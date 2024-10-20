الأداة التي تحتاجها لسكاكين المطبخ الحادة للغاية في المنزل

إذا بدأت تلاحظ أن سكينك المفضل يواجه صعوبة في تقطيع الخضروات، فقد حان الوقت لشحذها. ليس من الصعب استخدام شفرات السكاكين الباهتة في المطبخ فحسب، بل إنها في الواقع أكثر خطورة في الاستخدام من الشفرات المشحذة، لذا فإن الشحذ المنتظم أمر لا بد منه. قد يكون لديك قضيب شحذ، أو مبراة سكاكين كهربائية، أو أداة شحذ مشقوقة، لكن لا شيء منها يقارن بالنتائج التي ستحصل عليها من حجر المشحذ.

تم استخدام أحجار الشحذ، المعروفة أيضًا باسم أحجار الشحذ، لعدة قرون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اليابان وإنجلترا والولايات المتحدة. وهي عبارة عن كتل حجرية مستطيلة يمكن العثور عليها بشكل طبيعي أو تصنيعها. هل تتساءل عما إذا كان بإمكانك التوجه إلى الخارج والاستيلاء على أي صخرة قديمة لسحب نصل سكينك؟ ليس تمامًا، حيث يجب أن تكون أحجار الشحذ مسامية حتى تمتص مواد التشحيم مثل الماء أو الزيت لتعمل بشكل صحيح. بخلاف ذلك، فإنك تقوم بسحب المعدن الجاف على الحجر الجاف، مما قد يتسبب في التصاق الشفرة بالصخور الصغيرة، مما يؤدي إلى الضربات والخدوش. بالمثل، أنت تريد حجرًا ذو سطح أملس، لذلك من الأفضل شراء حجر شحذ حقيقي. تحتوي معظم أحجار الشحذ أيضًا على جانب خشن للحلاقة الأولية وجانب ناعم للمسات النهائية الأكثر دقة.