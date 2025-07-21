الأدوية الشائعة ل IBS التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف

وفقًا لمايو كلينك ، فإن متلازمة القولون العصبي (IBS) هي اضطراب يؤثر على الجهاز الهضمي ، وخاصة المعدة والأمعاء. يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض مثل التشنج ، وآلام البطن ، والانتفاخ ، والغاز ، والإسهال ، والإمساك. على الرغم من أن السبب الدقيق لـ IBS غير معروف ، إلا أنه قد يكون مرتبطًا بالمشكلات المتعلقة بانقباضات عضلات الأمعاء أو حساسية الأعصاب أو الالتهابات أو الاختلالات في الميكروبات الأمعاء. الإجهاد وبعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى الأعراض أو تفاقمها. غالبًا ما يشمل العلاج تغييرات نمط الحياة ، وإدارة الإجهاد ، وفي بعض الحالات ، الأدوية.

ومع ذلك ، فإن بعض الأدوية المستخدمة لإدارة أعراض IBS – وخاصة تلك التي تمنع بعض إشارات الأعصاب لتقليل تشنجات الأمعاء – قد تحمل آثارًا جانبية غير مقصودة. تعرضت الأدوية المضادة للكولين ، وهي فئة موصوفة أحيانًا لـ IBS ، تخضع للتدقيق بسبب ارتباطها المحتمل بالتراجع المعرفي. تشير الدراسات إلى أن الاستخدام طويل الأجل لهذه الأدوية قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف ، وخاصة لدى كبار السن.