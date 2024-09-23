الأخطاء الجنسية، مرتبة حسب مستوى الخطورة

إن ممارسة الجنس تشكل جزءًا كبيرًا من التواصل الإنساني والألفة والمتعة، ولكنها أيضًا وقت يمكن أن تؤدي فيه الأخطاء إلى عواقب وخيمة. سواء كنت تستكشف علاقة جديدة أو تحافظ على علاقة طويلة الأمد، فإن إعطاء الأولوية للتواصل والسلامة والاحترام المتبادل أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، حتى مع أفضل النوايا – فنحن جميعًا بشر، بعد كل شيء – نرتكب جميعًا أخطاء. عندما يتعلق الأمر بالجنس، فهناك بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تحول الوقت الممتع إلى لحظة “ماذا كنت أفكر؟”. سواء كان الأمر يتعلق بخطأ في استخدام الواقي الذكري أو موعد محفوف بالمخاطر في مكان مشكوك فيه، فإن بعض أخطاء ممارسة الجنس أكثر خطورة من غيرها.
صدق أو لا تصدق، الأخطاء الجنسية شائعة جدًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالواقي الذكري. استعرض الباحثون 50 دراسة جنسية أجريت في جميع أنحاء العالم وكشفت أن غالبية الأشخاص الذين يستخدمون الواقي الذكري لا يفحصونه بحثًا عن أي ضرر قبل الاستخدام، وفقًا لـ NBC News. بالإضافة إلى ذلك، قد تصاب بالصدمة عندما تعلم أن العديد من الأشخاص يستخدمون الواقي الذكري بشكل غير صحيح. على سبيل المثال، لا يترك ما بين 24 و45٪ من المشاركين في الدراسة مساحة كافية في طرف الواقي الذكري لتجمع السائل المنوي. في هذه المقالة، نتعمق في عالم الأخطاء الجنسية، ونصنفها حسب مقدار المتاعب التي يمكن أن تسببها في حياتك. استعد للابتسام والانزعاج، وربما حتى تعلم شيئًا أو شيئين حول كيفية تجنب هذه الأخطاء الخطيرة.
الخطأ رقم 1: عدم إجراء اختبار الأمراض المنقولة جنسياً
هل تعرف حالة الأمراض المنقولة جنسياً لديك؟ الأمراض المنقولة جنسياً هي نوع من العدوى المعدية التي يمكن أن تنتقل إليك من أي نشاط جنسي. يمكن أن تسبب بعض الأمراض المنقولة جنسياً آثارًا جانبية خطيرة إذا تُركت دون علاج. في بعض الأحيان قد لا تظهر عليك أي أعراض، لذا من المهم إجراء الاختبار بشكل متكرر للبقاء على اطلاع بحالة الأمراض المنقولة جنسياً لديك والقدرة على إبلاغ شركائك الجنسيين المحتملين بحالتك. وفقًا لخبراء كليفلاند كلينيك، يمكن أن تشمل المضاعفات الخطيرة للأمراض المنقولة جنسياً فقدان البصر وتلف الأعضاء والعقم وحتى الموت. يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر والعلاج في تقليل هذه المخاطر. إن معرفة حالة الأمراض المنقولة جنسياً لديك لا تؤثر على صحتك الجسدية فحسب، بل تساعد أيضًا في حماية سلامة شركائك الجنسيين – وهي خطوة مهمة ومحترمة في الحفاظ على علاقات صحية.
سمع الكثير من الناس عن مخاطر فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، بما في ذلك مدى خطورة هذين المرضين المنتقلين جنسياً. كما يمكن أن يسبب الزهري والتهاب الكبد الوفاة، خاصة إذا لم تستشيري طبيبًا متخصصًا على الفور. يمكن أن تسبب الكلاميديا والسيلان مشاكل صحية طويلة الأمد، ويزيد فيروس الهربس البسيط من فرص إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية في المستقبل، وفقًا لاختبارات الأمراض المنقولة جنسياً في نفس اليوم. إن معرفة حالة الأمراض المنقولة جنسياً أثناء الحمل أمر بالغ الأهمية أيضًا، حيث يمكن أن تكون بعض أنواع العدوى خطيرة للغاية أو حتى مهددة للحياة إذا انتقلت إلى الطفل.
