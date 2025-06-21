الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند تحريك صبار عيد الميلاد في الهواء الطلق

الهواء النقي ، ونسيم خفيف ، وقليل من الشمس غير المسلحة هو مجرد خدعة لتذكير أجسامنا بأن موسم النمو في متناول اليد. يمكن أن تجني النباتات المنزلية فوائد مماثلة كما نفعل من فترة في الهواء الطلق الصيفية. إذا تمكنت صبار عيد الميلاد الخاص بك (شلمبرجيررا) من استخدام لقطة في الذراع التصويرية ، فإن أخذها إلى الخارج لبضعة أشهر فقط قد يكون المفتاح. يشجع القليل من الهواء الطلق على إزهار أفضل في وقت لاحق من العام ، ولكن ببساطة انزلق وعاء على الفناء في يوم دافئ لن يقطعه إذا أردنا أن يبقى نبات صحي على هذا النحو.

قد تحافظ فترة الفرسو على الصبار على مدار السنة ، ولكن فقط إذا كنت تولي اهتمامًا وثيقًا لمستويات الشمس والرطوبة ودرجة الحرارة التي تتعرض لها. الكثير من الماء وأشعة الشمس والحرارة يمكن أن يتهجى كل من صبار عيد الميلاد في الهواء الطلق.

أيضًا ، تمامًا مثل تخفيف أصابع قدمينا إلى حمام سباحة بارد ، من المهم أن تمنح الصبار فرصة للتعود على التغيير في بيئته الجديدة. الصبر أمر بالغ الأهمية خلال هذا الوقت ؛ قضاء ما بين أسبوع أو أسبوعين يزيد تدريجياً من الوقت الذي يقضيه في الخارج ومقدار أشعة الشمس. رعاية هذا النكران المنزلي من خلال البدء ببضع ساعات من الظل ، والعمل نحو أشعة الشمس غير المباشرة كل يوم.