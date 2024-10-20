الأداة التي تحتاجها لسكاكين المطبخ الحادة للغاية في المنزل

إذا بدأت تلاحظ أن سكينك المفضل يواجه صعوبة في تقطيع الخضروات، فقد حان الوقت لشحذها. ليس من الصعب استخدام شفرات السكاكين الباهتة في المطبخ فحسب، بل إنها في الواقع أكثر خطورة في الاستخدام من الشفرات المشحذة، لذا فإن الشحذ المنتظم أمر لا بد منه. قد يكون لديك قضيب شحذ، أو مبراة سكاكين كهربائية، أو أداة شحذ مشقوقة، لكن لا شيء منها يقارن بالنتائج التي ستحصل عليها من حجر المشحذ.
تم استخدام أحجار الشحذ، المعروفة أيضًا باسم أحجار الشحذ، لعدة قرون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اليابان وإنجلترا والولايات المتحدة. وهي عبارة عن كتل حجرية مستطيلة يمكن العثور عليها بشكل طبيعي أو تصنيعها. هل تتساءل عما إذا كان بإمكانك التوجه إلى الخارج والاستيلاء على أي صخرة قديمة لسحب نصل سكينك؟ ليس تمامًا، حيث يجب أن تكون أحجار الشحذ مسامية حتى تمتص مواد التشحيم مثل الماء أو الزيت لتعمل بشكل صحيح. بخلاف ذلك، فإنك تقوم بسحب المعدن الجاف على الحجر الجاف، مما قد يتسبب في التصاق الشفرة بالصخور الصغيرة، مما يؤدي إلى الضربات والخدوش. بالمثل، أنت تريد حجرًا ذو سطح أملس، لذلك من الأفضل شراء حجر شحذ حقيقي. تحتوي معظم أحجار الشحذ أيضًا على جانب خشن للحلاقة الأولية وجانب ناعم للمسات النهائية الأكثر دقة.
لماذا تتفوق أحجار الشحذ في شحذ السكاكين؟
عندما تشحذ سكاكينك، فإنك بالضرورة تقوم بإزالة كمية صغيرة من المعدن من النصل؛ كما هو الحال مع شحذ قلم رصاص باهت، يجب إزالة الفائض. ومع ذلك، مع طرق الشحذ الأخرى، من السهل للغاية إزالة الكثير من الشفرة. قد لا يبدو هذا مشكلة كبيرة في البداية، ولكن إذا كنت تشحذ سكاكينك بانتظام كما ينبغي، فقد يؤدي ذلك إلى تحويل الشفرة بسرعة إلى نوبة حزينة، مما يتطلب منك استبدالها. في الأساس، مع طرق الشحذ والشحذ الأخرى، من السهل جدًا ارتكاب خطأ باهظ الثمن وإتلاف سكاكينك.
أحد أهم الأسباب لاستخدام حجر الشحذ هو ذلك إنها توفر شحذًا تدريجيًا ومتحكمًا فيه، حيث يمكنك تحديد مقدار الضغط الذي يجب استخدامه والزاوية التي تمسك بها السكين. على الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين شحذ السكاكين الألمانية والسكاكين اليابانية، إلا أنه يمكن استخدام أحجار الشحذ في كليهما، بالإضافة إلى سكاكين التقشير وحتى سكاكين الجيب. مع مبراة السحب اليدوية، على سبيل المثال، تكون الزوايا محددة مسبقًا، بحيث يمكنك استخدامها فقط على نمط واحد من السكين.
كيفية استخدام حجر المشحذ
قبل أن تبدأ في الشحذ، ستحتاج عادةً إلى تبليل حجر المشحذ. تتطلب بعض البرامج التعليمية والعلامات التجارية منك غمر الكتلة بالكامل في الماء لمدة تتراوح من عدة ساعات إلى 45 دقيقة قبل الموعد المحدد. ويدعو آخرون ببساطة إلى رش الماء. وبالطبع، ستحتاج إلى وضع الزيت إذا كنت تستخدم مشحذ الزيت. بمجرد تشحيم حجر المشحذ بدرجة كافية، يمكنك إعداد محطتك عن طريق وضع الحجر على منشفة جافة أو حامل تثبيت إذا كان حجرك مزودًا بواحدة. سيمنح هذا حجرك بعض الإمساك حتى لا ينزلق أثناء الشحذ.
ثم، خذ سكينك وضعه على الحجر، واعمل في أقسام صغيرة. مع مواجهة الجانب الخشن من الحجر للأعلى، اسحب الشفرة ببطء بعيدًا عنك بزاوية 15 إلى 20 درجة مع الضغط الخفيف، مع العمل في اتجاه واحد فقط. كرر ذلك عدة مرات قبل الانتقال إلى القسم التالي من الشفرة حتى تصل إلى القمة. اقلب السكين حتى تتمكن من شحذ الجانب الآخر بنفس الطريقة. أخيرًا، اقلب الحجر إلى الجانب الناعم واسحب طول الشفرة بالكامل عبر الحجر على كلا الجانبين للحصول على تلميع نهائي وشحذ. ثم اغسل الشفرة جيدًا وتأكد من تجفيف السكين بالكامل. حاول ألا تكون متحمسًا للغاية لعملية الشحذ، إذ يمكنك دائمًا حلاقة المزيد من الشفرة، لكن لا يمكنك إعادة تشغيل الشفرة مرة أخرى بعد انتهاء الشفرة. هل أنت مستعد لتجربة واحدة؟ يتوفر حجر شحذ سكين Sharp Pebble Premium Whetstone مقابل 39.99 دولارًا.