الأدوية الشائعة التي من المحتمل أن تتناولها مع القهوة ولا ينبغي أن تكون كذلك

من البيض والحبوب إلى الكعك والحلوى، هناك عدد لا يحصى من الأطعمة تتناسب بشكل جيد مع القهوة. ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن إقران القهوة ببعض الأدوية الموصوفة والتي لا تستلزم وصفة طبية، وذلك غالبًا بسبب الكافيين. قالت الخبيرة الطبية الدكتورة نيريسا فرنانديز (عبر الجمعية الطبية الأمريكية): “من المهم أن تخبر طبيبك عن تناول الكافيين لأنه يمكن أن يتداخل مع الأدوية”.

تناول علاجات نزلات البرد الشائعة التي تحتوي على الفيكسوفينادين والسودوإيفيدرين، على سبيل المثال. تعتبر هذه الأدوية حلمًا إذا كنت تشعر بالمرض لأنها توقف الأعراض المزعجة مثل احتقان الأنف والعطس. ومع ذلك، فإن الكافيين (المنشط) الموجود في القهوة يمكن أن يسبب استجابات غير مقصودة عندما يقترن بها، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.

هناك سبب آخر يجعلك تتجنب تناول هذه الأدوية الشائعة مع القهوة بأي ثمن. عند خلط السودوإيفيدرين والكافيين يمكن أن يؤدي إلى تفاعلات أخرى أيضًا، وفقًا لعالمة السموم الدكتورة كيلي جونسون أربور (عبر الوقاية). وأشار الدكتور جونسون أربور إلى أن “تناول هذه الأدوية في وقت واحد يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الآثار الجانبية غير المرغوب فيها المرتبطة بالمنشطات، بما في ذلك القلق والرعشة وخفقان القلب”.