الأربعة الكبار المستعبون لإنهاء جفاف الولايات المتحدة للرجال الأمريكيين

لقد مر 22 عامًا منذ أن فاز رجل أمريكي بطول الولايات المتحدة.

هذا هو محلل ESPN الجفاف بات ماكنرو سينتهي هذا العام في مروج Flushing.

وبين الوصيف في العام الماضي ، تايلور فريتز ، وبن شيلتون السريع وفرانسيس تيافوي وتومي بول ، لا يبدو تنبؤ ماكنرو مجنونًا.

قال شيلتون ، 22 عامًا فقط ، (فرانسيس تيافوي) على مستوى مختلف عندما يلعب هنا.

“لا يمكنني الانتظار حتى يحدث ذلك ، وننتقل إلى سؤال مختلف.”

لم تصنع النساء الأمريكيات نهايتهن فحسب ، بل مكدسة الجوائز.

سيرينا ويليامز ، الأخت فينوس ، كوكو جوف ، ماديسون كيز ، صوفيا كينين وسلون ستيفنز فازت جميعها منذ عام 2017.

وصلت امرأة أمريكية إلى نهائيات Grand Slam الأربعة الأخيرة – وفازت بربعين – ودخلت في التغلب على أربعة من أفضل تسعة مواقع في تصنيفات WTA.

الرجال قصة أخرى.

لقد مر أكثر من عقدين منذ أن فاز آندي رودديك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2003.

كان شيلتون لا يزال في الحفاضات ، عمرها أشهر فقط.

لكن اليسار الذي كان يتأرجح في مروج التدفق بعد أن وصلت إلى الدور ربع النهائي في أربعة من آخر 11 بطهمة.

بعد عامين من سباقه إلى الدور نصف النهائي من الولايات المتحدة المفتوحة ، حصل شيلتون على أول لقب له من الماجستير 1000 في كندا ، وحصل على المرتبة رقم 6 في العالم.

وهو مجرد واحد من عدد من الشباب الأميركيين الذين يستعدون على اختراق.

من جانبه ، قال Tiafoe لسنوات إنه لم ير ندرة الألقاب كمشكلة تنس أمريكية ، ولكن مشكلة روجر فيدرر-رافائيل نادال نوفاكوفيتش.

قال تيافوي: “لقد كان الرجال يطرقون الباب. لقد كان الأمر صعبًا”. “لقد كنت أفكر في ذلك بشكل واقعي لمدة أربع سنوات على الأرجح. قبل ذلك ، لم أكن أعتقد حقًا أنه كان جفافًا. أعتقد فقط أنها كانت قضية روجر-نوفاك رافا ، (آندي) موراي. أنت لا تفوز بالبطولة. هناك الكثير من اللاعبين الآخرين (لا يربحون).

“الآن أعتقد أن اللعبة مفتوحة للغاية. هناك الكثير من اللاعبين الآخرين لديهم فرص. نعم ، إنها تبني ضغوطًا إضافية وإثارة إضافية أيضًا. أنت تحب ،” واو ، يمكن أن يفعل الكثير من اللاعبين المختلفين ذلك ، وخاصة الرجال الأمريكيين.

في حين أن جانيك سي تشنر وكارلوس ألكاراز-التي أطلق عليها اسم Sincaraz للعامية-قاموا بتقسيم آخر سبعة ألقاب في البطولات الاربع الكبرى ، فقد انتهى فيدرر نادال-ديوكوفيتش.

استبدلت بفرصة.

“في نهاية المطاف ، نعم ، إذا كنت تريد الفوز ، فعليك التغلب على (الخاطئ أو الكاراز)” ، قال Tiafoe. )

وصل المصنف رقم 4 فريتز إلى النهائي هنا العام الماضي قبل أن يسقط إلى الخاطئ ، وهو أول رجل أمريكي يلعب للحصول على لقب Grand Slam منذ 15 عامًا. رقم 6 شيلتون ، رقم 17 TIAFOE ورقم 14 بولس قد وصلوا جميعًا إلى الدور نصف النهائي وكانوا في المراكز العشرة الأولى.

عندما قام شيلتون بتكسير المراكز العشرة الأولى في يونيو ، انضم إلى بول وفريتز لإعطاء ثلاثة رجال في المراكز العشرة الأولى لأول مرة منذ عام 2006.

في حالة فريتز ، فإن العودة إلى التدفق بعد أن اقتربت من قرب العام الماضي لا يمكن أن تساعد إلا.

وقال فريتز: “الجولة الأولى أو الجولة الأولى هناك القليل من الأعصاب ، ولكن إذا تمكنت من تجاوز ذلك وتستقر ، فأنت تبدأ في الشعور بهذه الثقة وكنت هنا من قبل ، ولعبت بشكل جيد”. “إذا تمكنت من تجاوز الأعصاب الأولية ، فأنت تبدأ في الاستقرار في البطولة واللعب بشكل جيد حقًا.”