الخطأ رقم 2: استخدام الواقي الذكري بطريقة خاطئة
الحقيقة المدهشة والمزعجة هي أن هناك طرقًا لا حصر لها لاستخدام الواقي الذكري بشكل غير صحيح، ويرتكب العديد من الأشخاص هذه الأخطاء طوال الوقت. عند استخدامها بشكل صحيح، تكون الواقيات الذكرية فعالة في منع الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة جنسياً، لكن هذه الحماية لا تعمل إلا إذا تم استخدامها بالطريقة الصحيحة. يكشف تحليل تلوي للدراسات الجنسية عن إحصائية مثيرة للقلق: 17-51٪ من الأشخاص يرتدون الواقي الذكري في منتصف ممارسة الجنس، مما يبطل تمامًا قدرته على منع الأمراض، وفقًا لتقارير NBC News. تعرض ما يصل إلى 40.7٪ من المشاركين في الدراسة لحادثة تمزق الواقي الذكري مرة واحدة على الأقل في حياتهم، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أخطاء شائعة في الواقي الذكري مثل التخزين غير السليم؛ فتح العبوة بجسم حاد؛ استخدام الواقي الذكري منتهي الصلاحية؛ استخدام النوع الخطأ من مواد التشحيم، أو عدم استخدام أي مواد تشحيم على الإطلاق.
هناك بعض الأمور المهمة التي يجب تذكرها عند استخدام الواقي الذكري. لا تقم بفك الواقي الذكري تمامًا قبل ارتدائه؛ افرده دائمًا على القضيب المنتصب. تحقق دائمًا من تاريخ انتهاء الصلاحية وقم بتخزين الواقي الذكري وفقًا لإرشادات العبوة. يمكن للحرارة أو الرطوبة العالية أن تتسبب في تدهور الواقي الذكري، مما يجعله ينكسر بسهولة أكبر. لا تستخدم أشياء حادة مثل المقص أو الأسنان لفتح العبوة، مما قد يؤدي إلى تمزيق الواقي الذكري. إذا بدأت عن طريق الخطأ في وضع الواقي الذكري من الداخل للخارج، فابدأ من جديد باستخدام واحد جديد. إن قلبه ينفي قدرته على منع الأمراض إذا لامس أعضائك التناسلية بالفعل. أخيرًا، يمكن أن تساعد مواد التشحيم القائمة على الماء أو السيليكون في منع تمزق الواقي الذكري، لكن مواد التشحيم القائمة على الزيت يمكن أن تسبب كسره.
الخطأ رقم 3: الاعتقاد بأن وسائل منع الحمل ليس لها آثار جانبية
حبوب منع الحمل هي شكل شائع من أشكال منع الحمل، ويوصي بها الأطباء أحيانًا كخيارات علاجية لبعض مشاكل الدورة الشهرية. لكن حبوب منع الحمل يمكن أن تسبب العديد من الآثار الجانبية الضارة المختلفة، بما في ذلك تغيرات المزاج والغثيان والصداع والصداع النصفي وانخفاض الرغبة الجنسية وزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم، والتي يمكن أن تكون قاتلة إذا وصلت إلى رئتيك (وفقًا لموقع Medical News Today). تختلف الآثار الجانبية من فرد إلى آخر وتعتمد على نوع حبوب منع الحمل التي تتناولينها.
