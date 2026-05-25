الأخوات السالزيان يباركن لوك كورنيت لاعب توتنهام قبل الفوز في المباراة الرابعة

ربما حصل توتنهام على بعض المساعدة الإلهية في فوزه على الرعد بنتيجة 103-82.

كانت تجلس في الملعب لتحقيق الفوز في المباراة الرابعة يوم الأحد مجموعة من الراهبات الكاثوليكيات المعروفات باسم راهبات سانت جون بوسكو الساليزيات، اللاتي ارتدين قمصان توتنهام وشوهدن يتفاعلن مع العديد من اللاعبين قبل المباراة.

حتى أن لاعب وسط توتنهام، لوك كورنيت، تلقى مباركة من راهبتين، تم التقاطها بالفيديو وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما نشرت قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالفريق مقطع فيديو للراهبات المحبات لكرة السلة وهم يهتفن “Go Spurs Go!”

تعود شعبية “راهبات توتنهام” إلى التسعينيات، وفقًا لصحيفة سان أنطونيو إكسبريس نيوز.

استخدمته مجموعة الراهبات لفهم الاهتمامات المشتركة ومشاركة الطلاب في مدرسة سانت جون بوسكو بشكل أفضل.

وقالت الأخت برناديت موتا للموقع: “إن خدمتنا مع الشباب، ونحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على التحدث معهم والتحدث معهم”. “يمكنني التحدث عن كرة السلة مع الأطفال، وهو شيء استمتعت حقًا بمشاهدته.”

أصبحت الأخوات مشجعات مجربات وحقيقيات منذ أن بدأن في تشجيع الفريق، ومن بين بعض اللاعبين المفضلين لديهم في تشكيلة هذا العام مواطن نيوجيرسي ونجم روتجرز السابق ديلان هاربر، بسبب التحاقه بمدرسة ثانوية تابعة للأخوات الساليزيان.

Kornet هي أيضًا من بين المفضلة لديهم.

وقالت الأخت مارغريت ناتال لصحيفة سان أنطونيو إكسبريس نيوز إنهم يصلون من أجل توتنهام بانتظام.

قال ناتال: “نحن نبقيهم في الصلاة، وليس من حقهم أن يفوزوا”. “الأمر يتعلق بالروح الرياضية الجيدة، وأن يتذكروا من هم. وأنهم قدوة. نحن ندعو الله أن يلعبوا بأفضل ما لديهم. وندعو الله أن يفهموا مسؤوليتهم.”

يبدو أن صلواتهم استجابت يوم الأحد عندما حقق توتنهام فوزًا متتاليًا على الرعد.

وسجل كورنيت ست نقاط في تسديد 3 من 4 في 13 دقيقة على الملعب.

وسجل نجم توتنهام فيكتور ويمبانياما أعلى مستوى في المباراة 33 نقطة في 11 من 22 تسديدة، إلى جانب ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة وثلاث كتل.