الأرضيات الفريدة التي ستعيدك عند البيع ، وفقًا لمنازل HGTV التي لا يمكن إجراؤها

تغطي الأرضيات كمية واسعة من مساحة السطح في منزلك ، ويمكن أن يجذب نوع تلك الأرضيات وحالة تلك الأرضيات إما جذب أو صد المشترين المحتملين. إذا كنت تفكر في سجادة جديدة ، وتخطط أيضًا لبيع منزلك في المستقبل القريب ، ففكر في أن السجاد المنقوش من بين أفضل خيارات السجاد التي يجب تجنبها. بالإضافة إلى أنماط غير عادية أو جريئة ، يمكن للسجادة أيضًا ردع المشترين إذا ظهر مؤرخًا في المظهر أو البالية أو القذرة أو الملطخة أو المتوترة أو لديه رائحة سيئة.

حتى عندما لا تكون سجادتك نمطًا جريئًا ، فإن العديد من المشترين لا يحبون السجاد بشكل عام ، وخاصة السجاد القديم. يتطلب السجاد التنظيف والصيانة المتخصصة. كما أنه يؤوي الأوساخ والغبار والمواد المثيرة للحساسية ، وكذلك تحتوي على مركبات عضوية متطايرة (VOCs) – ما لم تكن مصنوعة من الألياف الطبيعية التي تكون أكثر عرضة للتلطيخ. عند إعداد منزل للبيع ، يمكن أن يؤدي استبدال السجاد المزخرف أو القذر أو الملون إلى جذب المشترين وتقديم عائد جيد للاستثمار (ROI).

مع ذلك ، يمكن أن يختلف العائد الدقيق للاستثمار اعتمادًا على نوع الأرضيات المستخدمة لاستبدال السجادة. يمكن أن يقدم تثبيت سجادة جديدة عائد استثمار يتراوح من 50 إلى 80 ٪ ، في حين قمت باستبدال السجاد بأرضيات تصفيح ، يمكنك رؤية عائد استثمار يصل إلى 65 ٪ ، وعائد استثمار من 118 ٪ مع أرضيات من الخشب الصلب ، وفقًا لتقرير التأثير الوطني للوسطاء العقاريين 2022. تذكر أن تحدد مدى استعدادك للاستثمار في أرضيات جديدة قبل اتخاذ القرار.