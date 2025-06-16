الأدوية الشائعة التي يمكن أن تزيد من خطر الخرف

قد لا يكون الخرف مصدر قلق كبير عندما تكون صغيراً ، لكنه يصبح أكثر أهمية في منتصف العمر. ما هو مخيف؟ وجدت دراسة 2025 في طب الطبيعة أن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا لديهم خطر مدى الحياة 42 ٪ من تطوير الخرف. يمكن أن يرتفع هذا الخطر إلى 60 ٪ للأشخاص السود أو الإناث ، أو يحملون الجين Apoe ε4 المرتبط بالزهايمر. من المتوقع أن يزداد عدد حالات الخرف الجديدة التي يتم تشخيصها كل عام في الولايات المتحدة بشكل مطرد ، حيث يصل إلى حوالي مليون تشخيص جديد للخرف بحلول عام 2060.

مع تقدمك في السن ، يمكنك أيضًا تطوير حالات صحية أخرى يمكن أن تزيد من خطر الخرف ، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والاكتئاب. قد تتناول أيضًا المزيد من الأدوية ، وقد تم ربط بعض هذه الأدوية بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

على سبيل المثال ، غالبًا ما يأخذ كبار السن مثبطات مضخة البروتون (PPIs) لتخفيف أعراض مرض الجزر المعدي المريئي (GERD). ومع ذلك ، وجدت دراسة أجريت عام 2016 في علم الأعصاب JAMA وجود علاقة بين استخدام PPI والخرف. بعد تتبع صحة أكثر من 73000 شخص تزيد أعمارهم عن 75 عامًا لمدة سبع سنوات تقريبًا ، وجد الباحثون أن تناول مؤتمرات الأطراف كان مرتبطًا بمخاطر أكبر بنسبة 44 ٪ من الخرف. هذا لا يعني أن PPIs تسبب الخرف ، ولكن قد يكون هناك عوامل أخرى تساعد في شرح الاتصال.