وفقًا لموقع MedSafe، فإن الجلطات الدموية التي تسببها حبوب منع الحمل نادرة ولكنها ممكنة. على سبيل المثال، حدثت حالتا وفاة سنويًا في نيوزيلندا بسبب جلطات دموية مرتبطة بوسائل منع الحمل الفموية. يعتمد خطر إصابتك بجلطات الدم على نوع وسائل منع الحمل التي تتناولها، بالإضافة إلى عوامل الخطر الأخرى مثل الوزن والجينات والحالات الطبية الأساسية. تأكد من التحدث إلى طبيبك بالتفصيل حول تاريخك الطبي وما إذا كانت وسائل منع الحمل مناسبة لك. اقرأ دائمًا التحذيرات المكتوبة بخط صغير حتى تفهم الآثار الجانبية المحتملة عند تناول أي أدوية صيدلانية.
الخطأ رقم 4: الاعتقاد بأن وسائل منع الحمل تساعد في الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً
الحقيقة هي أن بعض وسائل منع الحمل يمكن أن تساعد أيضًا في منع الأمراض المنقولة جنسيًا، ولكن ليس كلها. إذا كان هدفك هو تجنب الحمل والأمراض المنقولة جنسيًا، فإن أفضل رهان لك هو استخدام الواقيات الذكرية (الداخلية أو الخارجية) والسدود السنية. في حين أن وسائل منع الحمل مثل اللولب الرحمي (IUDs) وموانع الحمل الفموية فعالة للغاية في منع الحمل غير المرغوب فيه، إلا أنها لا توفر أي نوع من الدفاع ضد الأمراض المنقولة جنسيًا. الواقيات الذكرية الخارجية (التي يتم ارتداؤها على القضيب) رائعة للحماية من الأمراض المنقولة جنسيًا التي تنتقل عن طريق السوائل التناسلية، مثل السيلان أو الكلاميديا. ومع ذلك، فهي أقل فعالية ضد الأمراض المنقولة جنسيًا التي تنتشر من خلال ملامسة الجلد للجلد، مثل الزهري أو الهربس التناسلي أو الثآليل التناسلية، حيث يمكن أن تنتقل هذه العدوى من مناطق لا يغطيها الواقي الذكري.
تغطي الواقيات الذكرية الداخلية (التي تُرتدى داخل المهبل أو فتحة الشرج) والسدود السنية (التي تُستخدم أثناء ممارسة الجنس عن طريق الفم) مساحات أكبر من الجلد، مما قد يوفر حماية أفضل ضد هذه الأمراض المنقولة جنسياً التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وفي حين لا توجد طريقة مضمونة، فإن الجمع بين هذه الطرق العازلة وأشكال أخرى من وسائل منع الحمل، مثل اللولب أو الحبوب، يمكن أن يوفر حماية شاملة، مما يقلل من خطر الحمل والإصابة بالعدوى. تذكر أن إجراء اختبارات الأمراض المنقولة جنسياً بانتظام والتواصل المفتوح مع الشركاء يشكلان أيضًا جزءًا أساسيًا من الحفاظ على سلامتك وصحتك.
الخطأ رقم 5: تنظيف الأسنان قبل ممارسة الجنس عن طريق الفم
تخيل هذا: الأمور تصبح ساخنة مع ذلك الشخص المميز بعد موعد عشاء رائع. الكيمياء واضحة، ويبدو أن الليل يتجه في كل الاتجاهات الصحيحة. ولكن عندما تكون على وشك التقبيل، تتذكر… خبز الثوم. يسود الذعر؛ لا يمكنك إفساد هذه اللحظة بأنفاس الثوم! لذا، تضغط على زر الإيقاف المؤقت وتسرع إلى الحمام لتنظيف أسنانك، معتقدًا أنك تحترم وتتحمل المسؤولية. لكن ما لا تدركه هو أنه من خلال تنظيف أسنانك قبل العلاقة الحميمة مباشرة، ربما تكون قد زادت بالفعل من فرص إصابتك بأمراض منقولة جنسياً.
