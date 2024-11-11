الأخطاء الشائعة التي تضر صحة البروستاتا سرًا

عند الرجال، البروستاتا هي غدة صغيرة، وبالتالي يتم تجاهلها. موقعه أمام المستقيم أسفل المثانة مباشرة يعني أن كل شيء بدءًا من التبول وحتى الأداء الجنسي يمكن أن يتأثر إذا ظهرت مشاكل في البروستاتا (عبر Harvard Health). مع مرور الوقت، يمكن أن يعاني الرجال من مجموعة واسعة من مشاكل البروستاتا، بدءًا من تضخم البروستاتا، المعروف باسم تضخم البروستاتا الحميد، أو BPH، إلى مشكلات أكثر خطورة مثل سرطان البروستاتا. في الواقع، ما بين تسعة إلى 16٪ من الرجال سيعانون من التهاب البروستاتا، أو التهاب البروستاتا، في حياتهم.
هناك عدد من الأشياء التي يمكن للرجل القيام بها للحفاظ على صحة البروستاتا، وفقا لجونز هوبكنز ميديسن. وتشمل هذه الحفاظ على نظام غذائي صحي، وزيادة فيتامين د مع تقليل فيتامين ه، وإجراء فحوصات منتظمة. ومع ذلك، على الرغم من حسن النية التي قد تكون عليها، هناك أشياء صغيرة يمكنك القيام بها يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد ومشاكل البروستاتا الأخرى.
نمط الحياة المستقرة
الجلوس لفترات طويلة من الزمن يمكن أن يضغط على البروستاتا ويؤدي إلى التورم والالتهاب، وفقا لموقع WebMD. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا التورم إلى حالة تعرف باسم التهاب البروستاتا. تؤدي هذه الحالة إلى تورم وألم وعدم راحة في البروستاتا ويمكن أن تكون مؤلمة جدًا للرجال، خاصة أثناء التبول والقذف. من الناحية المثالية، يرغب الأشخاص الذين يتطلعون إلى تجنب الإصابة بالتهاب البروستاتا في الحفاظ على رطوبة الجسم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتجنب الجلوس لفترة طويلة أو حتى الانخراط في الأنشطة التي تتطلب الجلوس المفرط، مثل ركوب الدراجة لفترة طويلة جدًا.
وفقا للدكتور س. آدم رامين، فإن الجلوس لفترات طويلة يضغط على منطقة العجان، وهي المنطقة الواقعة بين فتحة الشرج وكيس الصفن، مما يمكن أن يهيج البروستاتا ويسمح للبكتيريا من المستقيم بالوصول إلى الغدة. الرجال الذين لديهم وظائف مستقرة، مثل سائقي الشاحنات أو العاملين في المكاتب، أو الذين يقضون وقتًا طويلاً في الجلوس يمكن أن يجدوا أنفسهم عرضة لخطر الإصابة بالتهاب البروستاتا.
نظام غذائي سيئ
وفقا لجونز هوبكنز ميديسن، فإن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المتحولة والمشبعة ومنخفض في الفواكه والخضروات يمكن أن يكون عاملا مساهما في الإصابة بسرطان البروستاتا. بدلًا من تناول الأطعمة المصنعة أو الغنية بالدهون، يجب على الرجال الاعتماد على خيارات صحية، مثل المكسرات والأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الخضروات، مثل البروكلي أو القرنبيط، غنية بمركب يعرف باسم السلفورافان، والذي يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان البروستاتا.
حتى خارج مشكلات البروستاتا الأكثر خطورة مثل السرطان، يمكن أن يلعب النظام الغذائي السيئ دورًا في تطور تضخم البروستاتا الحميد، أو BPH (عبر Mayo Clinic). يمكن لنظام غذائي منخفض الدهون وغني بالخضروات والفواكه (خاصة الفواكه الحمضية العالية) أن يساعد في الحفاظ على تضخم البروستاتا الحميد، المعروف أيضًا باسم تضخم البروستاتا، في مكانه. وتشير مايو كلينيك أيضًا إلى أن اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء قد يزيد من خطر إصابة الرجل بتضخم البروستاتا الحميد، في حين أن تناول أشكال أقل دهونًا من البروتين، مثل الأسماك، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد.
عدم شرب كمية كافية من الماء
من المهم أن تبقى رطبًا لعدة أسباب، لكن تقرير عام 2024 المنشور في StatPearls يشير إلى أن التفاعل المناسب للسوائل يمكن أن يكون مفيدًا في تجنب التهاب البروستاتا. عندما يعاني الرجل من الجفاف، يمكن أن يصبح البول شديد التركيز، مما يؤدي إلى التهيج. بالإضافة إلى ذلك، يشير الدكتور ريتشارد بيفان توماس إلى أن البروستاتا تعمل بشكل مشابه للإسفنجة، حيث تفتح قنواتها كلما كانت أكثر رطوبة. ومع فتح هذه القنوات، تقل فرص الإصابة بالالتهاب.
تقول كليفلاند كلينيك أيضًا أن الجفاف يمكن أن يكون سببًا لالتهاب البروستاتا، حيث يعد الكحول والكافيين وحتى الأطعمة الغنية بالتوابل من بين أكبر الأسباب. يوصى بالالتزام بالماء والشاي الأخضر والمشروبات التي لا تحتوي على الكافيين للحفاظ على صحة البروستاتا وكذلك لتقليل الالتهاب في حالة ظهوره. إن تناول السوائل بانتظام يمكن أن يحافظ على تدفق البول، وهو أمر مفيد لإزالة البكتيريا من الجسم. ومع ذلك، إذا كنت تشعر بأعراض التهاب البروستاتا، مثل آلام الأعضاء التناسلية، أو عدم الراحة أثناء التبول، أو وجود دم في البول، فيجب عليك الاتصال بالطبيب على الفور.
الإفراط في استهلاك الكحول
من البديهي أن نقول إن الإفراط في شرب الخمر ليس فكرة جيدة على الإطلاق، ولكن الإفراط في تناول المشروبات الكحولية يمكن أن يكون له أيضًا آثار ضارة على البروستاتا. وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 في أبحاث الوقاية من السرطان، كان الرجال الذين شربوا بكثرة منذ سنوات المراهقة وحتى الخمسينات من العمر أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا عالي الجودة بثلاث مرات مقارنة بالرجال الذين امتنعوا عن الشرب.
بالنسبة للرجال الذين لديهم تضخم البروستاتا بالفعل، يمكن أن يصبح تعاطي الكحول أكثر إشكالية (عبر معهد الغرب الأوسط للعلاج غير الجراحي). يمكن للخصائص الالتهابية للكحول أن تؤدي إلى تفاقم التهاب البروستاتا وزيادة إلحاح البول وتكراره. كما أنه مدر للبول، مما قد يسبب مشكلة للرغبة في التبول ويضعف تدفق البول أيضًا. ومع ذلك، على الجانب المشرق، فإن تناول كمية معتدلة من الكحول يمكن أن يساعد في علاج أعراض تضخم البروستاتا. أظهرت دراسة أجريت عام 2009 في مجلة جراحة المسالك البولية أن شرب 36 جرامًا من الكحول يوميًا يرتبط بانخفاض فرصة الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد بنسبة 35٪.
تدخين
إن مخاطر التدخين كثيرة جدًا بحيث لا يمكن حصرها، كما ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض. يعاني أكثر من 16 مليون أمريكي من نوع ما من الأمراض الناجمة عن التدخين، ويظل التدخين السبب الرئيسي للوفاة التي يمكن الوقاية منها في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يرتبط تدخين السجائر بمجموعة واسعة من الأمراض، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).
وفقا لدراسة أجريت عام 2010 ونشرت في المجلة الأمريكية للصحة العامة، فإن المدخنين الشرهين لديهم خطر أكبر بنسبة 24٪ إلى 30٪ للإصابة بسرطان البروستاتا والوفاة بسببه مقارنة بالأشخاص الذين امتنعوا عن السجائر. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة نشرت عام 2018 في JAMA Oncology ذلك كان المرضى الذين أصيبوا بسرطان البروستاتا وكانوا مدخنين أكثر عرضة للوفاة بسبب المرض بمقدار الضعف مقارنة بمرضى سرطان البروستاتا غير المدخنين. وكان لديهم أيضًا خطر أكبر بنسبة 151٪ لانتشار المرض وفرصة أكبر بنسبة 40٪ لعودة السرطان بعد الجراحة.
الإفراط في استخدام الأدوية
سواء كانت وصفة طبية طلبها طبيبك أو علاجًا بدون وصفة طبية لمكافحة نزلات البرد، فإن الاضطرار إلى تناول الأدوية أمر لا مفر منه في بعض الأحيان. ومع ذلك، فإن تناول الكثير من الأدوية يمكن أن يكون له تأثير ضار على صحة البروستاتا. وفقا للدكتور ويليام ج. كاتالونا، فإن الرجال الذين يعانون من تضخم البروستاتا الحميد يمكن أن يجدوا أن أعراضهم تتفاقم بسبب مضادات الاحتقان ومضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية. مزيلات الاحتقان يمكن أن تجعل عضلات البروستاتا تضغط على مجرى البول بشكل أكثر إحكاما، مما قد يؤثر سلبا على تدفق البول. يمكن أن يكون لمضادات الهيستامين تأثير على إضعاف عضلات المثانة، مما قد يجعل من الصعب على المثانة إخراج البول.
