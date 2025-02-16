الأدوات المنزلية الشائعة التي هي في الواقع نفايات خطرة (وكيفية التخلص منها بأمان)

هل تعلم أن النفايات الخطرة يمكن أن تتربص في منزلك؟ قد تكون العديد من المنظفات والأدوات والمنتجات المصممة لجعل حياتك أسهل وحل المشكلات الشائعة سامة أو حتى تصنيفها على أنها نفايات خطرة ، خاصة إذا كانت قابلة للاشتعال أو تآكل أو تفاعلي أو خطرة على البيئة أو بمثابة تهيج. في الواقع ، هناك العديد من العناصر الشائعة التي يجب تجنب وضعها في سلة المهملات بسبب آثارها الخطيرة المحتملة على البشر والحيوانات والبيئة. تعرف على كيفية التخلص من منظفات الفرن ، والعناصر التي تحتوي على الزئبق ، والمبيدات الحشرية.
غالبًا ما يتطلب منك التخلص الصحيح استخدام برامج نفايات خطرة خاصة للحفاظ على المكونات الضارة من تيار القمامة العادي. غالبًا ما تختلف خيارات التخلص من المواد المنزلية السامة أو الخطرة بناءً على المكان الذي تعيش فيه وأنواع خدمات النفايات التي لديك في المنطقة. تقدم بعض البلديات التخلص من النفايات الخطرة على مدار العام ، بينما يستضيف آخرون الأحداث الخاصة بشكل دوري.
التخلص من منظف الفرن في مرافق خاصة
إذا كان تنظيف الفرن الخاص بك مدرجًا في قائمة المهام الخاصة بك ، فيمكنك استخدام منظفات الفرن التجارية لجعل المهمة أسهل. ومع ذلك ، فهي تحتوي على مواد كيميائية كاوية ، والتي يمكن أن تحرق بشرتك وعينك وجهاز الهضوب عند التعرض ، وكذلك تسبب مشاكل في الجهاز التنفسي. على الرغم من أن اللوائح المحلية قد تختلف ، يمكنك في كثير من الأحيان رمي حاوية منظف الفرن الفارغة تمامًا في سلة المهملات. ومع ذلك ، فإن التخلص من الحزمة التي لا تزال تحتوي على منظف الفرن عادة ما يتطلب منك التعامل معها على أنها نفايات خطرة مع التخلص من برنامج النفايات المنزلية المحلية. توفر وكالة حماية البيئة قائمة برامج النفايات الخطرة في كل ولاية لمساعدتك على تحديد خيار قريب يقبل منظفات الفرن ونفايات خطرة مماثلة.
قد يكون لعمليات منظفات الفرن مكونات خطرة أو سامة مختلفة ، بما في ذلك البوتان ، أحادي إيثانولامين ، وهيدروكسيد الصوديوم (ويعرف أيضًا باسم الغسول). إذا كان منظف الفرن الخاص بك يحتوي على هيدروكسيد الصوديوم ، فإن الطريقة الآمنة الوحيدة للتخلص منه هي في موقع لجمع النفايات الخطرة على مدار السنة أو حدث خاص لجمع النفايات الخطرة. تجنب رمي المنظف في سلة المهملات أو سكبها لأسفل. الاستثناء هو منتجات تنظيف الفرن بدون هيدروكسيد الصوديوم. إذا كنت بحاجة إلى التخلص من كمية صغيرة من منظف الفرن الخالي من الغسول ، فيمكنك صبها أسفل الصرف إذا اتبعته بالماء لتخفيف المواد الكيميائية.
إعداد الأدوات المنزلية بأمان تحتوي على الزئبق
يمكن أن تحتوي العديد من العناصر الشائعة في منزلك على كميات صغيرة من الزئبق – وهو عنصر يتبخر ويطلق الأبخرة السامة. لم يعد يُسمح لمعظم المنتجات الاستهلاكية باحتواء الزئبق ، ولكن قد يكون لديك موازين حرارة أقدم ، ترموستات ، أصفاد ضغط الدم ، وغيرها من العناصر التي تحتوي عليه. تحتوي المصابيح الفلورية ، بما في ذلك مصابيح الفلورسنت المدمجة (CFLs) ، على كميات صغيرة من الزئبق. إنها آمنة في حين أنها سليمة ، لكن الزئبق يمكن أن يسبب مشكلات إذا كسرت هذه العناصر ، لذلك قد ترغب في التخلص منها كإجراء وقائي. الزئبق ضار أيضا للحياة البرية ، لذلك من المهم التخلص من هذه العناصر بشكل صحيح.