قد يؤدي تنظيف الأسنان بالفرشاة إلى حدوث خدوش صغيرة في اللثة، مما يسهل دخول العدوى إلى مجرى الدم. وهذا يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً التي يمكن أن تنتشر من خلال الاتصال الفموي. قالت الدكتورة إيريكا شوارتز لـ IOL: “عندما يتعلق الأمر بالجنس الفموي، تنتقل الأمراض المنقولة جنسياً بسهولة إذا كنت تعاني من تقرحات الفم أو نزيف اللثة عند تنظيف أسنانك بالفرشاة”. في حين أن التنفس المنعش رائع، فمن المهم أن تعرف أن تنظيف الأسنان بقوة شديدة قبل لقاء حميمي قريب قد يسبب ضررًا أكثر من نفعه. في المرة القادمة، اختر غسول الفم أو النعناع واحتفظ بجلسة تنظيف الأسنان لوقت لاحق.
الخطأ رقم 6: الخنق أثناء ممارسة الجنس
يشعر بعض الأشخاص بالإثارة الجنسية نتيجة “الاختناق” أثناء ممارسة الجنس. يتضمن الاختناق الجنسي (EA)، المعروف أيضًا باسم لعبة التحكم في التنفس أو “الاختناق”، تقييد تدفق الهواء عمدًا أثناء النشاط الجنسي لتكثيف الإثارة. يمكن أن يؤدي الشعور بالدوار أو نقص الأكسجين إلى زيادة إطلاق بعض المواد الكيميائية في الدماغ، والتي يجدها بعض الأشخاص ممتعة. ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا الفعل خطيرًا للغاية، ويسبب مضاعفات صحية وتلفًا في الدماغ وحتى الموت، أكثر مما قد تظن. وفقًا لموقع Healthline، يُعتقد أن لعبة التحكم في التنفس مرتبطة بما يتراوح بين 250 إلى 1000 حالة وفاة أمريكية كل عام.
قالت جانيت بريتو، أخصائية العلاج الجنسي، لموقع هيلث لاين: “إن ممارسة الجنس عن طريق الفم خطيرة للغاية وقد تؤدي إلى إصابات خطيرة، بما في ذلك السكتة القلبية وتلف الدماغ بسبب نقص الأكسجين والوفاة”. ومن الآثار الجانبية المحتملة الأخرى طويلة الأمد كسر أو إتلاف عظام الرقبة، والشفط، ومشاكل الرؤية. لا أقصد هنا التشهير بالجنس عن طريق الفم، ولكن ممارسة الجنس عن طريق الفم خطيرة للغاية لدرجة أن العديد من خبراء الصحة يوصون بعدم المشاركة في ممارسة الجنس عن طريق الفم على الإطلاق.
الخطأ رقم 7: الاعتقاد بأنك لا تستطيعين الحمل أثناء دورتك الشهرية
على عكس الاعتقاد السائد، يمكنك الحمل أثناء دورتك الشهرية – إنه أمر نادر، لكنه ممكن. دعنا نوضح السبب. من لديهن رحم هم أكثر عرضة للحمل أثناء التبويض، والذي يحدث عادةً في حوالي اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية (وليس في اليوم الثامن والعشرين عندما تبدأ الدورة عادةً). ومع ذلك، فإن كل شخص لديه دورة شهرية مختلفة قليلاً؛ فبعض الناس لديهم دورات أقصر، بينما لدى البعض الآخر دورات أطول. ولجعل الأمور أكثر تعقيدًا، يمكن لبعض الناس تجربة التبويض المبكر، والنزيف الخفيف، ومشاكل الدورة الشهرية الأخرى مثل النزيف الشديد أو بطانة الرحم التي تجعل تتبع دورتك الشهرية وأوقات التبويض تحديًا. بالإضافة إلى ذلك، تقول الدكتورة إيمي ستيفنز لعيادة كليفلاند: “أشياء مثل فقدان الوزن وزيادة الوزن والتوتر والأدوية والأورام الليفية الرحمية يمكن أن تسبب تغييرًا مفاجئًا في دورتك الشهرية، حتى لو كنت منتظمة جدًا في العادة”.
