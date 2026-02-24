الأدوات المنزلية التي يمكن إعادة استخدامها لتخزين الأكياس البلاستيكية

كيف حالك مع “حقيبة الحقائب” الخاصة بك؟ كما تعلم – تلك الحقيبة الكبيرة التي لديك تخزن عشرات أو ربما حتى مئات الأكياس البلاستيكية وتشغل مساحة في منزلك. أو ربما ليس لديك كيس من الحقائب، ولكن كومة من الحقائب محشوة في درج أو خزانة. يحب بعض الأشخاص التخلص من الأكياس البلاستيكية القديمة عن طريق طيها على شكل مثلثات صغيرة، لكن قد تجد هذه الطريقة كثيفة العمالة بعض الشيء. ضع في اعتبارك سهولة وراحة تحويل أحد الأغراض المنزلية التي تمتلكها بالفعل إلى مساحة تخزين فعالة وجذابة. على سبيل المثال، يمكنك إعادة استخدام علبة القهوة القديمة لتنظيم الفوضى في الأكياس البلاستيكية أو إعادة تدوير علبة المناديل.
ضع في اعتبارك أن أغراضك المنزلية يجب أن تكون نظيفة وجافة قبل البدء في إعادة استخدام أي مواد. تم تصميم حاويات معينة، مثل صناديق المناديل وحاويات مناديل التنظيف، بحيث عندما تسحب منديلًا أو تمسح، يظهر المنديل التالي ليحل محله. يعمل هذا السحر بسبب الطريقة التي يتم بها تعبئة المحتويات في الحاوية. يمكنك تحقيق نفس التأثير مع معظم عناصر تخزين الأكياس المعاد استخدامها عن طريق تمرير جزء من كل كيس عبر مقابض حقيبة أخرى، وتكرار العملية لجميع الأكياس التي تضعها في الحاوية.
علبة مناديل مبللة للأطفال
تعمل حاوية مناديل الأطفال بشكل جيد لتخزين الأكياس البلاستيكية لأنها مصنوعة بالفعل بحيث يتم انتزاع العناصر من فتحتها. يمكنك اختيار ترك الحاوية كما هي – بعض حاويات مناديل الأطفال تأتي بالفعل بتصميمات جميلة – أو تزيينها بالطلاء أو الورق الأنيق المقوى باللاصق. لا يتمتع هذا النوع من الحاويات بسعة كبيرة جدًا للأكياس البلاستيكية، ولكنه قابل للحمل بشكل جيد للرحلات البرية. يمكنك أيضًا صنعها لغرف متعددة في منزلك.
غطاء علبة مناديل مثبت على الحائط
أحد الأشكال المختلفة لحامل علبة المناديل الكلاسيكي المُعاد استخدامه لتخزين الحقائب هو غطاء علبة المناديل في إصدار فردي أو مزدوج. تأتي هذه الأغطية في مجموعة متنوعة من المواد – الأكريليك، والروطان، والمعدن، والخشب، والجلد، والمزيد – لذا فإن نسختك المعاد استخدامها ستتناسب بشكل جيد مع ديكور منزلك. يمكنك قلب الغطاء عموديًا وتثبيته على الحائط أو تركه أفقيًا على السطح. من السهل الإمساك بالحقائب وإعادة تحميلها في الغطاء.
حاوية مناديل التنظيف الأسطوانية
تتميز حاويات مناديل التنظيف بحجم مناسب، مما يجعلها رائعة لإعادة استخدامها كأكياس تخزين بلاستيكية يمكنك الاحتفاظ بها في خزانة المطبخ أو في سيارتك، بحيث يكون لديك دائمًا كيس بلاستيكي عندما تحتاج إليه. بعد استخدام كل المناديل وإزالة الغلاف البلاستيكي الداخلي الذي تأتي معه العديد من منتجات المناديل، فكر في تزيين الحاوية. بالنسبة للحاويات الأسطوانية مثل هذه، يمكنك اتخاذ الخطوة التالية في طريقة ربط الأكياس الموضحة أعلاه عن طريق لف الأكياس المرتبطة في شكل أسطواني يمكنك وضعه مباشرة في الحاوية.
