الأرقام وراء سلسلة انتصارات سانت جون لإنقاذ الموسم

شيكاغو – وسط سلسلة انتصارات متتالية من سبع مباريات قلبت موسم سانت جون رقم 22، يلقي زاك برازيلر من صحيفة The Post نظرة على الإحصائيات الرئيسية وراء هذه الجولة الحالية.

73

النقاط تفوق سانت جون على منافسيه بعد نهاية الشوط الأول

تم تسجيله مرة واحدة فقط خلال آخر 20 دقيقة خلال هذه السلسلة، بواسطة كريتون في مباراة انتهت بنصف الوقت. كان الشوطان الثانيان القويان فعالين في تحقيق الانتصارات على Xavier وSeton Hall، وقد بدأ كل هذا بنتيجة 42-28 في الشوط الثاني في الفوز على Butler في Hinkle Fieldhouse في 6 يناير. وقد هيمنت العاصفة الحمراء بعد الاستراحة مؤخرًا.

74.3

نسبة الارتداد الدفاعي لسانت جون