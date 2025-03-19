الأداة باهظة الثمن التي يمكنك استئجارها بالفعل لمشروع التلاشي المنزلي المقبل

سواء كنت ترتدي أرضية أو دشًا أو باكسبلاش ، فإن أحد أهم الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها هي التأكد من قطع كل بلاط بشكل صحيح. يمكن أن تسبب البلاط المقطوع بشكل سيء مشاكل خطيرة. ستكون الفجوات بين البلاط أكبر ، مما قد يجعل من المرجح أن تخترق الماء إذا لم يتم تثبيت الجص بشكل صحيح. علاوة على ذلك ، فإن البلاط الذي لا يتم قطعه بشكل صحيح يمكن أن يكون أكثر عرضة للكسر ، مما قد يؤدي إلى إحباطات مستقبلية وحتى مخاوف تتعلق بالسلامة.
عندما تتطلع إلى صنع نظافة وحتى تخفيضات ، تسود أحد الأداة العليا: منشار بلاط مبلل. كما تعلمون ، تستخدم هذه المناشير الخاصة المياه للمساعدة في ضمان قطع كل قطعة من البلاط بشكل نظيف – وللتأكد من أن الأداة لا تسخن في هذه العملية. هناك مشكلة واحدة فقط للمنزل Diyers. المنشار الرطب هو أداة باهظة الثمن. على الرغم من أنه يمكنك العثور على بعض النماذج التي تكلف أقل من 300 دولار ، إلا أن البعض الآخر يمكن أن يكلف ما يصل إلى 900 دولار. من المحتمل ألا يكون أي من هذه الأرقام في الميزانية ، خاصة إذا كنت تتطلع إلى إكمال مشروع لمرة واحدة.
على الرغم من أنه يمكنك قطع البلاط باستخدام أدوات وطرق أخرى ، إلا أن العملية ستكون أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا طويلاً. لحسن الحظ ، هناك حل ميسور التكلفة يتيح لك استخدام منشار بلاط دون إنفاق عدة مئات من الدولارات لشراء واحدة. يمكنك استئجار منشار البلاط الرطب من متاجر تحسين المنازل المختلفة.
وفر المال عن طريق استئجار منشار البلاط الرطب لتحسين منزلك ومشاريع DIY
مناشير البلاط هي واحدة من تلك الأشياء التي ربما لم تكن قد أدركت أنه يمكنك استئجار Lowe أو Home Depot. توفر سلاسل تحسين المنازل هذه العديد من تأجير أدوات الطاقة لـ Diyers الذين لا يستطيعون تبرير شراء أداة لن تستخدمها كثيرًا. يمكن أن تكون منشار البلاط الرطب من الأصول القيمة عند محاولة متابعة تلك النصائح التي يجب معرفتها لتثبيت أرضية بلاط أو تبليط دش أو تثبيت باكسبلاش بلاط مترو الأنفاق في مطبخك.
يحتوي Home Depot على بعض الطرز المتاحة مقابل ما يزيد قليلاً عن 20 دولارًا لفترة تأجير مدتها أربع ساعات. من المحتمل أن يتم تشغيل مناشير البلاط الأكبر مقابل 50 دولارًا لنفس الفترة ، لكن هذا لا يزال أرخص بكثير من شراء واحدة إذا كنت بحاجة إليها فقط لفترة قصيرة من الوقت. بالطبع ، قد يختلف التسعير بناءً على المكان الذي تعيش فيه.
قد يحتوي متجرك المحلي على مجموعة من الطرز ، بما في ذلك المناشير المدمجة على الطاولة للمشاريع الأصغر والمناشير الكبيرة ذات الدرجة المهنية لمساعدتك على معالجة وظيفة أكبر بسهولة ودقة. ومع ذلك ، قد يختلف التوفر بين المواقع ، لذا تأكد من الاتصال بمتجرك المحلي أو زيارة موقع الويب الخاص به لتأكيد أن الأداة المحددة التي تريدها متوفرة.