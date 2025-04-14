الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند زراعة مصابيح القزحية

القزحية المبهجة هي أبرز في أي حديقة زهرة ، سواء كنت تستخدمها كحدود أو كنجمة العرض. يجعل الشكل المتميز وترتيب البتلة هذه الأزهار سهلة تحديدها ، على الرغم من أنها متوفرة في أكثر من 300 نوع مع مجموعة من الألوان والأنماط والأحجام. تعد إضافتها إلى حديقتك خيارًا أنيقًا ، خاصة وأنها سهلة النمو نسبيًا. هذا لا يعني أنه لا يمكنك ارتكاب أخطاء عند زراعة مصابيح القزحية. قد يؤثر الزراعة في الوقت الخطأ من العام أو في الموقع الخطأ على كيفية نمو هذه الزهور. يمكن أن يمنع عمق زراعة المصباح غير الصحيح أو التباعد القزحية من الازدهار.
هناك مجموعتان رئيسيتان من القزحية: منتفخ وريلي. تبدأ قزحية المصباح كمصابيح مستديرة تقليدية تدفنها تمامًا. تنمو الأصناف الجذرية من الجذور ، والتي هي أقسام جذر أفقي سميكة. من الشائع أن تكون أنواع القزحية ذات الزهور الكبيرة ، مثل القزحية الملتحية ، أن تنمو من جذور ، بينما تميل الأصناف الأصغر إلى النمو من المصابيح. ومع ذلك ، ستجد أنواعًا مذهلة من القزحية في كلا المجموعتين. تأكد من معرفة الاختلافات في زراعة المصابيح مقابل جذور – التوقيت ، والعمق ، والطريقة التي تزرع بها مختلفة.
تجاهل وقت الزراعة الصحيحة والموقع
يعد الحصول على ست إلى ثماني ساعات من الشمس يوميًا مثاليًا لمعظم القزحية ؛ إذا لم تزرع نباتات القزحية الخاصة بك ، فقد يكون ذلك بسبب نقص أشعة الشمس. ومع ذلك ، فإن بعض الأنواع تعمل بشكل جيد في الظل الجزئي. القزم Crested Crested Iris (Iris Cristata) ، الذي ينمو في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8 ، يحب جزء الشمس إلى الظل الكامل. اختر منطقة محمية من الريح لحماية نباتات القزحية الأطول. ابحث عن نوع القزحية التي تخطط لتنموها للتأكد من عدم زرعها في الموقع الخاطئ.
عندما تزرع مصابيح القزحية ، قم بذلك في أواخر الصيف أو أوائل الخريف. هذا هو أيضًا أفضل وقت في العام لزرع الزنبق وغيرها من زهور المصباح. تتطلب المصابيح البرد في فصل الشتاء لبدء النمو ، لكنك تريد أيضًا زرعها مبكرًا بما يكفي للسماح لهم بإنشاء جذور قبل وصول الصقيع. بالنسبة للعديد من الأصناف ، وهذا يعني الزراعة في يوليو أو أغسطس أو سبتمبر. يمكنك زراعة مصابيح القزحية حتى لاحقًا إذا كنت تعيش في مناخ دافئ ، طالما أن درجات الحرارة بين عشية وضحاها لا تنخفض إلى أقل من 40 درجة فهرنهايت.
ومع ذلك ، عندما تزرع الأصناف التي تنمو من جذور ، مثل القزحية اليابانية ، احصل عليها في التربة في الربيع. الجذور هشة ويمكن أن تتضرر بسبب درجات الحرارة القصوى. يجب أن تزرع الجذور عادة على الفور ، لذلك غالبًا ما تبيعها دور الحضانة خلال موسم الزراعة.
زراعة القزحية على العمق الخاطئ أو بتباعد غير لائق
بمجرد اختيار موقعك وتوقيتك ، تحتاج أيضًا إلى النظر في عمق الزراعة والتباعد. الحصول على خطأ يمكن أن يمنع الزهور من النمو بشكل صحيح. المبدأ التوجيهي العام هو ترك 12 إلى 24 بوصة بين المصابيح. ومع ذلك ، تختلف توصيات التباعد حسب أنواع IRIS ، لذلك تحقق من متطلبات الزهور المختارة. على سبيل المثال ، قد تحتاج بعض أصناف القزحية الأصغر فقط إلى 4 بوصات بينهما. لاحظ أنك ستحتاج إلى أن تربح الأزهار وتقسيمها كل بضع سنوات إذا زرعتها قريبة من بعضها البعض.
يجب أن تعمق مصابيح القزحية في الأرض أثناء الزراعة – عادةً على عمق 4 إلى 5 بوصات. ومع ذلك ، قد يختلف العمق بناءً على مجموعة متنوعة من القزحية التي تزرعها. الدليل العام هو زراعة المصباح بعمق يساوي ثلاثة أضعاف ارتفاعه. تذهب لمبات القزحية إلى الأرض مع الجذور لأسفل وتشير الطرف إلى أعلى الفتحة.
إذا كنت تزرع ريزومات إيريس ، فيمكنك بسهولة زرعها بعمق كبير ، والتي غالباً ما تقلل من عدد الزهور التي تحصل عليها أو تمنع النباتات من الإزهار تمامًا. لا ينبغي دفن الجذور تمامًا تحت السطح – تنخفض الجذور إلى الأسفل ، ولكن يجب أن يبقى الجزء العلوي فوق خط التربة. اترك الربع العلوي من الجذور المكشوف. ومع ذلك ، قد تحتاج إلى تغطية قمم الجذور مع حوالي بوصة من الوسيط المتنامي إذا كنت تعيش في مناخ ساخن بشكل خاص.