الأدوات المنزلية الشائعة التي هي في الواقع نفايات خطرة (وكيفية التخلص منها بأمان)

يمكن أن تحتوي العديد من العناصر الشائعة في منزلك على كميات صغيرة من الزئبق – وهو عنصر يتبخر ويطلق الأبخرة السامة. لم يعد يُسمح لمعظم المنتجات الاستهلاكية باحتواء الزئبق ، ولكن قد يكون لديك موازين حرارة أقدم ، ترموستات ، أصفاد ضغط الدم ، وغيرها من العناصر التي تحتوي عليه. تحتوي المصابيح الفلورية ، بما في ذلك مصابيح الفلورسنت المدمجة (CFLs) ، على كميات صغيرة من الزئبق. إنها آمنة في حين أنها سليمة ، لكن الزئبق يمكن أن يسبب مشكلات إذا كسرت هذه العناصر ، لذلك قد ترغب في التخلص منها كإجراء وقائي. الزئبق ضار أيضا للحياة البرية ، لذلك من المهم التخلص من هذه العناصر بشكل صحيح.

إذا كنت ترغب في إزالة الكائنات التي تحتوي على الزئبق من منزلك ، فتعامل معها على أنها نفايات خطرة ، حيث لا يُسمح بها في مدافن النفايات. ستحتاج إلى نقلهم إلى موقع لجمع النفايات الخطير الذي يقبل العناصر مع الزئبق فيها. قبل نقل العنصر ، ضعه في كيس بلاستيكي أو حاوية تختم بإحكام. هذا يساعد على احتواء الزئبق إذا انكسر العنصر. بعد ذلك ، قم بتسمية الحزمة الخارجية بأنها “Mercury Easte” ، لذلك أي شخص يتلامس معها يدرك المحتويات. يمكنك أيضًا وضع العنصر المضمون في مربع مع حشو أثناء نقله لمنع الكسر.

تساعدك أداة البحث في Earth911 على تحديد موقع برامج إعادة التدوير القريبة لجميع أنواع النفايات الخطرة ، بما في ذلك الزئبق. يمكنك أيضًا العثور على برامج بريد للمصابيح الإضاءة الفلورية. تقدم إدارة النفايات مجموعات إعادة التدوير التي يمكنك شراؤها من أجل CFLs وأضواء أنبوب الفلورسنت. يوفر Wordesecure مجموعة أكبر من أنواع الحاويات التي تسمح لك بإرسال عناصر تحتوي على Mercury لإعادة التدوير والتخلص السليم.