الأداة ذات الأسعار المعقولة التي تجعل تنظيف أرضيات بلاط الحمام مهمة سريعة وسهلة

ربما تكون على دراية بقوة الممسحات عندما يتعلق الأمر بتنظيف دش الحمام والمرايا. أثناء الاستحمام، تكون هذه الأدوات الصغيرة سهلة الاستخدام فعالة في منع تراكم بقايا الصابون ورواسب الماء العسر. على المرايا، يمكنها مسح الماء أو المنظف، مما يترك لمسة نهائية خالية من الخطوط. يمكن لأدوات التنظيف هذه أن تساعد في تثبيت ورق الحائط. ولكن هل فكرت يومًا في استخدامها على أرضيات بلاط حمامك؟
تشتهر أرضيات الحمامات بتراكم الغبار، والتي يجب إزالتها قبل التطهير أو المسح. يمكن للممسحة المصنوعة من الألياف الدقيقة جمع الغبار والحطام من الأرضية بشكل فعال، مما يؤدي إلى تحضير السطح. بمجرد الانتهاء من المسح، يمكن لممسحة مطاطية إزالة الماء الزائد للحصول على لمسة نهائية خالية من الخطوط.
عندما تتخيل ممسحة مطاطية، ربما يتبادر إلى ذهنك نموذج صغير محمول من المطاط أو السيليكون. تتوفر هذه الأدوات بعدة رؤوس مختلفة، بما في ذلك المطاط والألياف الدقيقة والرغوة والسيليكون والنيوبرين. إنها متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام، مما يجعلها إضافة عملية لروتين تنظيف أرضية الحمام.
كيفية تنظيف أرضيات الحمام بالممسحة
يعد غسل أرضيات الحمام إحدى الطرق الذكية التي يجب أن تستخدم بها ممسحة مطاطية حول منزلك، والخطوات بسيطة. يمكن لممسحة مطاطية ذات مقبض طويل مع وسادة من الألياف الدقيقة وشفرة مطاطية، مثل ممسحة النوافذ الاحترافية 2 في 1 من أمازون، تقليل عدد الأدوات التي تحتاجها. بدلًا من ذلك، يمكنك شراء ممسحات أرضية منفصلة من الألياف الدقيقة والمطاطية إذا كنت تفضل ذلك.
لتنظيف أرضياتك، ابدأ بالتقاط أي حطام أو قمامة كبيرة، مثل ورق التواليت الذي قد يكون سقط على الأرض. ثم قم بتشغيل ممسحة الألياف الدقيقة على الأرض لالتقاط كل الغبار والأوساخ. امزج محلول التنظيف الخاص بك مع المنظف المفضل لديك، أو جرب إحدى هذه الطرق الطبيعية لجعل رائحة ماء الممسحة جيدة وامسح أرضياتك. أخيرًا، اعمل من أحد أطراف الغرفة إلى الطرف الآخر، وقم بتمرير ممسحتك المطاطية على بلاط الحمام، مع التداخل قليلاً أثناء تقدمك. سيؤدي القيام بذلك إلى إزالة أي مياه زائدة أو أوساخ، مما يدفعها إلى كومة، والتي يمكنك بعد ذلك مسحها بمنشفة من الألياف الدقيقة. وستكون النتيجة الحصول على أرضية نظيفة تمامًا وخالية من الخطوط، بأقل جهد من جانبك.