هناك مشكلة أخرى: فالحيوانات المنوية تستطيع البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى خمسة أيام، وتسبح بحثًا عن بويضة لتخصيبها طوال تلك الفترة. وكل هذه المتغيرات تجعل الحمل أثناء ممارسة الجنس أثناء الدورة الشهرية احتمالًا قائمًا. ويحذر الدكتور ستيفنز: “تزداد فرص الحمل إذا مارست الجنس دون وقاية خلال الأيام القليلة التي تسبق التبويض وبعده”.
الخطأ رقم 8: تجاهل الألم الجسدي أثناء ممارسة الجنس
يجب على الجميع سماع هذا: لا ينبغي أن يكون الجماع مؤلمًا. إن الشعور بالألم أثناء الجماع ليس “طبيعيًا” وقد يشير إلى مشكلة طبية كامنة. في حين أن الجماع المؤلم، المعروف باسم عسر الجماع، هو تجربة شائعة لدى العديد من الأشخاص، إلا أنه لا ينبغي قبوله كجزء من الحياة. على الرغم من أنه يتم الإبلاغ عنه بشكل متكرر من قبل أولئك الذين لديهم رحم، إلا أن أي شخص يمكن أن يشعر بعدم الراحة أثناء ممارسة الجنس. من الصعب معرفة مدى شيوع ممارسة الجنس المؤلم، حيث من المحتمل أن تمر العديد من الحالات دون الإبلاغ عنها بسبب الإحراج.
وفقًا لعيادة كليفلاند، يمكن أن يكون الألم أثناء ممارسة الجنس نتيجة لنقص التشحيم المهبلي، أو العدوى، أو الصدمة، أو الإصابة، أو بسبب حالة طبية كامنة. يمكن أن يكون سبب عسر الجماع مشاكل صحية مثل الأمراض المنقولة جنسياً، وبطانة الرحم، وخلل في قاع الحوض، ومشاكل المثانة أو الأمعاء، واضطرابات الجلد، والمشاكل الهرمونية، وآلام الفرج، ومشاكل الصحة العقلية، والمزيد. إذا كنت تعانين من الألم أثناء ممارسة الجنس، فمن المهم محاولة معرفة السبب الجذري حتى تتمكن أنت وطبيبك من تحديد خطة العلاج الأكثر فعالية وفائدة.
الخطأ رقم 9: عدم مناقشة الصحة الجنسية مع الشريك
قبل أن تنشغل في غرفة النوم مع شخص ما، من المهم أن تجري “الحديث”. ولسلامتك وسلامة شريكك، من الضروري أن تشارك في محادثة مفتوحة حول تاريخ الأمراض المنقولة جنسياً، والشركاء السابقين، والحدود الجنسية الشخصية. قد يبدو هذا الحوار محرجًا أو غير مريح، لكن تناول هذه الموضوعات المهمة قبل الدخول في علاقة حميمة يمكن أن يقلل بشكل كبير من المخاطر العاطفية والجسدية في وقت لاحق.
إن إهمال طرح هذه الأسئلة الصعبة مسبقًا قد يؤدي إلى افتراضات خطيرة وسوء فهم ومشاكل صحية خفية محتملة، والتي قد يكون لها عواقب جسدية وعاطفية خطيرة. إن تجاهل صحتك الجنسية وصحة شريكك قد يؤدي إلى مشاعر الخيانة أو القلق في المستقبل، ناهيك عن الأذى الجسدي المحتمل من الأمراض المنقولة جنسياً. إن تخصيص الوقت للتواصل بشكل مفتوح يخلق الثقة ويساعدك أنت وشريكك على أن تكونا على نفس الصفحة، مما يجعل العلاقة الحميمة أكثر أمانًا ومتعة للجميع. على الرغم من أنه قد يكون من الصعب التحدث عن هذه الموضوعات الخاصة، فإن كونك استباقيًا بشأن الصحة الجنسية هو علامة على الاحترام والرعاية لكل من نفسك وشريكك. سوف يشكرك نفسك في المستقبل.