الأنابيب البلاستيكية
يأخذ هذا في إعادة استخدام الأنابيب البلاستيكية في أكياس تخزين بلاستيكية لمرونة حجمها. على عكس العناصر ذات الحجم الثابت، تأتي الأنابيب البلاستيكية بأقطار مختلفة ويمكن قطعها حسب الطول الذي تريده. تعتبر قطعة الأنابيب التي يبلغ قطرها 4 بوصات والتي يبلغ طولها قدمًا بداية جيدة وستتسع لحوالي أربعين كيسًا، ولكن يمكنك الحصول على أنابيب PVC يصل قطرها إلى 10 بوصات. استخدم منشارًا لقطع فتحة على شكل فتحة فأر كرتونية لسحب الأكياس منها، ثم ضع غطاءًا نهائيًا من مادة PVC عليها لحفظ الحقائب بداخلها. قم بتركيبها على الحائط لتخزين الحقائب بشكل مريح.
حاوية الشوفان
إذا اخترت حاوية شوفان أسطوانية لإعادة استخدامها لتخزين الأكياس البلاستيكية، فربما ترغب في تزيينها لإخفاء هويتها الحقيقية؛ يمكنك حتى تزيين الجزء العلوي إذا كنت ترغب في ذلك. تذكر أن الحاوية مصنوعة من الورق المقوى الرقيق، لذا قد لا يكون الطلاء أفضل وسيلة للاستخدام، لأنه قد يضعفها. جرب استخدام ورق تزيين مدعم بمادة لاصقة بدلًا من ذلك، أو قم بلصق ورق سجل القصاصات على الحاوية. اصنعي فتحة بحجم الربع تقريبًا في الأعلى لسحب الأكياس البلاستيكية منها.
ساق بانت
تتضمن هذه الفكرة الجديدة إعادة تدوير الجزء السفلي من ساق البنطال من البنطلون أو الجينز. يمكنك أيضًا استخدام جزء من أكمام القميص بدلًا من ذلك إذا كان لديك بعض القمصان القديمة التي لم تعد ترتديها. اصنع حاشية على طرفي الساق المقطوعة. قم بتمرير رباط من خلال إحدى الحاشية لأعلى حاوية الكيس ومرونة من خلال الحاشية الأخرى لتكون أسفل الحاوية. يمكنك تحميل الأكياس في الطرف العلوي وسحبها من الأسفل.
علبة شريحة أسطوانية
تحتوي علب الرقائق الأسطوانية، مثل حاوية دقيق الشوفان، على علامة تجارية من المحتمل أن ترغب في تغطيتها، ويقوم ورق القصاصات مقاس 8 × 11 بوصة بالمهمة. حسنًا تقريبًا. إنها مجرد قطعة قصيرة، ولكن يمكنك تغطية آخر ⅛ بوصة أو نحو ذلك بشريط واشي – أو استخدم ورقًا يتناسق مع لون العلبة. يمكنك لصقه على العلبة بالغراء الساخن. قم بتسمية حاوية التخزين النهائية بأحرف لاصقة أو علامة، إذا رغبت في ذلك. يشغل حل التخزين المحمول ذو السعة الصغيرة مساحة أقل بكثير من كومة من الحقائب.
علبة هدية النبيذ
أحد الأدوات المنزلية الأكثر اتساعًا التي يمكن إعادة استخدامها لتخزين الأكياس البلاستيكية هو صندوق النبيذ القوي. الميزة المفيدة لصندوق النبيذ هي الجزء العلوي الذي يمكن إزالته بسهولة لتحميل المزيد من الحقائب. ضع في اعتبارك لصق درج صغير في الأعلى لتسهيل الأمر. يتم قطع فتحة في القاعدة لتوزيع الأكياس، ويمكن تركيب حاوية تخزين صندوق النبيذ على الحائط أيضًا. الآن بعد أن أصبح لديك منظم مناسب، يمكنك التركيز على طرق مبتكرة لإعادة استخدام الأكياس البلاستيكية في جميع أنحاء المنزل.