الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند زراعة نباتات الثمل

بصفتها سهلة المنازل التي يمكن لأي شخص أن يبقى على قيد الحياة ، يبدو أن Oleander (Nerium Oleander) بمثابة إضافة رائعة لأي منزل أو حديقة. نظرًا لأنه يمكن أن يبقى في المناخات الجافة والساحلية ، ينسى الكثير من الناس أن هناك أخطاء يجب تجنبها إذا كنت تريد البقاء على قيد الحياة. الأخطاء الرئيسية التي يرتكبها الجميع عند زراعة نباتات Olander تتجاهل تدابير السلامة ، والماء المبالغة ، والإفراط في التحول ، ونقل المنازل في الهواء الطلق بسرعة كبيرة.

هناك العديد من الجوانب الرائعة حول مصنع أولياندر. مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 8 إلى 11 ، وهي معروفة بالتسامح مع الملح والتلوث ، والتي تعمل بشكل رائع للمناطق الساحلية ، جوانب الطرق ، والمناظر الطبيعية في المدينة. لديها أزهار جميلة تأتي باللون الأبيض والأصفر والخوخ والأحمر والوردي ، مما يجعلها قطعة رائعة في الفناء. ومع ذلك ، لا تنخدع بجمالها. تم الإبلاغ عن أولياندر على أنه غازي في أجزاء من كاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا ونيو مكسيكو وتكساس ولويزيانا وميسيسيبي وألاباما وفلوريدا وجورجيا وجنوب كارولينا. كما أنه سام ، وغالبًا ما يسبب لك مشاكل أكثر من الخير. لذلك ، من المهم أن تمارس إجراءات السلامة والرعاية المناسبة.