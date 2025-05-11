الأدوية الشهيرة التي غالبا ما يتم تجميعها لعلاج أمراض القلب ومرض السكري

ليس من غير المألوف أن يتناول الناس أكثر من دواء واحد. في الواقع ، يأخذ أكثر من نصف الأمريكيين اثنين على الأقل ، وفقا ل Clinic Mayo. يحدث هذا لأن الأدوية المختلفة قد تدير جوانب مختلفة من حالة صحية. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون لدى الأشخاص أكثر من حالة واحدة ، خاصة إذا كانوا أكبر سناً ، مما يستلزم مزيجًا من المزيد من الأدوية.

من المهم أن تكون على دراية بذلك نظرًا لوجود مخاطر مرتبطة بأتناول أدوية متعددة. يمكن أن يشمل ذلك فرصة متزايدة للآثار الجانبية والتفاعلات الدوائية ، وصعوبة تتبع جداول الأدوية ، والإفراط في وصفها ، خاصةً عندما تشاهد العديد من مقدمي الرعاية الصحية الذين لا ينسيقون الرعاية.

مجموعات معينة من الأدوية شائعة جدًا. ينص Goodrx على أن المزيج الثاني الأكثر شيوعًا من عقارين هو Lisinopril و Metformin. غالبًا ما يتم وصف هذين الاثنين معًا لأن لهما آثار تكميلية مفيدة في علاج مرض السكري وأمراض القلب.