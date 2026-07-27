الأرضيات الصلبة لا يمكنها المنافسة: المواد المعاد تدويرها ذات سحر تاريخي أكبر

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توفر الأشجار مساكن للحياة البرية وتمتص ثاني أكسيد الكربون. كما أنها توفر لنا الوسائل اللازمة لأرضيات خشبية جميلة، ولكن أليس من الأفضل للبيئة أن تتركها تنمو في الخارج؟ ومع ذلك، فإن الأرضيات الصلبة كلاسيكية ومتينة، وربما سنستمر في حبها طالما استطعنا وضع أيدينا على المادة. ومع ذلك، قد نحب توفير المال أكثر من حبنا للخشب الصلب، ويمكن أن يساعدنا بلاط التيراكوتا المعاد تدويره أو المستصلح في القيام بذلك. تعتبر أرضيات بلاط Terracotta صديقة للميزانية والبيئة ويمكن أن تحتوي على خلفية درامية لن تحصل عليها من مواد جديدة. عادةً ما يتم إنقاذ هذا النوع من الأرضيات من البناء القديم ويمكن سحقه وإعادة تشكيله إلى بلاط جديد.
حتى خيارات الأرضيات الخشبية الصديقة للبيئة مثل الأراضي المستصلحة لا تقترب من الأموال التي ستوفرها باستخدام الطين المعاد تدويره. تبلغ تكلفة البلاط المعاد تدويره حوالي نصف تكلفة الأرضيات الخشبية المستصلحة وما يصل إلى ستة أضعاف تكلفة الخشب الجديد. بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من 40 شجرة يمكن أن يستغرقها تركيب أرضية خشبية جديدة ستكون أكثر متعة إذا تركت واقفة، أليس كذلك؟
من المؤكد أن بعض المواد التي تم إنقاذها من مصادر أجنبية ولها تاريخ حقيقي يمكن أن تكلف فلسًا واحدًا، ولكن بلاط التيراكوتا عالي الجودة قد يستمر حرفيًا لقرون إذا قمت بصيانته. المكافأة: تخفي درجات الألوان الترابية والتنوعات الطبيعية الأوساخ والجرجر بشكل أفضل بكثير من الأنواع الأخرى من الأرضيات. سواء اخترت البلاط المعاد تدويره الأقل تكلفة أو تفاخرت بشراء البلاط المُعاد تدويره من الخارج، فإن تفضيل الطين على الخشب يعد أمرًا ذكيًا على العديد من المستويات.
رعاية بلاط الطين المعاد تدويره أو المستصلحة
لذا، لقد قمت بالتسوق، وحصلت على البلاط، وقررت اختيار نمط جميل للتراكوتا في منزلك. إذا كنت قد استثمرت في شيء مثل بلاط “parfeuille” الذي تم حصاده من مبنى قديم في بروفانس أو أحجار الرصف التي تعود للقرون الوسطى من قرية غريبة في إسبانيا، فإن وجودها بين يديك يعد دليلاً كافيًا على متانتها. ومع ذلك، بغض النظر عن عمر البلاط أو مصدره، فإن الصيانة المناسبة ستعمل على إطالة عمر أرضياتك، وتوفر لك المال عند الاستبدال في المستقبل، وتمنع الهدر. يعد التنظيف المنتظم جنبًا إلى جنب مع التنظيف العميق الدوري والختم أمرًا ضروريًا إذا كنت تريد الحفاظ على أرضيات التراكوتا الخاصة بك لامعة ونقية وجاهزة للاستمرار لبقية عمر منزلك.
إن طرق التنظيف الموصى بها لأرضيات التراكوتا سهلة على الأرض وخفيفة على الميزانية. ابدأ بإزالة الحصى من الأرض بالمكنسة الكهربائية، ثم أتبع ذلك بمسح رطب – وليس مبلل – باستخدام الماء فقط وإما الخل أو منظف معتدل. قم بمسح الأرض مرة أخرى، وجففها برأس ممسحة من الألياف الدقيقة، وبذلك تكون قد انتهيت! في بعض الأحيان قد تحتاج أرضية التراكوتا إلى تنظيف عميق. ابدأ بالتنظيف بالمكنسة الكهربائية، ثم امسحها باستخدام منتج مثل Nellie’s Floor Care. اترك المحلول لبضع دقائق قبل فرك البلاط برفق. على الرغم من أن بعض المنتجات لا تحتاج إلى الشطف، إلا أنه من الحكمة مسح البقايا برأس ممسحة نظيفة ورطبة، ثم مسحها لتجفيفها. إن إغلاق الأرضية كل 10 سنوات سوف يحميها من التآكل والبقع والأضرار الناجمة عن الماء والزيوت. تأتي المواد المانعة للتسرب في مجموعة متنوعة من التشطيبات المختلفة، لذلك ستحتاج إلى إجراء القليل من البحث لتحديد النوع الذي يناسب المظهر الذي تريده.