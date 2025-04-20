الأدغال المزروعة في مفقود المناظر الطبيعية في الفناء الأمامي

يمكن أن تكون شجيرات التوت طريقة مثالية لإضافة الملوثات العضوية الثابتة من الألوان إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك. إذا كنت تبحث عن أفكار رائعة للمناظر الطبيعية لإثارة الفناء الخاص بك ، فهناك عدد قليل من النباتات مثالية من التوت. على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون لديك الكثير من الخيارات للشجيرات ذات التوت الأبيض أو الأحمر أو الأرجواني ، إلا أنه يمكنك أيضًا التفكير في الذهاب إلى شيء مختلف قليلاً وزراعة شجيرة مع التوت الوردي الخدود. يعد “Berry” (Symphoricarpos “Sofie) من شجيرة كورالبيري في أمريكا الشمالية الأصلية مثالية لجلب اللون الوردي إلى الفناء الأمامي الخاص بك دون جهد ضئيل.

نظرًا لأنهم يتسامحون مع مجموعة من الظروف في التربة والضوء ، من السهل الجمع بين الأكروية مثل “التوت الفخور” مع شجيرات أخرى لإنشاء شاشات شاشات طبيعية مذهلة. إنها ليست رائعة فقط لجلب التوت الجميل وأوراق الشجر الكثيفة إلى الفناء الأمامي أيضًا. تعتبر الكورباتية مثالية أيضًا لجذب الطيور المغردة والملقحات ، وهي حتى نبات مضيف لبعض أنواع العث. يجب على آباء الأطفال الصغار توخي الحذر مع هذا النبات ، لأن التوت ، على الرغم من جمالهم ، سامة.