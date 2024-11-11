الأخطاء الشائعة التي تضر صحة البروستاتا سرًا

عند الرجال، البروستاتا هي غدة صغيرة، وبالتالي يتم تجاهلها. موقعه أمام المستقيم أسفل المثانة مباشرة يعني أن كل شيء بدءًا من التبول وحتى الأداء الجنسي يمكن أن يتأثر إذا ظهرت مشاكل في البروستاتا (عبر Harvard Health). مع مرور الوقت، يمكن أن يعاني الرجال من مجموعة واسعة من مشاكل البروستاتا، بدءًا من تضخم البروستاتا، المعروف باسم تضخم البروستاتا الحميد، أو BPH، إلى مشكلات أكثر خطورة مثل سرطان البروستاتا. في الواقع، ما بين تسعة إلى 16٪ من الرجال سيعانون من التهاب البروستاتا، أو التهاب البروستاتا، في حياتهم.

هناك عدد من الأشياء التي يمكن للرجل القيام بها للحفاظ على صحة البروستاتا، وفقا لجونز هوبكنز ميديسن. وتشمل هذه الحفاظ على نظام غذائي صحي، وزيادة فيتامين د مع تقليل فيتامين ه، وإجراء فحوصات منتظمة. ومع ذلك، على الرغم من حسن النية التي قد تكون عليها، هناك أشياء صغيرة يمكنك القيام بها يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد ومشاكل البروستاتا الأخرى.