الأرضيات الفريدة التي ستعيدك عند البيع ، وفقًا لمنازل HGTV التي لا يمكن إجراؤها

سواء كنت تقوم بتثبيت سجادة جديدة لإعداد منزلك للبيع ، أو تعرف أنك ستبيع في السنوات القليلة المقبلة ، فغالبًا ما يتم اتخاذ قرارات الأرضيات مع عائد مستقبلي على الاستثمار. ومع ذلك ، لن تزيد جميع التجديدات من قيمة منزلك. يمكن أن يكون هذا صحيحًا بشكل خاص للأرضيات ، حيث يمكن أن يتداخل لون السجاد وحالة السجاد في نهاية المطاف مع جهودك لبيع منزلك. السجاد المزخرف ، على وجه الخصوص ، من بين ترقيات المنزل التي لا تستحق أموالك ، وفقًا لـ Lyndsay Lamb من HGTV.
في الحلقة الثانية من الموسم الخامس من “المنازل غير المتاحة” على HGTV ، واجهت الأخوات Lyndsay Lamb و Leslie Davis منزلًا يحتوي على سجادة مزدوجة الأزهار في غرفتي نوم. قال Lyndsay Lamb: “إنه جميل بالنسبة لشخص لديه طعم محدد للغاية.” مع ذلك ، كانت إزالة تلك السجادة من بين التوصيات الأولى التي قدموها من أجل إزالة الشخصية للبيع. يفضل معظم المشترين أرضية ملونة محايدة أو صلبة ، وغالبًا ما يجدون أنه من الأسهل تصوير أنفسهم في المنازل مع سجادة محايدة أو أرضيات خشبية.
تأثير السجاد على مبيعات المنازل والعائد على الاستثمار
تغطي الأرضيات كمية واسعة من مساحة السطح في منزلك ، ويمكن أن يجذب نوع تلك الأرضيات وحالة تلك الأرضيات إما جذب أو صد المشترين المحتملين. إذا كنت تفكر في سجادة جديدة ، وتخطط أيضًا لبيع منزلك في المستقبل القريب ، ففكر في أن السجاد المنقوش من بين أفضل خيارات السجاد التي يجب تجنبها. بالإضافة إلى أنماط غير عادية أو جريئة ، يمكن للسجادة أيضًا ردع المشترين إذا ظهر مؤرخًا في المظهر أو البالية أو القذرة أو الملطخة أو المتوترة أو لديه رائحة سيئة.
حتى عندما لا تكون سجادتك نمطًا جريئًا ، فإن العديد من المشترين لا يحبون السجاد بشكل عام ، وخاصة السجاد القديم. يتطلب السجاد التنظيف والصيانة المتخصصة. كما أنه يؤوي الأوساخ والغبار والمواد المثيرة للحساسية ، وكذلك تحتوي على مركبات عضوية متطايرة (VOCs) – ما لم تكن مصنوعة من الألياف الطبيعية التي تكون أكثر عرضة للتلطيخ. عند إعداد منزل للبيع ، يمكن أن يؤدي استبدال السجاد المزخرف أو القذر أو الملون إلى جذب المشترين وتقديم عائد جيد للاستثمار (ROI).
مع ذلك ، يمكن أن يختلف العائد الدقيق للاستثمار اعتمادًا على نوع الأرضيات المستخدمة لاستبدال السجادة. يمكن أن يقدم تثبيت سجادة جديدة عائد استثمار يتراوح من 50 إلى 80 ٪ ، في حين قمت باستبدال السجاد بأرضيات تصفيح ، يمكنك رؤية عائد استثمار يصل إلى 65 ٪ ، وعائد استثمار من 118 ٪ مع أرضيات من الخشب الصلب ، وفقًا لتقرير التأثير الوطني للوسطاء العقاريين 2022. تذكر أن تحدد مدى استعدادك للاستثمار في أرضيات جديدة قبل اتخاذ القرار.