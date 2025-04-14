الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند زراعة مصابيح القزحية

يعد الحصول على ست إلى ثماني ساعات من الشمس يوميًا مثاليًا لمعظم القزحية ؛ إذا لم تزرع نباتات القزحية الخاصة بك ، فقد يكون ذلك بسبب نقص أشعة الشمس. ومع ذلك ، فإن بعض الأنواع تعمل بشكل جيد في الظل الجزئي. القزم Crested Crested Iris (Iris Cristata) ، الذي ينمو في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8 ، يحب جزء الشمس إلى الظل الكامل. اختر منطقة محمية من الريح لحماية نباتات القزحية الأطول. ابحث عن نوع القزحية التي تخطط لتنموها للتأكد من عدم زرعها في الموقع الخاطئ.

عندما تزرع مصابيح القزحية ، قم بذلك في أواخر الصيف أو أوائل الخريف. هذا هو أيضًا أفضل وقت في العام لزرع الزنبق وغيرها من زهور المصباح. تتطلب المصابيح البرد في فصل الشتاء لبدء النمو ، لكنك تريد أيضًا زرعها مبكرًا بما يكفي للسماح لهم بإنشاء جذور قبل وصول الصقيع. بالنسبة للعديد من الأصناف ، وهذا يعني الزراعة في يوليو أو أغسطس أو سبتمبر. يمكنك زراعة مصابيح القزحية حتى لاحقًا إذا كنت تعيش في مناخ دافئ ، طالما أن درجات الحرارة بين عشية وضحاها لا تنخفض إلى أقل من 40 درجة فهرنهايت.

ومع ذلك ، عندما تزرع الأصناف التي تنمو من جذور ، مثل القزحية اليابانية ، احصل عليها في التربة في الربيع. الجذور هشة ويمكن أن تتضرر بسبب درجات الحرارة القصوى. يجب أن تزرع الجذور عادة على الفور ، لذلك غالبًا ما تبيعها دور الحضانة خلال موسم الزراعة.