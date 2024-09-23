الأخطاء الجنسية، مرتبة حسب مستوى الخطورة

إن ممارسة الجنس تشكل جزءًا كبيرًا من التواصل الإنساني والألفة والمتعة، ولكنها أيضًا وقت يمكن أن تؤدي فيه الأخطاء إلى عواقب وخيمة. سواء كنت تستكشف علاقة جديدة أو تحافظ على علاقة طويلة الأمد، فإن إعطاء الأولوية للتواصل والسلامة والاحترام المتبادل أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، حتى مع أفضل النوايا – فنحن جميعًا بشر، بعد كل شيء – نرتكب جميعًا أخطاء. عندما يتعلق الأمر بالجنس، فهناك بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تحول الوقت الممتع إلى لحظة “ماذا كنت أفكر؟”. سواء كان الأمر يتعلق بخطأ في استخدام الواقي الذكري أو موعد محفوف بالمخاطر في مكان مشكوك فيه، فإن بعض أخطاء ممارسة الجنس أكثر خطورة من غيرها.

صدق أو لا تصدق، الأخطاء الجنسية شائعة جدًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالواقي الذكري. استعرض الباحثون 50 دراسة جنسية أجريت في جميع أنحاء العالم وكشفت أن غالبية الأشخاص الذين يستخدمون الواقي الذكري لا يفحصونه بحثًا عن أي ضرر قبل الاستخدام، وفقًا لـ NBC News. بالإضافة إلى ذلك، قد تصاب بالصدمة عندما تعلم أن العديد من الأشخاص يستخدمون الواقي الذكري بشكل غير صحيح. على سبيل المثال، لا يترك ما بين 24 و45٪ من المشاركين في الدراسة مساحة كافية في طرف الواقي الذكري لتجمع السائل المنوي. في هذه المقالة، نتعمق في عالم الأخطاء الجنسية، ونصنفها حسب مقدار المتاعب التي يمكن أن تسببها في حياتك. استعد للابتسام والانزعاج، وربما حتى تعلم شيئًا أو شيئين حول كيفية تجنب هذه الأخطاء الخطيرة.