ ليس كل هذه النباتات تحب أن تشمس في حرارة شديدة. عيد الميلاد الصبار يفضل حقًا درجات الحرارة بين 60 و 70 درجة فهرنهايت. إذا كانت أيام الكلب في الصيف في منطقتك تجلب درجات حرارة شديدة معهم ، فاحرص على تزويد نباتاتك ببعض الظل.
كما تتوقع ، تحتاج هذه الصبار إلى الظروف القاحلة لتزدهر. احفظ صبار عيد الميلاد الجميل من تهديد تعفن الجذر اللعين عن طريق ملجأه من الأمطار المفرطة وإسكانه في وعاء مع تصريف مناسب. يفضل عيد الميلاد الصبار الظل الخفيف ، ويمكن لأشعة الشمس المباشرة أن يحرق النبات.
تحذر معظم المصادر من أن الصبار في عيد الميلاد لا ينبغي أن يبقى في الهواء الطلق إذا كانت درجات حرارة الليل أقل من 60 درجة فهرنهايت. تشارك جامعة فلوريدا أن درجات الحرارة دون هذه النقطة يمكن أن تبطئ النمو. ومع ذلك ، تنص الجامعة أيضًا على أنه طالما أن درجات الحرارة لا تنخفض إلى ما دون هذه النقطة ، فإن النباتات المعرضة لحوالي 50 درجة فهرنهايت تظهر زيادة في الإزهار. إذا كان لديك صبار عيد الميلاد القوي بشكل خاص ، فقد تكون هذه تجربة مثيرة للاهتمام للأشخاص الذين يعيشون في أماكن مع ليالي باردة.