الأدوية الشائعة التي من المحتمل أن تتناولها مع القهوة ولا ينبغي أن تكون كذلك

من البيض والحبوب إلى الكعك والحلوى، هناك عدد لا يحصى من الأطعمة تتناسب بشكل جيد مع القهوة. ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن إقران القهوة ببعض الأدوية الموصوفة والتي لا تستلزم وصفة طبية، وذلك غالبًا بسبب الكافيين. قالت الخبيرة الطبية الدكتورة نيريسا فرنانديز (عبر الجمعية الطبية الأمريكية): “من المهم أن تخبر طبيبك عن تناول الكافيين لأنه يمكن أن يتداخل مع الأدوية”.
تناول علاجات نزلات البرد الشائعة التي تحتوي على الفيكسوفينادين والسودوإيفيدرين، على سبيل المثال. تعتبر هذه الأدوية حلمًا إذا كنت تشعر بالمرض لأنها توقف الأعراض المزعجة مثل احتقان الأنف والعطس. ومع ذلك، فإن الكافيين (المنشط) الموجود في القهوة يمكن أن يسبب استجابات غير مقصودة عندما يقترن بها، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.
هناك سبب آخر يجعلك تتجنب تناول هذه الأدوية الشائعة مع القهوة بأي ثمن. عند خلط السودوإيفيدرين والكافيين يمكن أن يؤدي إلى تفاعلات أخرى أيضًا، وفقًا لعالمة السموم الدكتورة كيلي جونسون أربور (عبر الوقاية). وأشار الدكتور جونسون أربور إلى أن “تناول هذه الأدوية في وقت واحد يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الآثار الجانبية غير المرغوب فيها المرتبطة بالمنشطات، بما في ذلك القلق والرعشة وخفقان القلب”.
إعاقة فعالية دواء الغدة الدرقية الشهير
هل تتناول ليفوثيروكسين لعلاج قصور الغدة الدرقية؟ إنه علاج شائع ينجح مع العديد من الأشخاص البالغ عددهم 5٪ في الولايات المتحدة الذين لا تعمل الغدة الدرقية لديهم بشكل طبيعي (عبر المعاهد الوطنية للصحة). ومع ذلك، قد لا يعمل ليفوثيروكسين بشكل فعال إذا تناولته مع القهوة لأن بعض الدراسات أظهرت أن وجود الكافيين قد يقلل من التوافر البيولوجي لليفوثيروكسين.
بحثت مراجعة عام 2021 في مجلة Pharmaceuticals في الدراسات حول الأطعمة والعناصر الغذائية المحتملة التي قد تثبط معدل امتصاص الليفوثيروكسين. وجدت المراجعة بعض الأدلة على أن القهوة قد تتداخل مع طريقة عمل الليفوثيروكسين. وبالتالي، تمت الإشارة إلى توصية للتأكد من وجود “فاصل زمني مناسب” بين توقيت تناول الليفوثيروكسين واستهلاك القهوة. على الرغم من عدم تحديد كلمة “مناسبة”، اقترحت العديد من الدراسات الانتظار لمدة ساعة واحدة بين تناول الدواء والقهوة.
تفاعلات إشكالية مع بعض الأدوية الصحية للقلب
يعيش ملايين الأشخاص مع ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة مرتبطة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. لحسن الحظ، يمكن لحاصرات بيتا مثل بروبرانولول والميتوبرولول أن تساعد في إعادة ضغط الدم إلى مستويات طبيعية وأكثر صحة.
ولكن إذا كنت تتناول أيًا من هذه الأنواع من الأدوية، فقد تحتاج إلى توخي الحذر بشأن كمية القهوة التي تشربها يوميًا. كلما زادت كمية الكافيين التي تشربها، زاد احتمال ارتفاع ضغط الدم لديك، خاصة إذا كنت تشرب كمية من الكافيين أكثر من المعتاد. على الرغم من أن هذه الاستجابة مؤقتة، إلا أنها تلغي تأثير حاصرات بيتا الخافض لضغط الدم.
هذا لا يعني أنه لا يمكنك الاستمتاع بالقهوة بانتظام. قد تحتاج فقط إلى التحدث مع طبيبك أولاً للتأكد من حصولك على ترخيص لتناول الكافيين أثناء تناولك دواء حاصرات بيتا. أو يمكنك التبديل إلى القهوة منزوعة الكافيين، والتي تحتوي على كافيين أقل بنسبة 97٪ تقريبًا من القهوة التي تحتوي على الكافيين، وفقًا للجمعية الوطنية للقهوة.
مشروب سيء للشرب مع أدوية هشاشة العظام
العظام القوية هي المفتاح لتجنب كسور العظام، ووضعية الانحناء، وآلام العظام، وغيرها من العلامات التحذيرية لهشاشة العظام. على الرغم من أن تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم الداعم للعظام وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن يساعد في تقوية العظام، إلا أن تناول الأدوية قد يكون ضروريًا للمرضى الذين يعانون بالفعل من هشاشة العظام.
تُعرف فئة الأدوية الموصوفة لعلاج هشاشة العظام باسم البايفوسفونيت. في حين يمكن تناول بعض البايفوسفونيت عن طريق الوريد، يتم تناول البعض الآخر على شكل أقراص أسبوعية أو شهرية. وإذا كنت تتناول هذه الحبوب، فسوف ترغب في تناولها بدون قهوة، لأن المشروب يمنع بعضًا من امتصاص الدواء.
سلطت مراجعة عام 2021 في مجلة Foods الضوء على نتيجة إحدى الدراسات أن القهوة قللت من امتصاص البايفوسفونيت بنسبة تصل إلى 60٪ مقارنة بامتصاص الدواء عند تناوله مع الماء؛ ومع ذلك، فقد شددت أيضًا على أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث. ومع ذلك، قد يكون من الأفضل الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بين جرعة البايفوسفونيت ورشفة الشواء الداكن.