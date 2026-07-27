الأرضيات الصلبة لا يمكنها المنافسة: المواد المعاد تدويرها ذات سحر تاريخي أكبر

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

توفر الأشجار مساكن للحياة البرية وتمتص ثاني أكسيد الكربون. كما أنها توفر لنا الوسائل اللازمة لأرضيات خشبية جميلة، ولكن أليس من الأفضل للبيئة أن تتركها تنمو في الخارج؟ ومع ذلك، فإن الأرضيات الصلبة كلاسيكية ومتينة، وربما سنستمر في حبها طالما استطعنا وضع أيدينا على المادة. ومع ذلك، قد نحب توفير المال أكثر من حبنا للخشب الصلب، ويمكن أن يساعدنا بلاط التيراكوتا المعاد تدويره أو المستصلح في القيام بذلك. تعتبر أرضيات بلاط Terracotta صديقة للميزانية والبيئة ويمكن أن تحتوي على خلفية درامية لن تحصل عليها من مواد جديدة. عادةً ما يتم إنقاذ هذا النوع من الأرضيات من البناء القديم ويمكن سحقه وإعادة تشكيله إلى بلاط جديد.

حتى خيارات الأرضيات الخشبية الصديقة للبيئة مثل الأراضي المستصلحة لا تقترب من الأموال التي ستوفرها باستخدام الطين المعاد تدويره. تبلغ تكلفة البلاط المعاد تدويره حوالي نصف تكلفة الأرضيات الخشبية المستصلحة وما يصل إلى ستة أضعاف تكلفة الخشب الجديد. بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من 40 شجرة يمكن أن يستغرقها تركيب أرضية خشبية جديدة ستكون أكثر متعة إذا تركت واقفة، أليس كذلك؟

من المؤكد أن بعض المواد التي تم إنقاذها من مصادر أجنبية ولها تاريخ حقيقي يمكن أن تكلف فلسًا واحدًا، ولكن بلاط التيراكوتا عالي الجودة قد يستمر حرفيًا لقرون إذا قمت بصيانته. المكافأة: تخفي درجات الألوان الترابية والتنوعات الطبيعية الأوساخ والجرجر بشكل أفضل بكثير من الأنواع الأخرى من الأرضيات. سواء اخترت البلاط المعاد تدويره الأقل تكلفة أو تفاخرت بشراء البلاط المُعاد تدويره من الخارج، فإن تفضيل الطين على الخشب يعد أمرًا ذكيًا على العديد من المستويات.