إذا كنت ترغب في إزالة الكائنات التي تحتوي على الزئبق من منزلك ، فتعامل معها على أنها نفايات خطرة ، حيث لا يُسمح بها في مدافن النفايات. ستحتاج إلى نقلهم إلى موقع لجمع النفايات الخطير الذي يقبل العناصر مع الزئبق فيها. قبل نقل العنصر ، ضعه في كيس بلاستيكي أو حاوية تختم بإحكام. هذا يساعد على احتواء الزئبق إذا انكسر العنصر. بعد ذلك ، قم بتسمية الحزمة الخارجية بأنها “Mercury Easte” ، لذلك أي شخص يتلامس معها يدرك المحتويات. يمكنك أيضًا وضع العنصر المضمون في مربع مع حشو أثناء نقله لمنع الكسر.
تساعدك أداة البحث في Earth911 على تحديد موقع برامج إعادة التدوير القريبة لجميع أنواع النفايات الخطرة ، بما في ذلك الزئبق. يمكنك أيضًا العثور على برامج بريد للمصابيح الإضاءة الفلورية. تقدم إدارة النفايات مجموعات إعادة التدوير التي يمكنك شراؤها من أجل CFLs وأضواء أنبوب الفلورسنت. يوفر Wordesecure مجموعة أكبر من أنواع الحاويات التي تسمح لك بإرسال عناصر تحتوي على Mercury لإعادة التدوير والتخلص السليم.
استخدم برنامج نفايات خطرة للمبيدات الحشرية
قد تكون المواد الكيميائية جزءًا مهمًا من نهجك المتكامل لإدارة الآفات للحفاظ على الحديقة والحديقة الجميلة. مبيد الآفات هو مصطلح واسع يغطي مجموعة من المنتجات الكيميائية التي تقتل أو تتحكم في آفات معينة. ومن الأمثلة على ذلك مبيدات الفطريات ومبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية ومبيدات القوارض ، كل منها يستخدم مواد كيميائية مختلفة لاستهداف آفات محددة. ومع ذلك ، فإن هذه المواد الكيميائية هي أيضًا سامة أو خطرة للحيوانات الأخرى والبشر والنباتات ، وهذا هو السبب في أن التخلص الصحيح ضروري عندما يكون لديك مبيدات آفات.
ابدأ بالتحقق من تسمية منتج مبيدات الآفات الخاص بك ، والذي يجب أن يسرد تعليمات التخزين والتخلص. إذا كان لديك حاوية مبيدات مبيدات فارغة تمامًا ، فيمكنك غسلها ثلاث مرات ورميها في سلة المهملات العادية. يتطلب منك الغسيل الثلاثي أن تملأ الحاوية ربع الطريق بالماء وتهزها بالغطاء بشكل آمن. أكمل هذه العملية ثلاث مرات. يجب استخدام مياه الشطف حيث كان المبيد المقصود وليس ببساطة التخلص من الصرف أو على الأرض. إذا تركت مبيدات الآفات التي لن تستخدمها ، فإن برامج النفايات الخطرة المنزلية تقبل عادة المبيدات الحشرية. استخدم الحاوية الأصلية لنقل المواد الكيميائية ووضعها داخل صندوق بلاستيكي في حالة الانسكابات.
إن إلقاء مبيدات الآفات الزائدة أسفل الصرف ليس خيارًا لأن مرافق العلاج غالبًا ما لا تستطيع إزالة المبيدات الحشرية من مياه الصرف الصحي بشكل كاف. يمكن أن تنتهي المواد الكيميائية في إمدادات المياه المحلية ، مما تسبب في أضرار أو قتل أي كائنات حية في الماء. أثناء استخدام المبيدات الحشرية على العشب وفقًا للتعليمات ، يمكن القيام بأمان ، ليس من الآمن صب المواد الكيميائية الزائدة في أي مكان على الممتلكات الخاصة بك.