الأدوية الشائعة ل IBS التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف

وفقًا لمايو كلينك ، فإن متلازمة القولون العصبي (IBS) هي اضطراب يؤثر على الجهاز الهضمي ، وخاصة المعدة والأمعاء. يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض مثل التشنج ، وآلام البطن ، والانتفاخ ، والغاز ، والإسهال ، والإمساك. على الرغم من أن السبب الدقيق لـ IBS غير معروف ، إلا أنه قد يكون مرتبطًا بالمشكلات المتعلقة بانقباضات عضلات الأمعاء أو حساسية الأعصاب أو الالتهابات أو الاختلالات في الميكروبات الأمعاء. الإجهاد وبعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى الأعراض أو تفاقمها. غالبًا ما يشمل العلاج تغييرات نمط الحياة ، وإدارة الإجهاد ، وفي بعض الحالات ، الأدوية.
ومع ذلك ، فإن بعض الأدوية المستخدمة لإدارة أعراض IBS – وخاصة تلك التي تمنع بعض إشارات الأعصاب لتقليل تشنجات الأمعاء – قد تحمل آثارًا جانبية غير مقصودة. تعرضت الأدوية المضادة للكولين ، وهي فئة موصوفة أحيانًا لـ IBS ، تخضع للتدقيق بسبب ارتباطها المحتمل بالتراجع المعرفي. تشير الدراسات إلى أن الاستخدام طويل الأجل لهذه الأدوية قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف ، وخاصة لدى كبار السن.
ما يقوله الأبحاث عن الأدوية المضادة للكولين ومخاطر الخرف
وجدت دراسة أجريت عام 2019 المنشورة في الطب الباطني JAMA أن خطر الإصابة بالخرف أكبر بكثير في الأفراد الذين تناولوا أعلى جرعات تراكمية من الأدوية المضادة للكولين. بناءً على هذه النتائج ، حث المؤلفون على توخي الحذر في وصف هذه الأدوية للبالغين في منتصف العمر وكبار السن. أبلغت دراسة أجريت عام 2015 في الطب الباطني JAMA عن نتائج مماثلة ، ونصحت مرة أخرى أن المرضى الأكبر سنا يستخدمون أدوية بديلة إن أمكن لتقليل تعرضهم.
أبلغت مراجعة أكثر حداثة من عام 2024 والتي نُشرت في الرأي الحالي في أمراض المسالك البولية بالإضافة إلى أن الأدوية المضادة للكولين قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الخرف لدى أولئك الذين لديهم بالفعل هذه الحالة العصبية المدمرة. وذكروا أن الخطر يعتمد على مدى قوة الدواء ، والمدة التي تستغرقها ، والطريقة المعينة التي يعمل بها في الجسم.
أدوية IBS المضادة للخلع وبدائلها
يوضح المؤسسة الدولية للاضطرابات المعوية أن مضادات الكولين مضادة للتشنج (الأدوية التي تقلل من التشنجات أو الانقباضات في الأمعاء) ، بحيث يمكنها تخفيف آلام البطن وعدم الراحة المرتبطة بـ IBS. تشمل مضادات الكولين الأكثر موصوفة بشكل شيوع هيوسايامين (ليفسين ، Nulev ، ليفد) و dicyclomine (بنتيل).
ينص Healthline على أن هناك علاجات أخرى يمكن استخدامها كبدائل لمضادات الكولين. تعمل مثبطات قناة الكالسيوم – مثل أوتيلونيوم ، بينفيريوم ، و Alverine – عن طريق منع عمل الكالسيوم في الأمعاء للاسترخاء على عضلات الأمعاء. يحتوي زيت النعناع ، وهو علاج طبيعي ، على المنثول ، والذي يعمل أيضًا على قنوات الكالسيوم. قد تساعد البروبيوتيك في استعادة توازن الأمعاء ، وتخفيف الأعراض مثل الانتفاخ والألم. قد تحمل هذه الخيارات مخاطر أقل من الآثار الجانبية المعرفية.
يلاحظ Healthline بالإضافة إلى ذلك أهمية إبلاغ طبيبك بتاريخك الطبي وأي أدوية أو مكملات قد تتناولها. أولئك الذين يعانون من البروستاتا الموسع ، والانسداد المعوي ، الوهن العضلي الوبائي ، لا ينبغي أن يستخدم اللاعب المشلول ، وتضيق البطل المضاد للتشنج. يجب على النساء الحوامل أو الرضاعة الطبيعية استشارة الطبيب قبل تناول هذه الأدوية.