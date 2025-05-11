الأدوية الشهيرة التي غالبا ما يتم تجميعها لعلاج أمراض القلب ومرض السكري

ليس من غير المألوف أن يتناول الناس أكثر من دواء واحد. في الواقع ، يأخذ أكثر من نصف الأمريكيين اثنين على الأقل ، وفقا ل Clinic Mayo. يحدث هذا لأن الأدوية المختلفة قد تدير جوانب مختلفة من حالة صحية. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون لدى الأشخاص أكثر من حالة واحدة ، خاصة إذا كانوا أكبر سناً ، مما يستلزم مزيجًا من المزيد من الأدوية.
من المهم أن تكون على دراية بذلك نظرًا لوجود مخاطر مرتبطة بأتناول أدوية متعددة. يمكن أن يشمل ذلك فرصة متزايدة للآثار الجانبية والتفاعلات الدوائية ، وصعوبة تتبع جداول الأدوية ، والإفراط في وصفها ، خاصةً عندما تشاهد العديد من مقدمي الرعاية الصحية الذين لا ينسيقون الرعاية.
مجموعات معينة من الأدوية شائعة جدًا. ينص Goodrx على أن المزيج الثاني الأكثر شيوعًا من عقارين هو Lisinopril و Metformin. غالبًا ما يتم وصف هذين الاثنين معًا لأن لهما آثار تكميلية مفيدة في علاج مرض السكري وأمراض القلب.
لماذا غالبًا ما يتم وصف Lisinopril و Metformin معًا
يعالج Lisinopril ارتفاع ضغط الدم عن طريق منع مادة تشد الأوعية الدموية ، مما يسمح لهم بالاسترخاء ، وخفض ضغط الدم (اقرأ هذا لمعرفة المدة التي يستغرقها Lisinopril لبدء العمل). يسمح انخفاض ضغط الدم بمزيد من الدم المؤكسج للوصول إلى القلب.
وفي الوقت نفسه ، يساعد الميتفورمين على التحكم في السكر في الدم عن طريق تقليل الكمية التي تم امتصاصها من الطعام وكذلك كمية السكر المصنعة بواسطة الكبد. ويضيفون أنه يزيد أيضًا من حساسية الجسم للأنسولين ، وهو هرمون ينظم مقدار السكر في الدم. (إليك المدة التي يستغرقها الميتفورمين لبدء العمل.)
يعد Lisinopril و Metformin مزيجًا شائعًا لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم المرتبطة بمرض السكري يضر الأوعية الدموية والقلب ، مما يزيد بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب. من خلال تناول كلا الأدوية ، يمكن للعديد من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 إدارة نسبة السكر في الدم وحماية صحة القلب بشكل أفضل.
عيوب محتملة للجمع بين ليسينوبريل وميتفورمين
في حين أن Lisinopril و Metformin وغالبًا ما يتم وصفهم معًا ، فإن هذا لا يعني أنهما خالون تمامًا من القدرة على التفاعل مع بعضهما البعض. هناك خطر معتدل مفاده أن Lisinopril يمكنه تضخيم آثار خفض السكر في الدم للميتفورمين. هذا يعني أن نسبة السكر في الدم قد تنخفض. تشمل العلامات على أن نسبة السكر في الدم قد تتعطل الشعور بالدوار ، والهز ، أو التعب بشكل غير عادي. قد تواجه أيضًا صداعًا أو جوعًا شديدًا أو تهيجًا أو تعرقًا أو مشكلة في التركيز أو شعور بالتوتر أو الارتباك.
إذا واجهت انخفاض نسبة السكر في الدم عند استخدام هذه الأدوية ، فيجب عليك التحدث مع طبيبك. قد تحتاج إلى مراقبة نسبة السكر في الدم عن كثب ، أو قد يختار طبيبك تغيير الجرعة. من المهم بنفس القدر التأكد من أن أطبائك على دراية بجميع الأدوية التي تتناولها ، بما في ذلك الأعشاب والمكملات الغذائية.