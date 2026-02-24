الأدوات المنزلية التي يمكن إعادة استخدامها لتخزين الأكياس البلاستيكية

كيف حالك مع “حقيبة الحقائب” الخاصة بك؟ كما تعلم – تلك الحقيبة الكبيرة التي لديك تخزن عشرات أو ربما حتى مئات الأكياس البلاستيكية وتشغل مساحة في منزلك. أو ربما ليس لديك كيس من الحقائب، ولكن كومة من الحقائب محشوة في درج أو خزانة. يحب بعض الأشخاص التخلص من الأكياس البلاستيكية القديمة عن طريق طيها على شكل مثلثات صغيرة، لكن قد تجد هذه الطريقة كثيفة العمالة بعض الشيء. ضع في اعتبارك سهولة وراحة تحويل أحد الأغراض المنزلية التي تمتلكها بالفعل إلى مساحة تخزين فعالة وجذابة. على سبيل المثال، يمكنك إعادة استخدام علبة القهوة القديمة لتنظيم الفوضى في الأكياس البلاستيكية أو إعادة تدوير علبة المناديل.

ضع في اعتبارك أن أغراضك المنزلية يجب أن تكون نظيفة وجافة قبل البدء في إعادة استخدام أي مواد. تم تصميم حاويات معينة، مثل صناديق المناديل وحاويات مناديل التنظيف، بحيث عندما تسحب منديلًا أو تمسح، يظهر المنديل التالي ليحل محله. يعمل هذا السحر بسبب الطريقة التي يتم بها تعبئة المحتويات في الحاوية. يمكنك تحقيق نفس التأثير مع معظم عناصر تخزين الأكياس المعاد استخدامها عن طريق تمرير جزء من كل كيس عبر مقابض حقيبة أخرى، وتكرار العملية لجميع الأكياس التي تضعها في الحاوية.