وفقًا لـ GoodRx، فإن مزيلات الاحتقان ومضادات الهيستامين ليست الأدوية الوحيدة التي يجب تجنب الإفراط فيها إذا كنت تعاني من تضخم البروستاتا الحميد. يمكن لبعض مضادات الاكتئاب، مثل أميتريبتيلين ونورتريبتيلين، أن تمنع انقباض عضلات المثانة، مما يؤدي إلى احتباس البول. يمكن لمدرات البول، مثل حبوب الماء، أن تساعد في حالات مثل الوذمة وارتفاع ضغط الدم، ولكن التبول المفرط الذي تسببه، بالإضافة إلى أعراض تضخم البروستاتا الحميد، يمكن أن يجعل انسداد البول أسوأ.
عدم كفاية النوم
اتضح أن النوم السيئ أثناء الليل يمكن أن يفعل أكثر بكثير من مجرد جعلك تشعر بالنعاس في اليوم التالي. وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 في مجلة المعهد الوطني للسرطان، يرتبط سوء نوعية النوم بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 15-20٪. ووجدت الدراسة أن المشكلة الرئيسية هي تجربة 30 دقيقة أو أكثر من اليقظة أثناء الليل. أولئك الذين وجدوا أنفسهم مستيقظين لأكثر من نصف ساعة أثناء الليل شهدوا ارتفاع خطر الإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بأولئك الذين لديهم أقل من 30 دقيقة من الاستيقاظ.
بالإضافة إلى ذلك، جمعت دراسة أجريت عام 2015 في مجلة Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention نتائج أكثر من 20 عامًا من البحث. وأظهرت الدراسة ذلك كان الرجال الذين يعملون في نوبات ليلية أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالرجال الذين لم يعملوا ليلاً على الإطلاق. وكشفت أيضًا أن الرجال في اليابان الذين ينامون أكثر من تسع ساعات في الليلة أظهروا انخفاضًا بنسبة 64٪ في معدل الإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالرجال الذين ينامون ما بين سبع إلى ثماني ساعات في الليلة.
الإجهاد المزمن
يمكن أن يكون الإجهاد ضارًا جدًا بالجسم على عدد من المستويات، وفقًا لمايو كلينك. تتراوح التأثيرات التي يمكن أن تحدثها من تأثيرات جسدية مثل ألم الصدر والإرهاق وضعف جهاز المناعة إلى تأثيرات سلوكية مثل الإفراط في تناول الطعام وإساءة استخدام المخدرات أو الكحول. ولكنه يمكن أيضًا أن يضع ضغطًا لا داعي له على البروستاتا، كما يتضح من دراسة أجريت عام 2005 في الطب النفسي الجسدي. في تلك الدراسة، كان الرجال الذين لديهم مستويات أعلى من التوتر يواجهون صعوبة أكبر في إفراغ مثانتهم مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
وفقا لمعهد الغرب الأوسط للعلاج غير الجراحي، فإن الهرمونات التي يفرزها التوتر يمكن أن تلعب دورا في تضخم البروستاتا. يميل هرمون الكورتيزول، الذي يتم إنتاجه خلال لحظات التوتر، إلى تقليل مستويات هرمون التستوستيرون ورفع مستويات هرمون الاستروجين. مع ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين، فإنه يمكن أن يحفز نمو خلايا البروستاتا، مما يؤدي إلى تضخم البروستاتا الحميد. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إطلاق الأدرينالين وتثبيط مستويات الزنك في الجسم، وكلاهما من العوامل التي يمكن أن تساهم في تضخم البروستاتا.
احتباس في البول
على الرغم من أن حبس البول لفترة طويلة جدًا لن يؤدي إلى تلف البروستاتا بشكل مباشر، إلا أنه يمكن أن يخلق مشكلات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم صحة البروستاتا، خاصة عند الرجال الذين يعانون بالفعل من تضخم البروستاتا الحميد. وفقا لجامعة ييل الطبية، فإن الرجال الذين يعانون من تضخم البروستاتا والذين لا يفرغون مثانتهم بشكل كامل قد يجدون أن سعة المثانة لديهم أقل ويتطور لديهم إلحاح أكبر وتكرار التبول.
بالإضافة إلى ذلك، فإن حبس البول لفترة طويلة جدًا يمكن أن يتسبب أيضًا في تكاثر البكتيريا في الجسم (عبر Medical News Today). يمكن للبكتيريا مثل الإشريكية القولونية أن تجد طريقها إلى البربخ، وهو الجزء العلوي الموجود فوق الخصيتين، أو إلى مجرى البول، الذي يحمل البول من المثانة إلى خارج الجسم. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي انتشار البكتيريا إلى التهابات المسالك البولية. هذه البكتيريا نفسها يمكن أن تسبب أيضًا التهاب البروستاتا البكتيري الحاد، وفقًا لـ Medline Plus. يمكن أن يصاحب التهاب البروستاتا الحاد عدد من الأعراض، بما في ذلك الحمى والقشعريرة ووجود دم في البول والألم أثناء القذف. إذا واجهت هذه الأعراض، يجب عليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور.