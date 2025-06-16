قد لا يكون الخرف مصدر قلق كبير عندما تكون صغيراً ، لكنه يصبح أكثر أهمية في منتصف العمر. ما هو مخيف؟ وجدت دراسة 2025 في طب الطبيعة أن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا لديهم خطر مدى الحياة 42 ٪ من تطوير الخرف. يمكن أن يرتفع هذا الخطر إلى 60 ٪ للأشخاص السود أو الإناث ، أو يحملون الجين Apoe ε4 المرتبط بالزهايمر. من المتوقع أن يزداد عدد حالات الخرف الجديدة التي يتم تشخيصها كل عام في الولايات المتحدة بشكل مطرد ، حيث يصل إلى حوالي مليون تشخيص جديد للخرف بحلول عام 2060.
مع تقدمك في السن ، يمكنك أيضًا تطوير حالات صحية أخرى يمكن أن تزيد من خطر الخرف ، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والاكتئاب. قد تتناول أيضًا المزيد من الأدوية ، وقد تم ربط بعض هذه الأدوية بزيادة خطر الإصابة بالخرف.
على سبيل المثال ، غالبًا ما يأخذ كبار السن مثبطات مضخة البروتون (PPIs) لتخفيف أعراض مرض الجزر المعدي المريئي (GERD). ومع ذلك ، وجدت دراسة أجريت عام 2016 في علم الأعصاب JAMA وجود علاقة بين استخدام PPI والخرف. بعد تتبع صحة أكثر من 73000 شخص تزيد أعمارهم عن 75 عامًا لمدة سبع سنوات تقريبًا ، وجد الباحثون أن تناول مؤتمرات الأطراف كان مرتبطًا بمخاطر أكبر بنسبة 44 ٪ من الخرف. هذا لا يعني أن PPIs تسبب الخرف ، ولكن قد يكون هناك عوامل أخرى تساعد في شرح الاتصال.
كيف يمكن ربط مؤشر أسعار المنتجين بالخرف
يعتقد بعض الباحثين أن مرض الزهايمر ناتج عن تراكم البروتينات الإفراطية في بيتا الأميلويد ، والتي تشكل لويحات في خلايا الدماغ. درست دراسة أجريت عام 2013 في PLOS One كيف يؤثر Lansoprazole على مضخة Proton Pump (PPI) لخلايا الدماغ في الفئران. في كل من الفئران والخلايا المزروعة في المختبر ، زاد Lansoprazole من إنتاج بروتينات بيتا الأميويد-وخاصة الأنواع المرتبطة بقوة بمرض الزهايمر.
قد يطور كبار السن أيضًا أوجه قصور غذائية بسبب انخفاض الشهية والآثار الجانبية للأدوية ، والتي يمكن أن تتداخل مع امتصاص المغذيات. أحد هذه المغذيات هو فيتامين B12. وجد التحليل التلوي لعام 2023 في مراجعة الخبراء لعلم الجهاز الهضمي وعلم الكبد أن الأشخاص الذين يتناولون مؤشرات الأثر اللغوي كانوا أكثر عرضة بنسبة 42 ٪ من نقص فيتامين B12 المعتدل. تم ربط هذا النقص بالتراجع المعرفي وأنواع مختلفة من الخرف. في الواقع ، وجدت دراسة أجريت عام 2022 في مجلة مرض الزهايمر أن الأشخاص المصابين بالخرف لديهم مستويات أقل من فيتامين B12. (إليك ما تأكله لتقليل خطر مرض الزهايمر.)
قبل أن تتوقف عن أخذ مؤشر أسعار المنتجين الخاص بك ، من المهم النظر في عوامل أخرى. وقالت مراجعة 2023 في علم الأعصاب التي تعمل باللمس أن نقص فيتامين B12 ، وخلل وظيفي في الغدة الدرقية ، وعدوى هيليكوباكتر بيلوري قد تؤثر على العلاقة الظاهرة بين مؤشردي الأنياني والخرف. بالإضافة إلى ذلك ، لم يجد التحليل التلوي 2021 في المجلة الأوروبية لعلم الصيدلة السريرية ، والذي حلل البيانات من 17 دراسة شملت أكثر من مليون شخص ، أي دليل على أن مؤشرات أسعار المنتجين يزيد من خطر الخرف.
الأدوية الأخرى التي قد تكون مرتبطة بمخاطر الخرف
مع ظهور المزيد من أبحاث الخرف ، تجد بعض الدراسات أن الأدوية التي تتجاوز مؤشر أسعار المنتجين قد تكون مرتبطة أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالمرض ، وفقًا لمراجعة 2025 في الأبحاث والتدخلات السريرية. على الرغم من أن المئات من الأدوية قد تمت دراستها ، إلا أن الأدوية مثل المسهلات ، ومضادات الاختلاج ، ومسكنات الألم ، ومضادات الاكتئاب ، ومضادات الذهان ، والأدوية للغثيان والدوار ، أظهرت ارتباطات محتملة مع خطر أعلى من الخرف. ومع ذلك ، فإن النتائج عبر الدراسات كانت غير متسقة ، ومن المحتمل أن تكون الحالة الأساسية التي يتم التعامل معها بدلاً من الدواء نفسه قد تسهم في هذا الخطر.
(يمكنك التنبؤ بخطر الخرف باستخدام أداة جديدة.)
في حين أن بعض الأدوية الحديثة تهدف إلى تقليل لويحات بيتا الأميويد في وقت الزهايمر المبكر ، تشير الأدلة المتزايدة إلى أن الخرف هو مرض معقد يتضمن مسارات بيولوجية متعددة. بمعنى آخر ، يتطلب معالجة أنواع مختلفة من الخرف بشكل فعال فهم أعمق لكيفية تطور هذه الأمراض والتقدم. بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الحالات الأخرى قد تساعد في الواقع على خفض خطر الخرف. على سبيل المثال ، قد تقلل الأدوية لعلاج مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والكوليسترول والسمنة من خطر الخرف. ترتبط بعض المضادات الحيوية ومضادات الالتهابات واللقاحات أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.