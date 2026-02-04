الأرقام وراء سلسلة انتصارات سانت جون لإنقاذ الموسم

رياضة
الأرقام وراء سلسلة انتصارات سانت جون لإنقاذ الموسم

شيكاغو – وسط سلسلة انتصارات متتالية من سبع مباريات قلبت موسم سانت جون رقم 22، يلقي زاك برازيلر من صحيفة The Post نظرة على الإحصائيات الرئيسية وراء هذه الجولة الحالية.

73

النقاط تفوق سانت جون على منافسيه بعد نهاية الشوط الأول

تم تسجيله مرة واحدة فقط خلال آخر 20 دقيقة خلال هذه السلسلة، بواسطة كريتون في مباراة انتهت بنصف الوقت. كان الشوطان الثانيان القويان فعالين في تحقيق الانتصارات على Xavier وSeton Hall، وقد بدأ كل هذا بنتيجة 42-28 في الشوط الثاني في الفوز على Butler في Hinkle Fieldhouse في 6 يناير. وقد هيمنت العاصفة الحمراء بعد الاستراحة مؤخرًا.

74.3

نسبة الارتداد الدفاعي لسانت جون

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية