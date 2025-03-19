الأداة باهظة الثمن التي يمكنك استئجارها بالفعل لمشروع التلاشي المنزلي المقبل

سواء كنت ترتدي أرضية أو دشًا أو باكسبلاش ، فإن أحد أهم الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها هي التأكد من قطع كل بلاط بشكل صحيح. يمكن أن تسبب البلاط المقطوع بشكل سيء مشاكل خطيرة. ستكون الفجوات بين البلاط أكبر ، مما قد يجعل من المرجح أن تخترق الماء إذا لم يتم تثبيت الجص بشكل صحيح. علاوة على ذلك ، فإن البلاط الذي لا يتم قطعه بشكل صحيح يمكن أن يكون أكثر عرضة للكسر ، مما قد يؤدي إلى إحباطات مستقبلية وحتى مخاوف تتعلق بالسلامة.

عندما تتطلع إلى صنع نظافة وحتى تخفيضات ، تسود أحد الأداة العليا: منشار بلاط مبلل. كما تعلمون ، تستخدم هذه المناشير الخاصة المياه للمساعدة في ضمان قطع كل قطعة من البلاط بشكل نظيف – وللتأكد من أن الأداة لا تسخن في هذه العملية. هناك مشكلة واحدة فقط للمنزل Diyers. المنشار الرطب هو أداة باهظة الثمن. على الرغم من أنه يمكنك العثور على بعض النماذج التي تكلف أقل من 300 دولار ، إلا أن البعض الآخر يمكن أن يكلف ما يصل إلى 900 دولار. من المحتمل ألا يكون أي من هذه الأرقام في الميزانية ، خاصة إذا كنت تتطلع إلى إكمال مشروع لمرة واحدة.

على الرغم من أنه يمكنك قطع البلاط باستخدام أدوات وطرق أخرى ، إلا أن العملية ستكون أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا طويلاً. لحسن الحظ ، هناك حل ميسور التكلفة يتيح لك استخدام منشار بلاط دون إنفاق عدة مئات من الدولارات لشراء واحدة. يمكنك استئجار منشار البلاط الرطب من متاجر تحسين المنازل المختلفة.