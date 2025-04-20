الأدغال المزروعة في مفقود المناظر الطبيعية في الفناء الأمامي

يمكن أن تكون شجيرات التوت طريقة مثالية لإضافة الملوثات العضوية الثابتة من الألوان إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك. إذا كنت تبحث عن أفكار رائعة للمناظر الطبيعية لإثارة الفناء الخاص بك ، فهناك عدد قليل من النباتات مثالية من التوت. على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون لديك الكثير من الخيارات للشجيرات ذات التوت الأبيض أو الأحمر أو الأرجواني ، إلا أنه يمكنك أيضًا التفكير في الذهاب إلى شيء مختلف قليلاً وزراعة شجيرة مع التوت الوردي الخدود. يعد “Berry” (Symphoricarpos “Sofie) من شجيرة كورالبيري في أمريكا الشمالية الأصلية مثالية لجلب اللون الوردي إلى الفناء الأمامي الخاص بك دون جهد ضئيل.
نظرًا لأنهم يتسامحون مع مجموعة من الظروف في التربة والضوء ، من السهل الجمع بين الأكروية مثل “التوت الفخور” مع شجيرات أخرى لإنشاء شاشات شاشات طبيعية مذهلة. إنها ليست رائعة فقط لجلب التوت الجميل وأوراق الشجر الكثيفة إلى الفناء الأمامي أيضًا. تعتبر الكورباتية مثالية أيضًا لجذب الطيور المغردة والملقحات ، وهي حتى نبات مضيف لبعض أنواع العث. يجب على آباء الأطفال الصغار توخي الحذر مع هذا النبات ، لأن التوت ، على الرغم من جمالهم ، سامة.
كيف تنمو شجيرات “الفخور التوت” في المناظر الطبيعية الخاصة بك
موطنهم في شرق ووسط الولايات المتحدة ، فإن البريد العليق يتسامح مع البارد ، ويمكن للكثيرين البقاء على قيد الحياة في المناطق حتى منطقة وزارة الزراعة الأمريكية 2. في حين أن صنف “التوت الفخور” لا يهدف إلى التحمل البارد ، إلا أنه من الصعب في المناطق من 3 إلى 7. “التوت الفخور” متسامحون أيضًا مع ضعف التربة ويمكنه التعامل مع مجموعة من أنواع التربة. على الرغم من أنها تنمو بشكل أفضل مع الري من حين لآخر ، إلا أنها قادرة أيضًا على التعامل مع مواقع جافة نسبيًا.
نظرًا لأن “التوت الفخور” نادراً ما تنمو أكبر من 4 أقدام و 4 أقدام ، فهي مصانع مناظر طبيعية مثالية للمساحات الصغيرة وطريقة مثالية لصيانة منخفضة لإضافة نداء كبح إلى الفناء الأمامي. سواء أكنت تقترنهم بشجيرات دائمة أخرى أو مع نباتات سنوية مثالية للساحة الأمامية الخاصة بك ، فإن “التوت الفخور” يضيف عناصر فريدة وجميلة إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك.