الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند زراعة نباتات الثمل

بصفتها سهلة المنازل التي يمكن لأي شخص أن يبقى على قيد الحياة ، يبدو أن Oleander (Nerium Oleander) بمثابة إضافة رائعة لأي منزل أو حديقة. نظرًا لأنه يمكن أن يبقى في المناخات الجافة والساحلية ، ينسى الكثير من الناس أن هناك أخطاء يجب تجنبها إذا كنت تريد البقاء على قيد الحياة. الأخطاء الرئيسية التي يرتكبها الجميع عند زراعة نباتات Olander تتجاهل تدابير السلامة ، والماء المبالغة ، والإفراط في التحول ، ونقل المنازل في الهواء الطلق بسرعة كبيرة.
هناك العديد من الجوانب الرائعة حول مصنع أولياندر. مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 8 إلى 11 ، وهي معروفة بالتسامح مع الملح والتلوث ، والتي تعمل بشكل رائع للمناطق الساحلية ، جوانب الطرق ، والمناظر الطبيعية في المدينة. لديها أزهار جميلة تأتي باللون الأبيض والأصفر والخوخ والأحمر والوردي ، مما يجعلها قطعة رائعة في الفناء. ومع ذلك ، لا تنخدع بجمالها. تم الإبلاغ عن أولياندر على أنه غازي في أجزاء من كاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا ونيو مكسيكو وتكساس ولويزيانا وميسيسيبي وألاباما وفلوريدا وجورجيا وجنوب كارولينا. كما أنه سام ، وغالبًا ما يسبب لك مشاكل أكثر من الخير. لذلك ، من المهم أن تمارس إجراءات السلامة والرعاية المناسبة.
لا تتجاهل أبدًا تدابير السلامة مع نباتات Olander
يجب ألا تتجاهل بروتوكولات السلامة التي تأتي مع التعامل مع Oleander. إنه منشط منزلي يجب ألا تنمو في منزل به حيوانات أليفة أو أطفال. هذا النبات سام للغاية إذا تم تناوله ، أو يتعرض للجلد ، أو يتم استنشاق الدخان من حرقه. إذا استهلك البشر أو الحيوانات الأزهار أو السيقان أو الأوراق أو الأغصان ، فقد يتسبب ذلك في العديد من الأعراض التي تتراوح بين القيء والإسهال إلى قضايا القلب وحتى الموت. أي شيء حي قد أكل جزءًا من مصنع أولياندر يحتاج إلى عناية طبية فورية. تدوم الأعراض بعد أيام قليلة من المساعدة الطبية ، لكن معظم الحيوانات والأشخاص تعاني من الشفاء التام.
عند التعامل مع هذا النبات الجميل ، من الأفضل ارتداء قفازات لحماية بشرتك من التهيج وردود الفعل التحسسية. إذا لم تلمس نباتًا أولياندر ، اغسل يديك على الفور ولم تلمس عينيك أو أنفك أو فمك لأن السم يمكن أن يدخل جسمك من خلال هذه الفتحات. اتصل بالسيطرة على السم أو زيارة الطبيب في حالة حدوث أعراض. لا تحرق هذه القصاصات النباتية لأن الدخان سامة أيضًا. إذا كنت تخطط لإزالة مصنع أولياندر ، فستحتاج إلى التخلص من نظام الجذر بأكمله. نظرًا لأن هذه الجمالات يمكن أن تتجول في أصغر الشقوق ، فإنها تتطلب الكثير من العمل وقد تحتاج إلى تدخل كيميائي وأدوات الحدائق المهنية. للبقاء آمنين ، من الأفضل التشاور مع المناظر الطبيعية المهنية أو طاقم التنظيف للإزالة.
لا تقم فوق الماء أو الإفراط في الاستقرار ، وانتقال ثقل ببطء
على الرغم من أنك قد تنظر عمومًا إلى كيفية النمو ورعاية نباتات Olander ، إلا أن الكثير من الناس ينسون أن هناك بعض إجراءات الصيانة ، مثل عدم الإفراط في الماء أو الإفراط في الفترات المناسبة ، بالإضافة إلى فترات الانتقال المناسبة التي تحتاج إلى متابعتها لهذا الشيء الحي الذي يزدهر. لا تتطلب هذه النباتات الكثير من الماء ، لذلك إذا لاحظت أن الأوراق تتحول إلى اللون الأصفر ، وتقطيع جدول السقي الخاص بك.
في الربيع وأوائل الخريف ، قد تميل إلى إضافة سماد. لكن كن حذرا. Oledender عرضة للإفراط في الإفراط في التغلب ، ويجب عليك القيام بذلك فقط إذا كان المصنع يحتاج إلى دفعة. إذا بدأ مصنعك في الذبول أو يتحول إلى اللون البني ، توقف عن التخصيب على الفور. خلال أشهر الخريف المبكرة ، قم بإزالة أوراق الشجر الميتة والنمو وكذلك تقليم أي اكتظاظ على المصنع.
حافظ على Oleander في حاوية لتبسيط عملية نقلها على مدار العام. ستحتاج أيضًا إلى التأكد من أن الوعاء كبير بما يكفي لدعم نظام الجذر المعقد. من المهم أن تنقل Oleander الخاص بك داخل المنزل وخارجه ببطء أمرًا مهمًا لمنع الصدمة من تغير المناخ. لأنه يعمل بشكل جيد تحت أشعة الشمس ، اتركه خارج الطول طوال الصيف. خلال أواخر الخريف أو بمجرد تراجع درجات الحرارة باستمرار إلى أقل من 55 درجة فهرنهايت ، تحتاج إلى إحضار مصنع Olander الخاص بك إلى الداخل. انتقاله لفصل الشتاء عن طريق تقليل وقته في الهواء الطلق وزيادة التعرض الداخلي لبضع ساعات يومًا بعد يوم والعكس بالعكس عند تحريكه للخارج للصيف.